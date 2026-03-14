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Kark Rashifal 14 March 2026 in Hindi: कर्क राशि के लिए आज का दिन मिश्रित परिणाम लेकर आ सकता है. चन्द्रमा आपके 7वें भाव में स्थित हैं, जिससे बिजनेस पार्टनर या जीवनसाथी के साथ किसी बात को लेकर बहस होने की संभावना बन सकती है. हालांकि वरियान योग के प्रभाव से रुके हुए कामों में गति आएगी और व्यापार में तरक्की के संकेत मिलेंगे.

करियर और जॉब राशिफल:

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन प्रगति के अवसर लेकर आ सकता है. कार्यस्थल पर आपको किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में टीम के साथ मिलकर काम करना होगा. अगर आप सहयोग और तालमेल बनाए रखेंगे तो समय पर प्रोजेक्ट पूरा करने में सफल रहेंगे. आपकी मेहनत और कार्यशैली से सीनियर्स भी प्रभावित हो सकते हैं, जिससे आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल:

व्यापारियों के लिए आज का दिन सकारात्मक संकेत दे रहा है. मार्केट में जो रुकावटें आ रही थीं, वे धीरे-धीरे दूर हो सकती हैं और बिजनेस में तरक्की के रास्ते खुलेंगे. परिवार का सहयोग भी आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा. पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों को फेस्टिव सीजन के बाद किसी अच्छी खबर के संकेत मिल सकते हैं और साझेदारी पहले से ज्यादा मजबूत हो सकती है.

लव और फैमिली राशिफल:

पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा और बहन के साथ रिश्तों में सामंजस्य बढ़ सकता है. जीवनसाथी के साथ बातचीत करते समय विनम्रता बनाए रखना जरूरी होगा, क्योंकि छोटी-सी बात भी विवाद का कारण बन सकती है. अगर आप अपने गुस्से और शब्दों पर नियंत्रण रखेंगे तो रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल:

कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स को परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करना होगा. नियमित अभ्यास और अनुशासन से ही बेहतर परिणाम मिल पाएंगे.

हेल्थ राशिफल:

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन खान-पान में सावधानी रखना जरूरी है. तली-भुनी चीजों से बचें और संतुलित आहार लें ताकि ऊर्जा बनी रहे.

भाग्यशाली रंग और अंक:

लक्की कलर – सिल्वर

लक्की नंबर – 2

अनलक्की नंबर – 5

उपाय:

आज चंद्र देव को जल अर्पित करें और “ॐ सोमाय नमः” मंत्र का जाप करें. इससे मानसिक शांति मिलेगी और रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी.

FAQs

1. क्या आज कर्क राशि वालों को बिजनेस में लाभ मिल सकता है?

हाँ, वरियान योग के प्रभाव से व्यापार में आ रही रुकावटें दूर हो सकती हैं और तरक्की के अवसर मिल सकते हैं.

2. कर्क राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन कैसा रहेगा?

कार्यस्थल पर टीमवर्क के जरिए प्रोजेक्ट पूरा करने में सफलता मिल सकती है और आगे बढ़ने के अवसर बन सकते हैं.

3. कर्क राशि वालों को आज किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए?

गुस्से और शब्दों पर नियंत्रण रखें तथा जीवनसाथी और बिजनेस पार्टनर के साथ बातचीत में संयम बनाए रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.