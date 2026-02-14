हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj ka Kark Rashifal 14 February 2026: कर्क राशि ऑनलाइन काम करने वालों की चमकेगी किस्मत, दोस्तों की मदद से लव लाइफ होगी बेहतर

Aaj ka Kark Rashifal 14 February 2026: कर्क राशि ऑनलाइन काम करने वालों की चमकेगी किस्मत, दोस्तों की मदद से लव लाइफ होगी बेहतर

Cancer Horoscope 14 February 2026: कर्क राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए शनिवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 14 Feb 2026 02:45 AM (IST)
Kark Rashifal 14 February 2026 in Hindi: कर्क राशिफल (Cancer Horoscope): आज 14 फरवरी, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की द्वादशी और त्रयोदशी तिथि का संगम है. कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन विशेष ऊर्जा लेकर आया है. आपकी राशि में रूचक योग का प्रभाव है, जो आपके साहस और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाएगा. आज चंद्रमा आपके छठे भाव (6th House) में गोचर कर रहे हैं, जो शत्रुओं पर विजय और प्रतियोगिता में सफलता का संकेत देता है.

आज का दिन आपकी आंतरिक शक्ति को पहचानने का है. चंद्रमा के छठे भाव में होने से आपके गुप्त शत्रु शांत होंगे और आप अपनी कूटनीति से उनकी शत्रुता को कम करने में सफल रहेंगे. दिन की शुरुआत में अपने नियमित कार्यों से थोड़ा समय निकालकर कोई अच्छी प्रेरणादायक किताब पढ़ें या सुबह के समाचार सुनें. इससे न केवल आपका ज्ञान बढ़ेगा, बल्कि आप खुद को मानसिक रूप से अपडेट और तैयार महसूस करेंगे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

सेहत के मोर्चे पर आज शारीरिक रूप से कोई बड़ी समस्या नहीं दिख रही है, लेकिन मानसिक स्थिति पर ध्यान देने की जरूरत है. दिन भर की भागदौड़ और जिम्मेदारियों के कारण आपको मानसिक थकान महसूस हो सकती है. खुद को तरोताजा रखने के लिए दिन के बीच में गहरी सांस लेने का अभ्यास (Deep Breathing) करें. यह छोटा सा अभ्यास आपके तनाव को कम कर आपके फोकस को बेहतर बनाएगा.

बिजनेस राशिफल (Business Horoscope)

व्यापार जगत में आज का दिन 'विस्तार' का संकेत दे रहा है. विशेष रूप से ऑनलाइन बिजनेस करने वाले जातकों के काम में जबरदस्त तेजी आएगी. आज आप किसी नए मार्केट या नए सेगमेंट में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं, जो आपके व्यवसाय को भविष्य में एक नई और सकारात्मक दिशा देगी. आपके फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी भी आज बेहतरीन रहेगी, जिससे ग्राहकों का भरोसा आप पर बढ़ेगा. यह स्थिरता आपको भविष्य की बड़ी प्लानिंग करने में आत्मविश्वास प्रदान करेगी.

नौकरी राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी प्रतिभा दिखाने का है. यदि आप लेखन, कंटेंट क्रिएशन या प्रेजेंटेशन के काम से जुड़े हैं, तो आज आपके काम की ऑफिस में जमकर सराहना होगी. आपको अपने सीनियर्स और जूनियर्स दोनों से नई तकनीक और कौशल सीखने का बेहतरीन मौका मिलेगा. सहकर्मियों के साथ सकारात्मक बातचीत से आपके प्रोजेक्ट्स में तेजी आएगी और आपका खोया हुआ आत्मविश्वास वापस लौटेगा. शाम तक आपको करियर से जुड़ी कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

आज वेलेंटाइन डे के खास मौके पर प्रेम जीवन में उत्साह बना रहेगा. यदि आप लंबे समय से अपने पार्टनर से मन की बात कहना चाह रहे थे, तो आज का दिन शुभ है. इस कार्य में आपका कोई घनिष्ठ मित्र आपकी बड़ी मदद कर सकता है. पारिवारिक मोर्चे पर माहौल शांत और सुखद रहेगा. आप अपने जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं, जैसे संपत्ति या निवेश को लेकर गंभीर चर्चा कर सकते हैं, जिससे आपसी तालमेल और बढ़ेगा.

विद्यार्थी राशिफल (Student & Education)

छात्रों के लिए आज का दिन शैक्षणिक रूप से काफी फलदायी रहेगा. ऑनलाइन क्लासेस और डिजिटल माध्यमों से आपको कुछ नया और महत्वपूर्ण सीखने को मिलेगा. आज आपके लिए 'ग्रुप स्टडी' का विकल्प सबसे बेहतर है. अपने सहपाठियों के साथ बैठकर पढ़ने से आप जटिल विषयों को आसानी से समझ पाएंगे और एक-दूसरे के अनुभवों से ज्ञान प्राप्त करेंगे.

धन राशिफल (Wealth Horoscope)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन लाभ और निवेश की नई संभावनाओं का है. नए बाजार में प्रवेश से धन आगमन के नए स्रोत खुलेंगे. हालांकि, चंद्रमा के छठे भाव में होने के कारण फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें. निवेश से जुड़ी प्लानिंग के लिए दोपहर का समय (अभिजीत मुहूर्त) सबसे सटीक रहेगा.

  • शुभ रंग: पर्पल (बैंगनी)
  • शुभ अंक: 9
  • अशुभ अंक: 8
  • विशेष उपाय: आज भगवान शिव का अभिषेक करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें. इससे शत्रु बाधा दूर होगी.

(FAQs)

1. क्या आज नया बिजनेस शुरू करना सही है?
     जी हाँ, आज रूचक योग और चंद्रमा की अनुकूलता के कारण नई शुरुआत, विशेषकर ऑनलाइन क्षेत्र में, बहुत फायदेमंद रहेगी.

2. आज के दिन किस दिशा में यात्रा करना शुभ रहेगा?
     पंचांग के अनुसार आज पूर्व दिशा की यात्रा करना आपके लिए सुखद और लाभदायक सिद्ध होगा.

3. मानसिक थकान से बचने के लिए क्या करें?
    आज काम के बीच-बीच में छोटे ब्रेक लें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का मानसिक जाप करें, इससे आपको शांति मिलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 14 Feb 2026 02:45 AM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Cancer Horoscope Kark Rashifal Horoscope 2026
