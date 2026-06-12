हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kark Rashifal 12 June 2026: कर्क राशि अतिगंड योग से नई कंपनी संग फाइनल होगा बड़ा टाई-अप, व्यावसायिक यात्रा से होगा बंपर मुनाफा

Aaj ka Kark Rashifal 12 June 2026: कर्क राशि अतिगंड योग से नई कंपनी संग फाइनल होगा बड़ा टाई-अप, व्यावसायिक यात्रा से होगा बंपर मुनाफा

Cancer Horoscope 12 June 2026: अतिगंड योग से बिजनेस में होगी नई कंपनी संग बड़ी डील, क्या शुक्रवार को फर्स्ट-टाइम मैनेजर्स आसानी से हैंडल कर पाएंगे अपनी टीम? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 12 Jun 2026 03:15 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj ka Kark Rashifal 12 June 2026: आज शाम 07:37 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि फिर त्रयोदशी तिथि रहेगी. आज सुबह 06:29 तक अश्विनी नक्षत्र फिर भरणी नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अतिगंड योग का साथ मिलेगा. वहीं कर्क राशि होने से रूचक योग व हंस योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा मेष राशि में रहेंगे.  वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बड़े कोलाब्रेशन (समझौते) करने और तिजोरी को आर्थिक लाभ से भरने का साबित होगा. आज आपकी कुंडली में अतिगंड और सर्वार्थ सिद्धि योग का महाशुभ निर्माण होने से बिजनेस में किसी बहुत बड़ी और नामचीन कंपनी के साथ आपका नया 'टाई-अप' (Tie-up) या एग्रीमेंट हो सकता है. ग्रह गोचर पूरी तरह आपके पक्ष में होने से आज का दिन व्यापार में बंपर मुनाफा साबित होगा; व्यावसायिक यात्राएं बेहद फायदेमंद रहेंगी. बिजनेसमैन आज अपने एम्प्लॉइज के शानदार कार्यों से बेहद खुश और संतुष्ट रहेंगे.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से नव-पदोन्नत अधिकारियों के लिए शुक्रवार का दिन अपनी धाक जमाने का साबित होगा. जो लोग दफ्तर में हाल ही में 'फर्स्ट-टाइम मैनेजर' (First-time Manager) बने हैं, वे आज अपने कुशल और मधुर व्यवहार के बल पर अपनी पूरी टीम को बहुत ही आसानी से हैंडल कर पाएंगे, टीम मेंबर्स आपको फुल सपोर्ट करेंगे. आज कार्यस्थल पर किसी बड़े प्रोजेक्ट के सफलतापूर्वक फाइनल और क्लोज होने से कर्मचारियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों, कलाकारों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन आत्म-विश्वास जगाकर अपनी किस्मत खुद बदलने का कड़ा संदेश दे रहा है. दसवां चंद्रमा कर्मक्षेत्र को मजबूत करेगा. स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन को आज ज्योतिषाचार्य की विशेष सलाह है कि अगर आपको अपने करियर को वाकई एक नया और सुनहरे रूप में संवारना है, तो फालतू में यहाँ-वहाँ भटकने या दूसरों से उम्मीद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है; बस आईने में एक बार स्वयं को देख लें, आपके भीतर छिपी हुई अद्भुत प्रतिभा ही आपका करियर संवारने में पूरी तरह सक्षम है, मेहनत बढ़ाएं.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन अचानक बड़ी सौगात लाने वाला साबित होगा. आज भाग्य का पूरा साथ मिलने से आपको बाजार या किसी पुराने निवेश के माध्यम से 'सडनली' (अचानक) ही बड़े गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है, जिससे घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. जीवनसाथी के साथ संबंध बेहद मधुर और प्रेमपूर्ण बने रहेंगे.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही उत्तम, चुस्त-दुरुस्त और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा. प्रोजेक्ट फाइनल होने और अचानक धन लाभ होने की बंपर खुशियों के कारण आप मानसिक रूप से पूरी तरह तनावमुक्त और खुशमिजाज महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: ऑफ वाइट
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 4
आज का विशेष उपाय: कर्क राशि के जातक आज दशवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और सर्वार्थसिद्धि योग की महाशुभता पाने के लिए मां महालक्ष्मी व माता दुर्गा की संयुक्त आराधना करें. आज के दिन संध्या समय देवी माँ के सम्मुख देशी घी का दीपक जलाएं, उन्हें सफेद चंदन का तिलक लगाएं और लक्ष्मी सूक्त का श्रद्धापूर्वक पाठ करें. पश्चिम दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें.

यह भी पढ़े- Astrology: गुरु ग्रह को मजबूत बनाने के लिए गुरुवार को करें ये काम, मिल सकते हैं शुभ फल

यह भी पढ़े- Guru Shukra Yuti Yog 2026: 10 जून से बनेगी गुरु-शुक्र युति, इन 4 राशियों को मिल सकते हैं धन, सफलता और खुशियों के संकेत

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 12 Jun 2026 03:15 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kark Rashifal Cancer Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Kark Rashifal 12 June 2026: कर्क राशि अतिगंड योग से नई कंपनी संग फाइनल होगा बड़ा टाई-अप, व्यावसायिक यात्रा से होगा बंपर मुनाफा
कर्क राशिफल 12 जून 2026 अतिगंड योग से नई कंपनी संग फाइनल होगा बड़ा टाई-अप, व्यावसायिक यात्रा से होगा बंपर मुनाफा
राशिफल
Aaj ka Mithun Rashifal 12 June 2026: मिथुन राशि ग्यारहवें चंद्रमा के प्रभाव से मिलेगा नया ऑर्डर, वैल्यू सर्विसेज से बढ़ेगी ब्रांड लॉयल्टी
मिथुन राशिफल 12 जून 2026 ग्यारहवें चंद्रमा के प्रभाव से मिलेगा नया ऑर्डर, वैल्यू सर्विसेज से बढ़ेगी ब्रांड लॉयल्टी
राशिफल
Aaj ka Vrishabh Rashifal 12 June 2026: वृषभ राशि सोशल मीडिया पर गलत रिव्यू वायरल होने से व्यापार पर पड़ेगा असर, लीगल नोटिस से बढ़ेगी चिंता
वृषभ राशिफल 12 जून 2026 सोशल मीडिया पर गलत रिव्यू वायरल होने से व्यापार पर पड़ेगा असर, लीगल नोटिस से बढ़ेगी चिंता
राशिफल
Aaj ka Mesh Rashifal 12 June 2026: मेष राशि सर्वार्थसिद्धि योग से व्यापार में होगा अच्छा मुनाफा, नया प्रोडक्ट लॉन्च करने का है बेस्ट दिन
मेष राशिफल 12 जून 2026 सर्वार्थसिद्धि योग से व्यापार में होगा अच्छा मुनाफा, नया प्रोडक्ट लॉन्च करने का है बेस्ट दिन
Advertisement

वीडियोज

sansani : जिम संचालक के LIVE मर्डर की 'खूनी पिक्चर' ! | Crime News
Ram Mandir Donation Scam | Sandeep Chaudhary: करोड़ों का चढ़ावा 'गोरख धंधा' बन गया है?
Mahadev & Sons: Mahadev का मौन या गहरा राज? अपनों के बीच शुरू हुई जंग से बिखरा पूरा परिवार
Mahadev & Sons:😯Mogra को मिली घर की चाबी, सातवें आसमान पर पहुंचकर सबसे पहले खोली तिजोरी #sbs
बॉलीवुड न्यूज़: 'अल्फा' टीज़र के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा: शाहरुख, सलमान और शरवरी के फैंस ने खोला मोर्चा (11.06.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सत्ता गई, बिखरा साम्राज्य, सयोनी से काकोली तक छूटा साथ… क्यों ममता की पार्टी में बगावत की ऐसी आंधी?
सत्ता गई, बिखरा साम्राज्य, सयोनी से काकोली तक छूटा साथ… क्यों ममता की पार्टी में बगावत की ऐसी आंधी?
राजस्थान
अशोक गहलोत बोले, 'अगर सचिन पायलट मेरी बात का मर्म समझ जाते तो आज हालात दूसरे होते'
अशोक गहलोत बोले, 'अगर सचिन पायलट मेरी बात का मर्म समझ जाते तो आज हालात दूसरे होते'
बॉलीवुड
बॉलीवुड में शोक की लहर, नहीं रहे दिग्गज एक्टर दिनयार तीरंदाज, चित्रांगदा सिंह समेत इन्होंने जताया दुख
बॉलीवुड में शोक की लहर, नहीं रहे दिग्गज एक्टर दिनयार तीरंदाज, चित्रांगदा सिंह समेत इन्होंने जताया दुख
क्रिकेट
हॉस्पिटल के बेड से रियान पराग ने शेयर की तस्वीर, हुई बड़ी सर्जरी; फील्ड पर कब लौटेंगे वापस?
हॉस्पिटल के बेड से रियान पराग ने शेयर की तस्वीर, हुई बड़ी सर्जरी; फील्ड पर कब लौटेंगे वापस?
ट्रेंडिंग
Husband Wife Cute Fight: फ्लाइट में विंडो सीट पर पत्नी ने कर लिया कब्जा, एयर हॉस्टेस को बुला लाया पति; देखें वीडियो
फ्लाइट में विंडो सीट पर पत्नी ने कर लिया कब्जा, एयर हॉस्टेस को बुला लाया पति; देखें वीडियो
विश्व
होर्मुज में जिस जलवीर पर सवार थे भारतीय, अमेरिका ने ऐसे बरसाईं हेलफायर मिसाइल, शेयर किया Video
होर्मुज में जिस जलवीर पर सवार थे भारतीय, अमेरिका ने ऐसे बरसाईं हेलफायर मिसाइल, शेयर किया Video
इंडिया
अगले 3 घंटों में आपके जनपद....तेज आंधी तूफान को लेकर आया मोबाइल पर अलर्ट, भर्रा उठे फोन
अगले 3 घंटों में आपके जनपद....तेज आंधी तूफान को लेकर आया मोबाइल पर अलर्ट, भर्रा उठे फोन
बिहार
TMC में मची भगदड़ पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, 'भाजपा के जो मुख्यमंत्री बनाए गए वे…'
TMC में मची भगदड़ पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, 'भाजपा के जो मुख्यमंत्री बनाए गए वे…'
ABP NEWS
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
ABP NEWS
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
ABP NEWS
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
ABP NEWS
TMC MP प्रताप चिक बड़ाईक ने राज्यसभा सदस्य पद से स्तीफा दिया
TMC MP प्रताप चिक बड़ाईक ने राज्यसभा सदस्य पद से स्तीफा दिया
ENT LIVE
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Embed widget