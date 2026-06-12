Aaj ka Kark Rashifal 12 June 2026: आज शाम 07:37 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि फिर त्रयोदशी तिथि रहेगी. आज सुबह 06:29 तक अश्विनी नक्षत्र फिर भरणी नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अतिगंड योग का साथ मिलेगा. वहीं कर्क राशि होने से रूचक योग व हंस योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा मेष राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बड़े कोलाब्रेशन (समझौते) करने और तिजोरी को आर्थिक लाभ से भरने का साबित होगा. आज आपकी कुंडली में अतिगंड और सर्वार्थ सिद्धि योग का महाशुभ निर्माण होने से बिजनेस में किसी बहुत बड़ी और नामचीन कंपनी के साथ आपका नया 'टाई-अप' (Tie-up) या एग्रीमेंट हो सकता है. ग्रह गोचर पूरी तरह आपके पक्ष में होने से आज का दिन व्यापार में बंपर मुनाफा साबित होगा; व्यावसायिक यात्राएं बेहद फायदेमंद रहेंगी. बिजनेसमैन आज अपने एम्प्लॉइज के शानदार कार्यों से बेहद खुश और संतुष्ट रहेंगे.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से नव-पदोन्नत अधिकारियों के लिए शुक्रवार का दिन अपनी धाक जमाने का साबित होगा. जो लोग दफ्तर में हाल ही में 'फर्स्ट-टाइम मैनेजर' (First-time Manager) बने हैं, वे आज अपने कुशल और मधुर व्यवहार के बल पर अपनी पूरी टीम को बहुत ही आसानी से हैंडल कर पाएंगे, टीम मेंबर्स आपको फुल सपोर्ट करेंगे. आज कार्यस्थल पर किसी बड़े प्रोजेक्ट के सफलतापूर्वक फाइनल और क्लोज होने से कर्मचारियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन आत्म-विश्वास जगाकर अपनी किस्मत खुद बदलने का कड़ा संदेश दे रहा है. दसवां चंद्रमा कर्मक्षेत्र को मजबूत करेगा. स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन को आज ज्योतिषाचार्य की विशेष सलाह है कि अगर आपको अपने करियर को वाकई एक नया और सुनहरे रूप में संवारना है, तो फालतू में यहाँ-वहाँ भटकने या दूसरों से उम्मीद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है; बस आईने में एक बार स्वयं को देख लें, आपके भीतर छिपी हुई अद्भुत प्रतिभा ही आपका करियर संवारने में पूरी तरह सक्षम है, मेहनत बढ़ाएं.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन अचानक बड़ी सौगात लाने वाला साबित होगा. आज भाग्य का पूरा साथ मिलने से आपको बाजार या किसी पुराने निवेश के माध्यम से 'सडनली' (अचानक) ही बड़े गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है, जिससे घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. जीवनसाथी के साथ संबंध बेहद मधुर और प्रेमपूर्ण बने रहेंगे.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही उत्तम, चुस्त-दुरुस्त और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा. प्रोजेक्ट फाइनल होने और अचानक धन लाभ होने की बंपर खुशियों के कारण आप मानसिक रूप से पूरी तरह तनावमुक्त और खुशमिजाज महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: ऑफ वाइट

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 4

आज का विशेष उपाय: कर्क राशि के जातक आज दशवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और सर्वार्थसिद्धि योग की महाशुभता पाने के लिए मां महालक्ष्मी व माता दुर्गा की संयुक्त आराधना करें. आज के दिन संध्या समय देवी माँ के सम्मुख देशी घी का दीपक जलाएं, उन्हें सफेद चंदन का तिलक लगाएं और लक्ष्मी सूक्त का श्रद्धापूर्वक पाठ करें. पश्चिम दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें.

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