Aaj ka Kark Rashifal 11 June 2026: आज रात्रि 10:37 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि फिर द्वादशी तिथि रहेगी. आज सुबह 08:16 तक रेवती नक्षत्र फिर अश्विनी नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, शोभन योग, सर्वार्थ सिद्धि योग का साथ मिलेगा. वहीं कर्क राशि होने से रूचक योग व हंस योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा सुबह 08:16 के बाद मेष राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन वैश्विक स्तर पर अपनी साख मजबूत करने और रिकॉर्डतोड़ ऑर्डर्स हासिल करने का है. डेटा एनालिसिस और मार्केट रिसर्च के दम पर आज आप बाजार में कोई बहुत बड़ी डील क्रैक करने में पूरी तरह सफल रहेंगे, जिससे विशेष रूप से तकनीकी क्षेत्र (Tech Business) के व्यापारियों को बंपर लाभ होगा. आपकी सर्विस और फूड क्वालिटी की बाजार में जबरदस्त तारीफ होगी, जिससे ग्राहकों का कन्वर्जन रेट बहुत शानदार रहेगा, नए कस्टमर्स जुड़ेंगे और ऑनलाइन रेपुटेशन तेजी से बूस्ट होगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों और बड़ी कंपनियों में रिक्रूटमेंट (भर्ती) की तलाश कर रहे फ्रेशर्स के लिए गुरुवार का दिन करियर को चमकाने वाला साबित होगा. आज दफ्तर में आपकी शानदार लीडरशिप (नेतृत्व क्षमता) की जमकर सराहना होगी; टॉप मैनेजमेंट आपको कंपनी के किसी बहुत बड़े मिशन या प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए चुन सकता है. आपकी योग्यता को पहचाना जाएगा और बड़े रिक्रूटर्स आपकी प्रोफाइल से अत्यधिक इम्प्रेस होंगे, जिससे आपकी प्रोफेशनल इमेज मजबूत होगी और प्रमोशन के चांसेज भी कई गुना बढ़ जाएंगे; मीटिंग्स में आपके आइडियाज को खूब सराहा जाएगा.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने और आकर्षण का केंद्र बनने का रहेगा. दसवां चंद्रमा कर्मक्षेत्र को मजबूत करेगा. क्लास में आज आपका कठिन प्रश्नों का उत्तर देना और आगे बढ़कर पार्टिसिपेट करना, आपके शिक्षकों और अन्य सभी स्टूडेंट्स का ध्यान विशेष रूप से आपकी ओर आकर्षित करेगा, जिससे आपकी साख मजबूत होगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन असीम शांति और खुशियों की बौगात लेकर आया है. दसवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज फैमिली (परिवार) के साथ बिताया गया समय बहुत ही खूबसूरत और यादगार साबित होगा; घर के सदस्यों के बीच बना यह गजब का सामंजस्य और हार्मनी आज आपके घर को स्वर्ग जैसा सुंदर बना देगी. टीनएजर्स आज घर के कामों में एक्टिव पार्टिसिपेशन करेंगे, जिससे पेरेंट्स का विशेष स्नेह मिलेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा ध्यान देने का संकेत दे रहा है. बदलते मौसम के प्रतिकूल प्रभाव के कारण आज मार्केटिंग से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन की तबीयत थोड़ी नरम रह सकती है, जो आपकी डेली रूटीन को प्रभावित करेगी; इसलिए काम की व्यस्तता के बीच अपने खान-पान को पूरी तरह सुव्यवस्थित रखें, बाकी शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य मजबूत बना रहेगा.

भाग्यशाली रंग: क्रीम

भाग्यशाली अंक: 4

अशुभ अंक: 9

आज का विशेष उपाय: कर्क राशि के जातक आज दसवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और सर्वार्थसिद्धि योग की महाशुभता पाने के लिए मां महालक्ष्मी व माता दुर्गा की संयुक्त वंडना करें. आज के दिन संध्या समय देवी माँ के सम्मुख देशी घी का दीपक जलाएं, उन्हें सफेद चंदन का तिलक लगाएं और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें. दक्षिण दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें.

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