Aaj ka Dhanu Rashifal 10 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि सुबह 8:17 बजे तक रहेगी, इसके बाद योगिनी एकादशी तिथि प्रारंभ होगी.

भरणी नक्षत्र दोपहर 1:15 बजे तक रहेगा, फिर कृतिका नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, धृति योग और शूल योग जैसे संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 8:15 बजे से 10:15 बजे तक

शुभ चौघड़िया: दोपहर 1:15 बजे से 2:15 बजे तक

राहुकाल: सुबह 10:30 बजे से 12:00 बजे तक

शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और ऊर्जा का स्तर ऊंचा बना रहेगा. नियमित व्यायाम और संतुलित खान-पान का लाभ मिलेगा. खिलाड़ियों के लिए दिन विशेष रूप से अनुकूल है. मानसिक रूप से भी आप उत्साहित रहेंगे और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. पर्याप्त आराम करना भी जरूरी रहेगा.

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए दिन बेहद लाभदायक रहेगा. नए व्यापारिक साझेदारों के साथ होने वाली डील्स भविष्य में बड़े आर्थिक लाभ का आधार बन सकती हैं. पुराने टैक्स मामलों में आपके पक्ष में फैसला आने की संभावना है, जिससे आर्थिक राहत मिलेगी. किसी भरोसेमंद व्यक्ति या स्रोत से वित्तीय सहयोग मिलने के संकेत हैं, जो व्यापार विस्तार में मदद करेगा. आज आप अपने क्षेत्र में प्रभावशाली नेतृत्व स्थापित करने में सफल रहेंगे और बाजार में आपकी प्रतिष्ठा पहले से अधिक मजबूत होगी.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन शानदार रहेगा. आपकी सॉफ्ट स्किल्स और इमोशनल इंटेलिजेंस किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा कराने में अहम भूमिका निभाएंगे. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे. वर्तमान नौकरी के साथ किसी दूसरी प्रतिष्ठित कंपनी से भी बेहतर अवसर का प्रस्ताव मिल सकता है. करियर में आगे बढ़ने के लिए यह समय अनुकूल रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

प्रेम जीवन में गहराई और विश्वास बढ़ेगा. आप अपने साथी के साथ भविष्य की महत्वपूर्ण योजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं. वैवाहिक जीवन में भी सामंजस्य बना रहेगा. संतान से जुड़ी कोई शुभ सूचना मिलने से परिवार में खुशी का माहौल रहेगा. घर के सदस्यों का सहयोग आपके आत्मविश्वास को और मजबूत करेगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक दृष्टि से दिन अत्यंत शुभ रहेगा. पुराने निवेश और टैक्स से जुड़े मामलों में लाभ मिलने की संभावना है. आय के नए स्रोत बन सकते हैं और बचत में भी वृद्धि होगी. यदि किसी नई योजना में निवेश करना चाहते हैं, तो परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी. वित्तीय स्थिति पहले से अधिक मजबूत होगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन सकारात्मक रहेगा. पढ़ाई में मन लगेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों का प्रदर्शन बेहतर होगा. खिलाड़ियों के लिए दिन बेहद अनुकूल है. आपकी रणनीति, आत्मविश्वास और मेहनत आपको किसी बड़ी प्रतियोगिता या चैंपियनशिप में सफलता दिला सकती है. नई स्किल सीखने के लिए भी समय उत्तम रहेगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली अंक: 8

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज.

अशुभ अंक: 3.

उपाय:

आज भगवान विष्णु को केसर युक्त पीला चंदन और तुलसी दल अर्पित करें. इसके बाद "ॐ नमो नारायणाय" मंत्र का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को पुस्तक, पीले फल या चने की दाल का दान करें. इससे भाग्य मजबूत होगा, आर्थिक उन्नति होगी और करियर व व्यापार में सफलता के नए अवसर प्राप्त होंगे.

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