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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kark Rashifal 10 June 2026: कर्क राशि नए मार्केट में कदम रखने के लिए शुभ है बुधवार, कर्मचारियों की लीडरशिप में टीम देगी बेस्ट रिजल्ट

Aaj ka Kark Rashifal 10 June 2026: कर्क राशि नए मार्केट में कदम रखने के लिए शुभ है बुधवार, कर्मचारियों की लीडरशिप में टीम देगी बेस्ट रिजल्ट

Cancer Horoscope 10 June 2026: कर्क राशि वालों का ब्रांड आज छुएगा मार्केट में नई ऊंचाइयां, क्या बुधवार को नए मार्केट में कदम रखने से टीम देगी शानदार रिजल्ट? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 10 Jun 2026 03:15 AM (IST)
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Aaj ka Kark Rashifal 10 June 2026: आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष दशमी तिथि रहेगी. आज सुबह 09:21 तक उत्तराभाद्रपद नक्षत्र फिर रेवती नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, आयुष्मान योग, सौभाग्य योग का साथ मिलेगा. वहीं कर्क राशि होने से रूचक योग व हंस योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा मीन राशि में रहेंगे वहीं चंद्रमा-शनि का विष दोष रहेगा. शुभ समय: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक रहेगा. दोपहर 01:53 के बाद मृत्युलोक की भद्रा रहेगी. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन वैश्विक स्तर पर अपनी धाक जमाने और कीर्तिमान स्थापित करने का है. आपका ब्रांड आज मार्केट में नई ऊंचाइयों को छुएगा; प्रतिद्वंद्वी आपकी नकल करेंगे लेकिन आपकी बराबरी नहीं कर पाएंगे. बिजनेसमैन अपने अहंकार को पूरी तरह दूर रखें, जिससे गंभीर रूप ले रही सिचुएशन और अनसुलझे मुद्दे दूर होंगे; ग्राहकों की पुरानी शिकायतों को सॉल्व करने से बंपर नए कस्टमर्स आएंगे और बिजनेस की ग्रोथ बढ़ेगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए बुधवार का दिन अपनी अद्भुत नेतृत्व क्षमता दिखाने और बॉस का दिल जीतने का साबित होगा. नए मार्केट में कदम रखने के लिए आज का दिन बहुत शुभ है, आपकी शानदार लीडरशिप में टीम बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स देगी. जॉब में आज आप बॉस की सभी अपेक्षाओं पर पूरी तरह खरा उतरेंगे, जिससे बॉस आप पर बेहद खुश नजर आएंगे और दफ्तर में आपका सेल्फ-कॉन्फिडेंस बढ़ेगा.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने और आकर्षण का केंद्र बनने का रहेगा. नौवां चंद्रमा बुद्धि को प्रखर बनाएगा. क्लास में आज आपका कठिन प्रश्नों का सटीक आंसर देना और टीचर्स से ज्ञानवर्धक क्वेश्चन पूछना, आपके शिक्षकों और अन्य सभी स्टूडेंट्स का ध्यान विशेष रूप से आपकी ओर आकर्षित करेगा, जिससे आपकी साख मजबूत होगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन अपनों के करीब आने और आपसी समझ बढ़ाने का है. नवम चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज सुबह या शाम के समय पूरे परिवार के साथ एक साथ बैठकर चाय-नाश्ता करने का आनंद मिलेगा; साथ बैठकर खुलकर बातचीत करने से आपसी समझ मजबूत होगी और रिश्तों में प्यार का गहरा एहसास होगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा ध्यान देने का संकेत दे रहा है. बदलते मौसम के प्रतिकूल प्रभाव के कारण आज मार्केटिंग से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन की तबीयत थोड़ी कमजोर रह सकती है, शारीरिक सुस्ती आपको परेशान कर सकती है; अपनी रूटीन को सुव्यवस्थित रखें और बाहर के भारी खान-पान से परहेज करें.

भाग्यशाली रंग: ग्रीन
भाग्यशाली अंक: 9
अशुभ अंक: 1
आज का विशेष उपाय: आज नवम चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और अच्छी सेहत के लिए भगवान नारायण (विष्णु जी) की आराधना करें. आज के दिन सुबह तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेकर सूर्य देव को अर्घ्य दें और संध्या समय विष्णु मंदिर में देशी घी का दीपक जलाकर विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 10 Jun 2026 03:15 AM (IST)
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