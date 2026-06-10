Aaj ka Kark Rashifal 10 June 2026: आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष दशमी तिथि रहेगी. आज सुबह 09:21 तक उत्तराभाद्रपद नक्षत्र फिर रेवती नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, आयुष्मान योग, सौभाग्य योग का साथ मिलेगा. वहीं कर्क राशि होने से रूचक योग व हंस योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा मीन राशि में रहेंगे वहीं चंद्रमा-शनि का विष दोष रहेगा. शुभ समय: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक रहेगा. दोपहर 01:53 के बाद मृत्युलोक की भद्रा रहेगी. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन वैश्विक स्तर पर अपनी धाक जमाने और कीर्तिमान स्थापित करने का है. आपका ब्रांड आज मार्केट में नई ऊंचाइयों को छुएगा; प्रतिद्वंद्वी आपकी नकल करेंगे लेकिन आपकी बराबरी नहीं कर पाएंगे. बिजनेसमैन अपने अहंकार को पूरी तरह दूर रखें, जिससे गंभीर रूप ले रही सिचुएशन और अनसुलझे मुद्दे दूर होंगे; ग्राहकों की पुरानी शिकायतों को सॉल्व करने से बंपर नए कस्टमर्स आएंगे और बिजनेस की ग्रोथ बढ़ेगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए बुधवार का दिन अपनी अद्भुत नेतृत्व क्षमता दिखाने और बॉस का दिल जीतने का साबित होगा. नए मार्केट में कदम रखने के लिए आज का दिन बहुत शुभ है, आपकी शानदार लीडरशिप में टीम बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स देगी. जॉब में आज आप बॉस की सभी अपेक्षाओं पर पूरी तरह खरा उतरेंगे, जिससे बॉस आप पर बेहद खुश नजर आएंगे और दफ्तर में आपका सेल्फ-कॉन्फिडेंस बढ़ेगा.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने और आकर्षण का केंद्र बनने का रहेगा. नौवां चंद्रमा बुद्धि को प्रखर बनाएगा. क्लास में आज आपका कठिन प्रश्नों का सटीक आंसर देना और टीचर्स से ज्ञानवर्धक क्वेश्चन पूछना, आपके शिक्षकों और अन्य सभी स्टूडेंट्स का ध्यान विशेष रूप से आपकी ओर आकर्षित करेगा, जिससे आपकी साख मजबूत होगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन अपनों के करीब आने और आपसी समझ बढ़ाने का है. नवम चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज सुबह या शाम के समय पूरे परिवार के साथ एक साथ बैठकर चाय-नाश्ता करने का आनंद मिलेगा; साथ बैठकर खुलकर बातचीत करने से आपसी समझ मजबूत होगी और रिश्तों में प्यार का गहरा एहसास होगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा ध्यान देने का संकेत दे रहा है. बदलते मौसम के प्रतिकूल प्रभाव के कारण आज मार्केटिंग से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन की तबीयत थोड़ी कमजोर रह सकती है, शारीरिक सुस्ती आपको परेशान कर सकती है; अपनी रूटीन को सुव्यवस्थित रखें और बाहर के भारी खान-पान से परहेज करें.

भाग्यशाली रंग: ग्रीन

भाग्यशाली अंक: 9

अशुभ अंक: 1

आज का विशेष उपाय: आज नवम चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और अच्छी सेहत के लिए भगवान नारायण (विष्णु जी) की आराधना करें. आज के दिन सुबह तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेकर सूर्य देव को अर्घ्य दें और संध्या समय विष्णु मंदिर में देशी घी का दीपक जलाकर विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

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