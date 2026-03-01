हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कर्क राशिफल 1 मार्च 2026: आज चंद्रमा का गोचर, क्या होगा आपके लिए खास? जानें भाग्य, प्रेम और करियर की राह!

कर्क राशिफल 1 मार्च 2026: आज चंद्रमा का गोचर, क्या होगा आपके लिए खास? जानें भाग्य, प्रेम और करियर की राह!

Cancer Horoscope 1 March 2026: कर्क राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए रविवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 01 Mar 2026 03:30 AM (IST)
Preferred Sources

Kark Rashifal 1 March 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहा है. यह स्थिति आपको भावनात्मक रूप से सक्रिय, सतर्क और ऊर्जावान बनाती है. आपके विवेक और उत्साह में स्पष्ट वृद्धि होगी.

लेकिन ध्यान रखें उत्साह और आवेग में फर्क होता है. अगर आप भावनाओं के आधार पर निर्णय लेंगे तो नुकसान हो सकता है, और यदि विवेक के साथ आगे बढ़ेंगे तो दिन आपके पक्ष में रहेगा.

Cancer March Horoscope 2026: कर्क मार्च मासिक राशिफल, लव लाइफ में मिलेगा धोखा या आगे बनेगी बात

परिवार और संबंध राशिफल:

रिलेशनशिप सामान्य और संतुलित रहेगा. किसी बड़े उतार-चढ़ाव की संभावना नहीं है. अपोजिट जेंडर की मदद से आपकी लव लाइफ फिर से पटरी पर आ सकती है.

अगर किसी बात को लेकर गलतफहमी चल रही थी तो वह दूर हो सकती है. यह समय अहंकार छोड़कर धन्यवाद देने का है, क्योंकि हर रिश्ता एकतरफा प्रयास से नहीं चलता. संडे के दिन दोस्तों से मदद मिल सकती है, लेकिन यह भी देखें कि आप उनके लिए क्या करते हैं.

व्यापार राशिफल:

सर्वार्थसिद्धि और शोभन योग का प्रभाव व्यवसायियों के लिए लाभकारी संकेत दे रहा है. सामान्य से अधिक लाभ मिलने की संभावना है, लेकिन केवल उन्हीं को जो सक्रिय हैं. साझेदारों के बीच समझ बेहतर होगी और कोई सकारात्मक समाचार मिल सकता है.

फेस्टिव सीजन को देखते हुए आपको अपनी इच्छाशक्ति और निर्णय क्षमता मजबूत करनी होगी. जो लोग अवसर पहचानते हैं वही आगे निकलते हैं. कस्टमर हैंडलिंग में आप सफल रहेंगे, जिससे मार्केट में आपकी छवि बेहतर होगी.

नौकरी राशिफल:

वर्कस्पेस पर आपको अपने हिस्से से ज्यादा काम करना पड़ सकता है. शिकायत करने से कुछ नहीं बदलेगा. यदि आप अतिरिक्त जिम्मेदारी को अवसर की तरह लेंगे तो वरिष्ठों की नजर में आपकी छवि मजबूत होगी.

करियर से जुड़ी नकारात्मक बातों पर ध्यान न दें. ऑफिस पॉलिटिक्स हर जगह होती है जो व्यक्ति काम पर फोकस रखता है वही टिकता है.

युवा और शिक्षा राशिफल:

स्टूडेंट्स के लिए दिन सकारात्मक रहेगा. पढ़ाई में मन लगेगा और परिणाम भी संतोषजनक मिल सकते हैं. जो युवा किसी परीक्षा या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आत्मविश्वास बनाए रखना होगा.

धन राशिफल:

आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रह सकती है. दान-पुण्य में कुछ खर्च हो सकता है. यह व्यय गलत नहीं है, लेकिन अपनी सीमा समझें.

सावधानी संकेत:

आपको किसी गैरकानूनी कार्य के लिए लुभाया जा सकता है. साफ शब्दों में ऐसे प्रस्तावों से दूरी बनाएं. थोड़े फायदे के लिए लंबे नुकसान को मत बुलाएं.

हेल्थ राशिफल:

स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा. ऊर्जा का स्तर बेहतर रहेगा, लेकिन अनियमित दिनचर्या से बचें.

लक्की कलर: पर्पल
लक्की नंबर: 7
अनलक्की नंबर: 9

उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर जल और कच्चा दूध अर्पित करें तथा चंद्रमा को अर्घ्य दें.

FAQs

प्रश्न 1: क्या आज बिजनेस में बड़ा लाभ संभव है?
हाँ, योग अनुकूल हैं, लेकिन लाभ उन्हीं को मिलेगा जो सक्रिय और निर्णायक रहेंगे.

प्रश्न 2: क्या लव लाइफ में सुधार होगा?
संभावना मजबूत है, बशर्ते आप संवाद स्पष्ट रखें और अहंकार छोड़ें.

प्रश्न 3: क्या नौकरी में अतिरिक्त काम से फायदा होगा?
हाँ, अतिरिक्त जिम्मेदारी भविष्य में अवसर में बदल सकती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 01 Mar 2026 03:30 AM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Cancer Horoscope Kark Rashifal Horoscope 2026
और पढ़ें
