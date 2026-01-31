हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKark Rashifal 1 February 2026: रविवार को चंद्रमा आपकी राशि में, करियर और पैसों में मिलेगी सफलता?

Kark Rashifal 1 February 2026: रविवार को चंद्रमा आपकी राशि में, करियर और पैसों में मिलेगी सफलता?

Cancer Horoscope 1 February 2026: कर्क राशिफल वालों के लिए कल का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए कर्क राशि के जातकों के लिए रविवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 31 Jan 2026 06:50 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Kark Rashifal 1 February 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपकी ही राशि में है, जिससे भावनाएं तेज रहेंगी. मन में नकारात्मक विचार भी आ सकते हैं, लेकिन साथ ही जीवन के प्रति उत्साह भी बढ़ेगा. यह दिन आत्मचिंतन और भावनात्मक संतुलन का है. यदि आप अपनी ऊर्जा दूसरों की मदद में लगाएंगे तो मानसिक हल्कापन महसूस करेंगे.

कैश क्रैश और मेटल बूम! बाबा वेंगा की भविष्यवाणी ने पहले ही बाजार हिला दिया?

स्वास्थ्य राशिफल

पैरों के दर्द या पुरानी किसी परेशानी में राहत मिलेगी. हालांकि मानसिक उतार-चढ़ाव रह सकता है, इसलिए खुद को ओवरथिंकिंग से बचाएं.

बिजनेस राशिफल

आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए किए गए प्रयास सफल होते दिख रहे हैं. आत्ममंथन और स्ट्रैटेजी बनाने से आपको लाभ होगा. मार्केटिंग और बाहरी संपर्कों में दिन का बड़ा हिस्सा जाएगा.

जॉब और करियर राशिफल

करियर से जुड़ी किसी उलझन या समस्या का समाधान मिल सकता है. जो चीजें अटकी हुई थीं, उनमें गति आएगी.

फाइनेंस राशिफल

आय के स्रोत मजबूत होंगे और किसी पुराने प्रयास से धन लाभ संभव है. आज लिया गया फाइनेंशियल फैसला लंबे समय तक फायदा देगा.

लव और फैमिली राशिफल

प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी. पार्टनर से भावनात्मक सपोर्ट मिलेगा. परिवार के किसी सदस्य की मदद करके आपको आंतरिक संतोष मिलेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स किसी खास विषय में गहराई से जुटेंगे. आज हासिल की गई जानकारी आगे बहुत काम आएगी.

भाग्यशाली रंग और अंक

लक्की कलर – ऑरेंज
लक्की नंबर – 2

उपाय

आज माता दुर्गा को नारियल अर्पित करें और किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं, इससे मानसिक शांति और भाग्य दोनों मजबूत होंगे.

Tarot Card Reading 1 february 2026: टैरो रीडिंग से जानें 12 राशियों के लिए कैसा होगा रविवार का दिन?

FAQs

Q1. क्या आज मन ज्यादा भावुक रहेगा?
हाँ, चन्द्रमा राशि में होने से भावनात्मक उतार-चढ़ाव रहेगा.

Q2. बिजनेस में फायदा होगा?
हाँ, सही रणनीति और आत्मचिंतन से आर्थिक लाभ के संकेत हैं.

Q3. करियर की समस्या सुलझेगी?
हाँ, कोई अटका हुआ मुद्दा आज क्लियर हो सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 31 Jan 2026 06:50 PM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Cancer Horoscope Kark Rashifal Horoscope 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
कौन हैं कैथरीन बर्गम, जिनसे पति के सामने ही डोनाल्ड ट्रंप ने किया फ्लर्ट? देखें वीडियो
कौन हैं कैथरीन बर्गम, जिनसे पति के सामने ही डोनाल्ड ट्रंप ने किया फ्लर्ट? देखें वीडियो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या: सीएम योगी के समर्थन में छोड़ा था पद, अब GST डिप्टी कमिश्नर ने वापस लिया इस्तीफा
अयोध्या: सीएम योगी के समर्थन में छोड़ा था पद, अब GST डिप्टी कमिश्नर ने वापस लिया इस्तीफा
विश्व
ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका को उकसा रहा सऊदी अरब? व्हाइट हाउस में हुई सीक्रेट मीटिंग के खुले राज
ईरान पर हमला करने के लिए US को उकसा रहा सऊदी? व्हाइट हाउस में हुई सीक्रेट मीटिंग के खुले राज
मनोरंजन
Mardaani 3 Box Office Day 2 LIVE: 'बॉर्डर 2' की सुनामी के बीच डटकर खड़ी है 'मर्दानी 3', छह बजे तक कमाई 7 करोड़ के पार
Mardaani 3 Box Office Day 2 LIVE: 'बॉर्डर 2' की सुनामी के बीच डटकर खड़ी है 'मर्दानी 3', छह बजे तक कमाई 7 करोड़ के पार
Advertisement

वीडियोज

Daldal Series Review: Bhumi Padnekar, Samara Tijori और Aditya Rawal की शानदार एक्टिंग
Tax Relief या Status Quo? Budget 2026 से क्या Expect करें | Paisa Live
Bollywood News: डॉन 3 से रणवीर सिंह की छुट्टी, फरहान अख्तर ने Instagram पर किया अनफॉलो, क्या खत्म हो गई दोस्ती?
Bollywood News: यमराज बना सचिन, रेणुका की हालत खराब! डर के मारे कांप उठीं सासू माँ
Sunetra Pawar Deputy CM Oath: Sunetra Pawar की शपथ से पहले शरद पवार से मिलने पहुंचे पार्थ पवार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कौन हैं कैथरीन बर्गम, जिनसे पति के सामने ही डोनाल्ड ट्रंप ने किया फ्लर्ट? देखें वीडियो
कौन हैं कैथरीन बर्गम, जिनसे पति के सामने ही डोनाल्ड ट्रंप ने किया फ्लर्ट? देखें वीडियो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या: सीएम योगी के समर्थन में छोड़ा था पद, अब GST डिप्टी कमिश्नर ने वापस लिया इस्तीफा
अयोध्या: सीएम योगी के समर्थन में छोड़ा था पद, अब GST डिप्टी कमिश्नर ने वापस लिया इस्तीफा
विश्व
ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका को उकसा रहा सऊदी अरब? व्हाइट हाउस में हुई सीक्रेट मीटिंग के खुले राज
ईरान पर हमला करने के लिए US को उकसा रहा सऊदी? व्हाइट हाउस में हुई सीक्रेट मीटिंग के खुले राज
मनोरंजन
Mardaani 3 Box Office Day 2 LIVE: 'बॉर्डर 2' की सुनामी के बीच डटकर खड़ी है 'मर्दानी 3', छह बजे तक कमाई 7 करोड़ के पार
Mardaani 3 Box Office Day 2 LIVE: 'बॉर्डर 2' की सुनामी के बीच डटकर खड़ी है 'मर्दानी 3', छह बजे तक कमाई 7 करोड़ के पार
क्रिकेट
भारत के 9, पाकिस्तान के 3... श्रीलंकाई खिलाड़ी भी शामिल; जानें USA की टी20 वर्ल्ड कप टीम में किस देश के कितने प्लेयर
भारत के 9, पाकिस्तान के 3, श्रीलंकाई खिलाड़ी भी शामिल; जानें USA की टी20 वर्ल्ड कप टीम में किस देश के कितने प्लेयर
यूटिलिटी
घर में रहकर महिलाएं कर सकते हैं मोटी कमाई, ये हैं बेस्ट बिजनेस आइडिया
घर में रहकर महिलाएं कर सकते हैं मोटी कमाई, ये हैं बेस्ट बिजनेस आइडिया
ट्रेंडिंग
"इसे देख कांप उठेगा कलेजा" रोड रोलर ने सड़क पर जा रहे बुजुर्ग को कुचला, वीडियो देख यूजर्स की निकली चीख
हेल्थ
ज्यादा देर तक रोककर रखते हैं पेशाब तो हो जाइए सावधान, खराब हो सकती है किडनी
ज्यादा देर तक रोककर रखते हैं पेशाब तो हो जाइए सावधान, खराब हो सकती है किडनी
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Embed widget