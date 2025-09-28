Kanya Saptahik Rashifal September 28 to October 4, 2025: इस सप्ताह आर्थिक लाभ के योग बनेंगे, सामाजिक और धार्मिक कार्यों में मन लगेगा
Virgo Weekly Horoscope: यह नया सप्ताह कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य (Astrologer) सुरेश श्रीमाली से जानें कन्या के लिए ये सप्ताह प्यार, परिवार, धन, सेहत के लिहाज से कैसा रहने वाला है?
Virgo Saptahik Rashifal September 28 to October 4, 2025: इस सप्ताह कन्या राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहेगा. किसी मित्र या प्रभावशाली व्यक्ति के सहयोग से अटके हुए काम पूरे होंगे. फंसे हुए धन या प्रॉपर्टी से संबंधित मामले हल होंगे.
करियर और व्यवसाय:
बिजनेस और करियर के मामलों में सफलता के योग हैं. मिड वीक में कोई बड़ी डील आपके हाथ लग सकती है. फॉरेन रिलेटेड बिजनेस या करियर प्रयासों में भी सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. चुनाव और फेस्टिवल सीजन के चलते पॉलिटिशियन या अधिकारी वर्ग को भी लाभकारी जिम्मेदारी प्राप्त हो सकती है.
आर्थिक स्थिति:
आर्थिक दृष्टि से समय अच्छा है. एम्प्लॉयड पर्सन के लिए अतिरिक्त आय के स्रोत बनेंगे और बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी. व्यवसायिक फैसलों में समझदारी और योजनाबद्ध कदम लाभकारी होंगे.
पारिवारिक और सामाजिक जीवन:
सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी. मांगलिक कार्यों और पूजा-पाठ में भागीदारी से मन प्रसन्न रहेगा. परिवार और मित्रों के साथ क्वालिटी समय बिताने के अवसर मिलेंगे.
प्रेम और दांपत्य जीवन:
प्रेम संबंध में अनुकूलता रहेगी. लव पार्टनर से सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है. प्रेम संबंध मजबूत होंगे और क्वालिटी टाइम बिताने के अवसर मिलेंगे.
स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य ठीक-ठाक रहेगा. छोटी-मोटी परेशानियों को नजरअंदाज करें और अपने खान-पान व दिनचर्या का ध्यान रखें.
शुभ अंक: 5, 7
शुभ रंग: हरा, पीला
उपाय:
- मंगलवार को किसी भी मांगलिक कार्य में सफेद फूल अर्पित करें.
- घर में हवन या दीपक जलाने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी.
FAQs:
Q1: क्या विदेश में करियर के अवसर इस सप्ताह लाभकारी होंगे?
A1: हाँ, प्रयास करने पर शुभ समाचार और अवसर मिल सकते हैं.
Q2: परिवार और सामाजिक जीवन में खुशियाँ कैसे बढ़ाएँ?
A2: पारिवारिक और धार्मिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी से संबंध मजबूत होंगे.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
