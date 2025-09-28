हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Kanya Saptahik Rashifal September 28 to October 4, 2025: इस सप्ताह आर्थिक लाभ के योग बनेंगे, सामाजिक और धार्मिक कार्यों में मन लगेगा

Kanya Saptahik Rashifal September 28 to October 4, 2025: इस सप्ताह आर्थिक लाभ के योग बनेंगे, सामाजिक और धार्मिक कार्यों में मन लगेगा

Virgo Weekly Horoscope: यह नया सप्ताह कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य (Astrologer) सुरेश श्रीमाली से जानें कन्या के लिए ये सप्ताह प्यार, परिवार, धन, सेहत के लिहाज से कैसा रहने वाला है?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 28 Sep 2025 07:19 PM (IST)
Virgo Saptahik Rashifal September 28 to October 4, 2025: इस सप्ताह कन्या राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहेगा. किसी मित्र या प्रभावशाली व्यक्ति के सहयोग से अटके हुए काम पूरे होंगे. फंसे हुए धन या प्रॉपर्टी से संबंधित मामले हल होंगे.

करियर और व्यवसाय:
बिजनेस और करियर के मामलों में सफलता के योग हैं. मिड वीक में कोई बड़ी डील आपके हाथ लग सकती है. फॉरेन रिलेटेड बिजनेस या करियर प्रयासों में भी सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. चुनाव और फेस्टिवल सीजन के चलते पॉलिटिशियन या अधिकारी वर्ग को भी लाभकारी जिम्मेदारी प्राप्त हो सकती है.

आर्थिक स्थिति:
आर्थिक दृष्टि से समय अच्छा है. एम्प्लॉयड पर्सन के लिए अतिरिक्त आय के स्रोत बनेंगे और बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी. व्यवसायिक फैसलों में समझदारी और योजनाबद्ध कदम लाभकारी होंगे.

पारिवारिक और सामाजिक जीवन:
सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी. मांगलिक कार्यों और पूजा-पाठ में भागीदारी से मन प्रसन्न रहेगा. परिवार और मित्रों के साथ क्वालिटी समय बिताने के अवसर मिलेंगे.

प्रेम और दांपत्य जीवन:
प्रेम संबंध में अनुकूलता रहेगी. लव पार्टनर से सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है. प्रेम संबंध मजबूत होंगे और क्वालिटी टाइम बिताने के अवसर मिलेंगे.

स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य ठीक-ठाक रहेगा. छोटी-मोटी परेशानियों को नजरअंदाज करें और अपने खान-पान व दिनचर्या का ध्यान रखें.

शुभ अंक: 5, 7
शुभ रंग: हरा, पीला
उपाय:

  • मंगलवार को किसी भी मांगलिक कार्य में सफेद फूल अर्पित करें.
  • घर में हवन या दीपक जलाने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी.

FAQs:
Q1: क्या विदेश में करियर के अवसर इस सप्ताह लाभकारी होंगे?
A1: हाँ, प्रयास करने पर शुभ समाचार और अवसर मिल सकते हैं.

Q2: परिवार और सामाजिक जीवन में खुशियाँ कैसे बढ़ाएँ?
A2: पारिवारिक और धार्मिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी से संबंध मजबूत होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 28 Sep 2025 07:19 PM (IST)
