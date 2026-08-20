मेष राशिफल, 20 अगस्त 2026 (Mesh Rashifal Today): 20 अगस्त 2026, गुरुवार के दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रात्रि 09:19 बजे तक रहेगी, जिसके बाद नवमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज सुबह 09:08 बजे तक विशाखा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद अनुराधा नक्षत्र आरंभ होगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, ऐन्द्र योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का विशेष शुभ संयोग बन रहा है. चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में संचार करेंगे. चंद्रमा आपकी राशि से 8वें भाव (अष्टम भाव यानी अचानक रुकावटें, ससुराल पक्ष, मानसिक तनाव व गुप्त समस्याएं स्थान) में गोचर कर रहे हैं.

8वें चंद्रमा के प्रभाव से आज ससुराल पक्ष में किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है और कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज मेष राशि के जातकों को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है. बिजनेसमैन को दिनभर पूरी तरह अलर्ट रहना होगा, क्योंकि कोई गलत या भ्रामक जानकारी (Misleading Information) आपको भ्रमित कर सकती है. किसी अचानक आई समस्या के चलते बिजनेस में आप थोड़े पिछड़े हुए नजर आ सकते हैं और स्टाफ के साथ तालमेल बिठाने में दिक्कतें आ सकती हैं. बिजनेसमैन को अपने कारोबार की स्ट्रेटजी (Strategy) बदलने के लिए अपना दृष्टिकोण सकारात्मक बनाना होगा; जल्दबाजी या जोखिम के बजाय सुरक्षित और जिम्मेदार आर्थिक विकल्पों की तलाश करें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में चुनौतियों भरा रह सकता है. वर्कप्लेस पर विरोधी या प्रतिस्पर्धी (Enemies) आप पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए किसी भी उकसावे में आए बिना शांति और संयम बनाए रखें. एंप्लॉयड पर्सन को ऑफिस में पूरी एकाग्रता (Concentration) के साथ परिस्थितियों को सुधारने के प्रयास करने होंगे; खुद को मानसिक रूप से बिल्कुल कमजोर न पड़ने दें. स्वास्थ्य संबंधी परेशानी के चलते एंप्लॉयड पर्सन को किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट से हटना पड़ सकता है या बॉस उनकी जगह किसी अन्य सहकर्मी को कमांड सौंप सकते हैं.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज रिश्तों को सहेजने का दिन है. 8वें चंद्रमा के कारण ससुराल पक्ष के लोगों के साथ बातचीत में सावधानी रखें, ताकि किसी भी तरह की गलतफहमी या अनबन से बचा जा सके. परिवार में आप आपसी रिश्तों को मजबूत करने के लिए पूरे प्रयास करेंगे, जो बिल्कुल सही भी है; याद रखें कि जीवन में हर मोड़ पर साथ देने वाले अपने लोग ही सबसे अनमोल होते हैं.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

प्रतियोगी और सामान्य परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Competitive & General Students) के लिए आज का दिन संतुलन बनाने का है. पढ़ाई के साथ-साथ अपनी सेहत का भी पूरा ध्यान रखें, क्योंकि स्वस्थ शरीर और मन से ही बेहतर पढ़ाई संभव है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

8वें भाव में चंद्रमा के गोचर से मौसमी बीमारी, सिरदर्द, थकान या पेट से जुड़ी हल्की समस्या हो सकती है, जिसका असर आपके काम पर पड़ सकता है. सेहत को नजरअंदाज न करें, हल्का व सुपाच्य भोजन लें और पर्याप्त आराम करें.

शुभ रंग: गोल्डन (सुनहरा)

गोल्डन (सुनहरा) शुभ अंक: 3

3 अशुभ अंक: 4

4 आज का उपाय: गुरुवार के पावन अवसर पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, साथ ही केले के वृक्ष पर जल में हल्दी डालकर अर्पित करें. शिवलिंग पर जल व शहद चढ़ाकर 'ॐ नमः शिवाय' और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें; इससे अष्टम चंद्रमा का दोष शांत होगा और कार्यक्षेत्र की बाधाएं दूर होंगी.

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