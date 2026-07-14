Aaj ka Kanya Rashifal 14 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की देवपितृकार्य भौमवती अमावस्या दोपहर 3:14 बजे तक रहेगी, इसके बाद प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी. पूरे दिन पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और व्याघात योग का संयोग बन रहा है. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के लोगों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 12:15 बजे से 2:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक

शुभ दिशा: उत्तर दिशा

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और पूरे दिन उत्साह बना रहेगा. दिन की शुरुआत तांबे के बर्तन का पानी पीकर करें और नियमित व्यायाम को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं. मानसिक रूप से भी आप सकारात्मक रहेंगे, जिससे कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. पर्याप्त पानी पीना और संतुलित भोजन करना लाभदायक रहेगा.

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ रहेगा. ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से बिक्री में जबरदस्त बढ़ोतरी होने के योग हैं. बड़े कॉर्पोरेट समूह आपके साथ साझेदारी करने में रुचि दिखा सकते हैं, जिससे व्यापार विस्तार के नए अवसर मिलेंगे. री-ब्रांडिंग और डिजिटल मार्केटिंग की नई रणनीतियां ग्राहकों तक प्रभावी ढंग से पहुंचेंगी और मुनाफा बढ़ाएंगी. नए व्यावसायिक समझौते भविष्य में लंबे समय तक लाभ देने वाले साबित हो सकते हैं.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. कार्यस्थल पर आपकी नेतृत्व क्षमता और कार्यशैली वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगी. बड़ी जिम्मेदारी मिलने या प्रमोशन के संकेत हैं. मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों को किसी बड़ी कॉर्पोरेट डील के कारण इंसेंटिव और पदोन्नति एक साथ मिल सकती है. करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर प्राप्त होंगे.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. संतान की उपलब्धियों से परिवार का सम्मान बढ़ेगा और घर में खुशी का वातावरण रहेगा. परिवार के साथ धार्मिक यात्रा की योजना बन सकती है. जीवनसाथी और परिजनों का सहयोग हर कार्य में मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक दृष्टि से दिन बेहद लाभदायक रहेगा. व्यापार में बढ़ती बिक्री और नए अनुबंधों से आय में अच्छी वृद्धि होगी. बचत बढ़ेगी और भविष्य के निवेश की योजनाओं पर काम करने का अवसर मिलेगा. वित्तीय स्थिति पहले से अधिक मजबूत होगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. प्रतियोगी और सामान्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों का पूरा ध्यान पढ़ाई पर रहेगा. किसी अनुभवी मेंटर का मार्गदर्शन कठिन विषयों को सरल बना सकता है. उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग प्रबल रहेंगे.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली अंक: 2.

भाग्यशाली रंग: पर्पल(Purple)

अशुभ अंक: 7.

उपाय:

सुबह तांबे के बर्तन का पानी पीने के बाद हनुमान जी को लाल फूल और गुड़-चना अर्पित करें. इसके बाद "ॐ हनुमते नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें. इससे करियर में उन्नति, व्यापार में लाभ, निर्णय क्षमता में वृद्धि और परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहेगी.

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