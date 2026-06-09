Aaj ka Kanya Rashifal 9 June 2026: आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष नवमी तिथि रहेगी. आज सुबह 09:39 तक पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र फिर उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, प्रीति योग, सर्वार्थ सिद्धि योग का साथ मिलेगा वहीं मिथुन, कन्या, धनु, मीन राशि होने से भद्र योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा अलसुबह 03:36 के बाद मीन राशि में रहेंगे वहीं चंद्रमा-शनि का विष दोष रहेगा. आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज एक समय है. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपके परिश्रम को बड़ी सफलताओं में कनवर्ट (बदलने) करने का साबित होगा. आज आपकी कुंडली में प्रीति और सर्वार्थसिद्धि योग बनने से, व्यवसाय संबंधी आपके द्वारा किए गए सभी पुराने प्रयास और कड़े परिश्रम के बिल्कुल उचित व मनमुताबिक परिणाम आसानी से हासिल होंगे जिससे तिजोरी मजबूत होगी.

बिजनेसमैन के लिए ग्रह गोचर पूरी तरह अनुकूल चल रहे हैं; आपको मार्केट के उतार-चढ़ाव या मंदी से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आज आपको 'आत्मचिंतन' (शांत मन से योजना बनाने) से बहुत बड़ा व्यापारिक लाभ मिलेगा. ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि इस समय बाजार में चापलूस और विरोधाभासी प्रवृत्ति के नेगेटिव लोगों से पूरी तरह कोसों दूर रहें और अपना सारा ध्यान केवल अपने मुख्य बिजनेस की ग्रोथ पर ही लगाएं.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से मार्केटिंग क्षेत्र के लोगों के लिए मंगलवार का दिन करियर का ग्राफ तेजी से ऊपर ले जाने और बड़ा रुतबा दिलाने वाला साबित होगा. जो जातक मार्केटिंग फील्ड में कार्यरत हैं, आज वे अपने ऑफिशियल 'टार्गेट' (Target) से बस कुछ ही कदम की दूरी पर होंगे, जिससे उनके लिए पूरा दिन गजब के उत्साह और नई उमंग से भरा रहेगा, इंसेंटिव मजबूत होगा.

जॉब सेवा में कार्यरत कर्मचारियों को आज वर्कप्लेस पर मैनेजमेंट की तरफ से कोई बहुत ही 'महत्वपूर्ण जिम्मेदारी' या बड़ा प्रोजेक्ट अचानक मिल सकता है जो आपकी लीडरशिप इमेज को मजबूत करेगा. ऑफिस में आज किसी भी को-वर्कर (सहकर्मी) के निजी मामलों या काम में बिल्कुल भी दखल न दें; पूरी तरह न्यूट्रल रहें और सकारात्मक व आसान दिन बिताएं, तो आपके करियर के लिए बहुत बेहतर रहेगा.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन तनावों से मुक्ति पाकर खुशियां मनाने का रहेगा. सातवां चंद्रमा बुद्धि को प्रखर बनाएगा. स्टूडेंट्स को पिछले कुछ समय से अपनी पढ़ाई और करियर को लेकर चल रहे भयंकर मानसिक तनाव के बीच, आज अचानक करियर या परीक्षाओं से जुड़ी कोई बहुत ही 'अच्छी खबर' (शुभ समाचार) प्राप्त हो सकती है, जिससे आपके मन को असीम सुख और बड़ी शांति मिलेगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और लव लाइफ के लिहाज से आज का दिन खुशियों की सौगात और रोमांस की नई बहार लेकर आया है. सातवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज परिवार के सभी प्रियजनों और परिजनों के साथ हास-परिहास व मनोविनोद (मौज-मस्ती) करने से मन को असीम आनंद प्राप्त होगा, पुरानी दूरियां मिटेंगी. प्रेम संबंधों (Love Life) की बात करें तो आज आपके रिश्ते में गजब का नया जोश, आकर्षण और अद्भुत उत्साह खुलकर बढ़ेगा, जिससे आप अपने पार्टनर के साथ यादगार पल बिता पाएंगे.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज सातवें चंद्रमा के प्रभाव से आपकी सेहत काफी मजबूत, सुदृढ़ और सकारात्मक ऊर्जा से भरी रहेगी. जीवनसाथी का प्रेम और करियर में मिली महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से आप मानसिक रूप से पूरी तरह संतुष्ट और तनावमुक्त महसूस करेंगे. शारीरिक स्फूर्ति चरम पर रहेगी.

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज

भाग्यशाली अंक: 7

अशुभ अंक: 3

आज का विशेष उपाय: आज सातवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और साध्य व सर्वार्थसिद्धि योग की महाशुभता पाने के लिए माता सरस्वती व मां लक्ष्मी की संयुक्त आराधना करें. आज के दिन सुबह या शाम देवी माँ के सम्मुख घी का दीपक जलाएं, उन्हें मिश्री व माखन का भोग लगाकर लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें.

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