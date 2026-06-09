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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kanya Rashifal 9 June 2026: कन्या राशि सर्वार्थसिद्धि योग से दफ्तर में मिलेगी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, बढ़ेगा कर्मचारियों का वर्चस्व

Aaj ka Kanya Rashifal 9 June 2026: कन्या राशि सर्वार्थसिद्धि योग से दफ्तर में मिलेगी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, बढ़ेगा कर्मचारियों का वर्चस्व

Virgo Horoscope 9 June 2026: सर्वार्थसिद्धि योग से कन्या राशि वालों के परिश्रम लाएंगे रंग, क्या मंगलवार को दफ्तर में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने से मजबूत होगा आपका वर्चस्व? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 09 Jun 2026 03:30 AM (IST)
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Aaj ka Kanya Rashifal 9 June 2026: आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष नवमी तिथि रहेगी. आज सुबह 09:39 तक पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र फिर उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, प्रीति योग, सर्वार्थ सिद्धि योग का साथ मिलेगा वहीं मिथुन, कन्या, धनु, मीन राशि होने से भद्र योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा अलसुबह 03:36 के बाद मीन राशि में रहेंगे वहीं चंद्रमा-शनि का विष दोष रहेगा. आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज एक समय है. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपके परिश्रम को बड़ी सफलताओं में कनवर्ट (बदलने) करने का साबित होगा. आज आपकी कुंडली में प्रीति और सर्वार्थसिद्धि योग बनने से, व्यवसाय संबंधी आपके द्वारा किए गए सभी पुराने प्रयास और कड़े परिश्रम के बिल्कुल उचित व मनमुताबिक परिणाम आसानी से हासिल होंगे जिससे तिजोरी मजबूत होगी. 

बिजनेसमैन के लिए ग्रह गोचर पूरी तरह अनुकूल चल रहे हैं; आपको मार्केट के उतार-चढ़ाव या मंदी से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आज आपको 'आत्मचिंतन' (शांत मन से योजना बनाने) से बहुत बड़ा व्यापारिक लाभ मिलेगा. ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि इस समय बाजार में चापलूस और विरोधाभासी प्रवृत्ति के नेगेटिव लोगों से पूरी तरह कोसों दूर रहें और अपना सारा ध्यान केवल अपने मुख्य बिजनेस की ग्रोथ पर ही लगाएं.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से मार्केटिंग क्षेत्र के लोगों के लिए मंगलवार का दिन करियर का ग्राफ तेजी से ऊपर ले जाने और बड़ा रुतबा दिलाने वाला साबित होगा. जो जातक मार्केटिंग फील्ड में कार्यरत हैं, आज वे अपने ऑफिशियल 'टार्गेट' (Target) से बस कुछ ही कदम की दूरी पर होंगे, जिससे उनके लिए पूरा दिन गजब के उत्साह और नई उमंग से भरा रहेगा, इंसेंटिव मजबूत होगा. 

जॉब सेवा में कार्यरत कर्मचारियों को आज वर्कप्लेस पर मैनेजमेंट की तरफ से कोई बहुत ही 'महत्वपूर्ण जिम्मेदारी' या बड़ा प्रोजेक्ट अचानक मिल सकता है जो आपकी लीडरशिप इमेज को मजबूत करेगा. ऑफिस में आज किसी भी को-वर्कर (सहकर्मी) के निजी मामलों या काम में बिल्कुल भी दखल न दें; पूरी तरह न्यूट्रल रहें और सकारात्मक व आसान दिन बिताएं, तो आपके करियर के लिए बहुत बेहतर रहेगा.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन तनावों से मुक्ति पाकर खुशियां मनाने का रहेगा. सातवां चंद्रमा बुद्धि को प्रखर बनाएगा. स्टूडेंट्स को पिछले कुछ समय से अपनी पढ़ाई और करियर को लेकर चल रहे भयंकर मानसिक तनाव के बीच, आज अचानक करियर या परीक्षाओं से जुड़ी कोई बहुत ही 'अच्छी खबर' (शुभ समाचार) प्राप्त हो सकती है, जिससे आपके मन को असीम सुख और बड़ी शांति मिलेगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और लव लाइफ के लिहाज से आज का दिन खुशियों की सौगात और रोमांस की नई बहार लेकर आया है. सातवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज परिवार के सभी प्रियजनों और परिजनों के साथ हास-परिहास व मनोविनोद (मौज-मस्ती) करने से मन को असीम आनंद प्राप्त होगा, पुरानी दूरियां मिटेंगी. प्रेम संबंधों (Love Life) की बात करें तो आज आपके रिश्ते में गजब का नया जोश, आकर्षण और अद्भुत उत्साह खुलकर बढ़ेगा, जिससे आप अपने पार्टनर के साथ यादगार पल बिता पाएंगे.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज सातवें चंद्रमा के प्रभाव से आपकी सेहत काफी मजबूत, सुदृढ़ और सकारात्मक ऊर्जा से भरी रहेगी. जीवनसाथी का प्रेम और करियर में मिली महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से आप मानसिक रूप से पूरी तरह संतुष्ट और तनावमुक्त महसूस करेंगे. शारीरिक स्फूर्ति चरम पर रहेगी.

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज
भाग्यशाली अंक: 7
अशुभ अंक: 3
आज का विशेष उपाय: आज सातवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और साध्य व सर्वार्थसिद्धि योग की महाशुभता पाने के लिए माता सरस्वती व मां लक्ष्मी की संयुक्त आराधना करें. आज के दिन सुबह या शाम देवी माँ के सम्मुख घी का दीपक जलाएं, उन्हें मिश्री व माखन का भोग लगाकर लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 09 Jun 2026 03:30 AM (IST)
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