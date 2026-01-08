हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलVirgo Rashifal 9 January 2026: कन्या राशि को प्रमोशन के संकेत, परिवार में सुलह और सरकारी स्कॉलरशिप का योग

Virgo Horoscope 9 January 2026: कन्या राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कन्या राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 08 Jan 2026 05:45 PM (IST)
Kanya Rashifal 9 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपकी ही राशि में स्थित है, जिससे आपका विवेक, सोचने-समझने की क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति मजबूत रहेगी. आप आज हर काम को सोच-समझकर करेंगे, जिससे गलतियों की संभावना कम होगी.

स्वास्थ्य राशिफल

मानसिक रूप से आप संतुलित रहेंगे, लेकिन ज्यादा सोचने के कारण सिरदर्द या थकान हो सकती है. ध्यान, प्राणायाम और पर्याप्त नींद आपको तरोताजा रखेगी. दिनभर पानी पीते रहें और मोबाइल-स्क्रीन से थोड़ा ब्रेक लें.

बिजनेस राशिफल

मलमास के कारण आज पार्टनरशिप में कोई नया बिजनेस शुरू करना आपके लिए उचित नहीं रहेगा. पुराने कामों पर ही फोकस करें. व्यापारियों को तरक्की के लिए अपने सामाजिक दायरे को बढ़ाना होगा. नए संपर्क, नेटवर्किंग और फील्ड विज़िट भविष्य में बड़ा लाभ दिला सकती है.

करियर व नौकरी राशिफल

शोभन योग बनने से वर्कप्लेस पर प्रमोशन या किसी नई जिम्मेदारी के संकेत मिल रहे हैं. जो लोग अपने जन्म स्थान से दूर काम कर रहे हैं, उनके लिए प्रगति के द्वार खुल सकते हैं. बॉस और सीनियर आपके काम से प्रभावित होंगे.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. बड़े निवेश से फिलहाल बचें, लेकिन अपनी सेविंग्स और भविष्य की प्लानिंग पर ध्यान दें. आज लिया गया कोई समझदारी भरा निर्णय आगे चलकर लाभ देगा.

प्रेम और पारिवारिक जीवन

लव और मैरिड लाइफ में धीरे-धीरे स्थिरता आएगी. किसी पुराने मतभेद का हल निकल सकता है. परिवार में चल रहे विवाद को आपकी समझदारी सुलझा सकती है, इसलिए शांति और धैर्य से बात करें.

शिक्षा और विद्यार्थी राशिफल

गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए भरे गए फॉर्म में चयन की संभावना है. छात्रों को आज पढ़ाई में फोकस रखना चाहिए. नई जानकारी सीखने और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समय अनुकूल है.

युवा और सामाजिक जीवन

न्यू जनरेशन को नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए. छोटी-छोटी समस्याओं को दिल पर न लें. सोशल प्रोग्राम में कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं, इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें.

भाग्यशाली रंग, अंक और उपाय

शुभ रंग: गोल्डन
शुभ अंक: 3 | अशुभ अंक: 5
उपाय: सुबह भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं और “ॐ बुद्धाय नमः” का 11 बार जाप करें, इससे बुद्धि और भाग्य दोनों मजबूत होंगे.

FAQs

1. क्या आज प्रमोशन के योग हैं?
हाँ, शोभन योग के कारण प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है.

2. क्या पार्टनरशिप में नया बिजनेस शुरू करें?
नहीं, मलमास चल रहा है, इसलिए अभी पुराने कामों पर ही फोकस करें.

3. क्या छात्रों के लिए दिन अच्छा है?
हाँ, स्कॉलरशिप और पढ़ाई से जुड़ी सफलता के योग बन रहे हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 08 Jan 2026 05:45 PM (IST)
Kanya Rashifal Virgo Horoscope Rashifal 2026 Horoscope 2026
