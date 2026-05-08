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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kanya Rashifal 8 May 2026: कन्या राशि बैंक के काम बनेंगे और अटकी हुई पेमेंट मिलने से चमकेगी किस्मत

Aaj Ka Kanya Rashifal 8 May 2026: कन्या राशि बैंक के काम बनेंगे और अटकी हुई पेमेंट मिलने से चमकेगी किस्मत

Virgo Horoscope 8 May 2026: कन्या राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए कन्या राशि के लिए शुक्रवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 08 May 2026 03:25 AM (IST)
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Aaj ka Kanya Rashifal: कन्या राशि के लोगों के लिए विशेष रूप से आर्थिक मजबूती और मानसिक संतोष लेकर आया है. आज 'विश्व रेडक्रॉस दिवस' के अवसर पर ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में बनी हुई है.

चन्द्रमा के पांचवें भाव में होने से आपको संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार मिल सकता है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. शुभ योगों का प्रभाव आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और आप जटिल से जटिल कार्यों को भी अपनी बुद्धिमानी से हल कर लेंगे.

व्यवसाय और धन (Business & Finance Rashifal)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद सफल रहने वाला है. बिजनेसमैन के बैंक से जुड़े सभी जरूरी कार्य आज बिना किसी रुकावट के आसानी से पूरे होंगे. यदि आप लोन लेने या कहीं निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो आज नए और लाभकारी अवसर आपके सामने आ सकते हैं. इनकम के नए स्रोत बनने और पुराने अटके हुए पेमेंट्स क्लियर होने से आपकी फाइनेंशियल स्थिति काफी स्थिर और मजबूत होगी.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
कार्यक्षेत्र में आज आपकी मेहनत रंग लाएगी. शुभ योगों के बनने से एम्प्लॉयड लोगों के टारगेट न केवल समय पर पूरे होंगे, बल्कि आप अगले हफ्ते की एडवांस प्लानिंग भी आज ही कर लेंगे. आपकी दूरदर्शिता की ऑफिस में तारीफ होगी. इसके अलावा, राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज नए दरवाजे खुल सकते हैं. नेटवर्किंग और प्रभावशाली लोगों से आपकी बढ़ती पहचान आपके करियर को एक नई दिशा प्रदान करेगी.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन में आज शांति और प्रेम का माहौल रहेगा. कई समय से चला आ रहा कोई प्रॉपर्टी विवाद आज आपसी सहमति और सूझबूझ से सुलझ जाएगा, जिससे घर का क्लेश खत्म होगा और रिश्तों में मधुरता आएगी. जीवनसाथी और बच्चों के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा. सामाजिक रूप से आपका सम्मान बढ़ेगा और परिवार के साथ आपका तालमेल और अधिक गहरा होगा.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students Rashifal)
छात्रों के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को पहचानने का है. पढ़ाई में आपकी एकाग्रता बनी रहेगी. खिलाड़ियों के लिए आज का दिन विशेष है; पुरानी चोट से उबरने के बाद आप पूरी ऊर्जा और जोश के साथ मैदान पर वापसी करेंगे. जो विद्यार्थी किसी विशेष प्रोजेक्ट या रिसर्च पर काम कर रहे हैं, उन्हें आज कोई बड़ा ब्रेक मिल सकता है. अपनी स्किल्स पर ध्यान देना आपके लिए भविष्य में फलदायी होगा.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)
सेहत के मामले में आज का दिन आपके पक्ष में है. ग्रहों की अनुकूलता से आपकी बीमारियों से लड़ने की शक्ति (इम्युनिटी) बढ़ेगी, जिससे आप खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से सुरक्षित महसूस करेंगे. पुरानी शारीरिक समस्याओं में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा. योग और संतुलित जीवनशैली को अपनाए रखना आपको लंबे समय तक तरोताजा और फिट बनाए रखेगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: ग्रीन (हरा)
भाग्यशाली अंक: 5
अशुभ अंक: 3

आज का विशेष उपाय: शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और छोटी कन्याओं को कुछ मीठा उपहार दें. इससे आपकी सुख-समृद्धि में वृद्धि होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 08 May 2026 03:25 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kanya Rashifal Virgo Horoscope Today

Frequently Asked Questions

आज का दिन कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा?

आज का दिन कन्या राशि के लिए आर्थिक मजबूती और मानसिक संतोष लेकर आया है. ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है, जिससे सुखद समाचार मिल सकते हैं.

व्यापार और निवेश के लिए आज का दिन कैसा है?

आज का दिन व्यापारिक दृष्टिकोण से बेहद सफल रहेगा. बैंक से जुड़े कार्य आसानी से पूरे होंगे और लोन या निवेश के लिए नए लाभकारी अवसर मिल सकते हैं.

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज क्या खास है?

कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपके टारगेट समय पर पूरे होंगे. आपकी दूरदर्शिता की तारीफ होगी और राजनीति से जुड़े लोगों के लिए नए अवसर खुल सकते हैं.

पारिवारिक जीवन में आज क्या उम्मीद करें?

पारिवारिक जीवन में शांति और प्रेम का माहौल रहेगा. प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई विवाद सुलझ सकता है और जीवनसाथी व बच्चों के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा.

छात्रों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन कैसा है?

छात्रों की पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी. खिलाड़ियों के लिए पुरानी चोट से उबरकर वापसी का यह विशेष दिन है. प्रोजेक्ट पर काम कर रहे छात्रों को सफलता मिल सकती है.

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