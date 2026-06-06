Aaj ka Kanya Rashifal 6 June 2026: द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि रहेगी. आज सुबह 06:03 तक श्रवण नक्षत्र फिर धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शंख योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, ऐन्द्र योग का साथ मिलेगा. वहीं कन्या राशि होने से भद्र योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा शाम 07:04 के बाद कुंभ राशि में रहेंगे. शुभ समय: दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन तिजोरी को मजबूत करने और वित्तीय संकटों से मुक्ति पाने का साबित होगा. पंचम चंद्रमा के प्रभाव से आज आपको बाजार से आकस्मिक रूप से बड़ा धन लाभ होने के मजबूत योग हैं. बिजनेस में पिछले काफी समय से आ रही जो भी 'फाइनेंशियल प्रॉब्लम' (आर्थिक तंगी या रुकावटें) थीं, आज उनका कोई ठोस और स्थायी सॉल्यूशन (समाधान) निकल जाएगा, जिससे आप एक बिल्कुल नई और सकारात्मक ऊर्जा के साथ काम कर सकेंगे. आनन्दादि योग से आज बिजनेसमैन अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को केवल सैलरी ही नहीं, बल्कि वीकेंड पर बोनस के तौर पर कुछ उपहार या सामान देकर उन्हें खुश रखें, इससे वे पूरी निष्ठा से काम करेंगे.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए शनिवार का दिन अपनी छिपी हुई प्रतिभा दिखाने और अतिरिक्त आय कमाने के सुनहरे अवसर लेकर आया है. ऐन्द्र और सर्वार्थ सिद्धि योग बनने से आज एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) को बाजार से कोई नया और मनपसंद 'पार्ट-टाइम जॉब' (Part-time Job) बहुत आसानी से प्राप्त हो सकता है, जो आपकी इनकम में इजाफा करेगा.

ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि एंप्लॉयड पर्सन वर्कप्लेस पर चाहे कितने ही प्रतिभावान क्यों न हों, लेकिन यदि आप आगे बढ़कर नए प्रयास या कोशिश नहीं करेंगे तो फिर मनमुताबिक सफलता कैसे मिलेगी; इसलिए लगातार अपनी प्रतिभा को निखारने की कोशिश करते रहें. यदि आप किसी यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं, तो प्रॉपर प्लानिंग के बाद ही ट्रैवल करें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन कड़े अभ्यास और विषयों की गहराई में जाने का संदेश दे रहा है. पांचवां चंद्रमा बुद्धि का विकास करेगा. स्टूडेंट्स को अपने संबंधित विषयों की गहरी से गहरी बारीकियों को बहुत अच्छे से समझने के लिए आज से ही नियमित अभ्यास (Revision) का सहारा लेना होगा; जब आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे, तब ही आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट (कठिन विषय) पर अपनी गजब की मजबूत पकड़ को हासिल कर पाने में पूरी तरह सफल सिद्ध होंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन आपसी सहमति से पुराने मसलों को हल करने का साबित होगा. आज घर-परिवार में यदि धन-संपदा, जमीन या पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई पुराना विवाद या मामला चल रहा है, तो उसे कोर्ट-कचहरी ले जाने के बजाय आज वीकेंड पर सभी सदस्य आपस में एक साथ शांति से बैठकर आसानी से सुलझा सकते हैं, बड़ों का पूरा सहयोग मिलेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही शानदार और ऊर्जा से भरा रहेगा. बिजनेस की आर्थिक समस्याएं दूर होने से मानसिक रूप से आप खुद को पूरी तरह हल्का और तनावमुक्त महसूस करेंगे. शाम का समय परिवार के साथ आनंदमय बीतेगा.

भाग्यशाली रंग: व्हाइट

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 5

आज का विशेष उपाय: आज पंचम चंद्रमा की शुभता पाने और आर्थिक बाधाओं को दूर करने के लिए मां लक्ष्मी व भगवान नारायण की संयुक्त पूजा करें. आज के दिन शाम के समय मंदिर में देवी लक्ष्मी को सफेद बर्फी या मखाने का भोग लगाएं और लक्ष्मी सूक्त का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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