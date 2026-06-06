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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kanya Rashifal 6 June 2026: कन्या राशि पांचवें चंद्रमा से होगा आकस्मिक धन लाभ, बैठकर सुलझाएं परिवार के धन संपदा से जुड़े मामले

Aaj ka Kanya Rashifal 6 June 2026: कन्या राशि पांचवें चंद्रमा से होगा आकस्मिक धन लाभ, बैठकर सुलझाएं परिवार के धन संपदा से जुड़े मामले

Virgo Horoscope 6 June 2026: सर्वार्थसिद्धि योग से कन्या राशि वालों की वित्तीय समस्याओं का होगा समाधान, क्या शनिवार को पार्ट-टाइम जॉब मिलने से मजबूत होगी आर्थिक स्थिति? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 06 Jun 2026 03:25 AM (IST)
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Aaj ka Kanya Rashifal 6 June 2026: द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि रहेगी. आज सुबह 06:03 तक श्रवण नक्षत्र फिर धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शंख योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, ऐन्द्र योग का साथ मिलेगा. वहीं कन्या राशि होने से भद्र योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा शाम 07:04 के बाद कुंभ राशि में रहेंगे. शुभ समय: दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन तिजोरी को मजबूत करने और वित्तीय संकटों से मुक्ति पाने का साबित होगा. पंचम चंद्रमा के प्रभाव से आज आपको बाजार से आकस्मिक रूप से बड़ा धन लाभ होने के मजबूत योग हैं. बिजनेस में पिछले काफी समय से आ रही जो भी 'फाइनेंशियल प्रॉब्लम' (आर्थिक तंगी या रुकावटें) थीं, आज उनका कोई ठोस और स्थायी सॉल्यूशन (समाधान) निकल जाएगा, जिससे आप एक बिल्कुल नई और सकारात्मक ऊर्जा के साथ काम कर सकेंगे. आनन्दादि योग से आज बिजनेसमैन अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को केवल सैलरी ही नहीं, बल्कि वीकेंड पर बोनस के तौर पर कुछ उपहार या सामान देकर उन्हें खुश रखें, इससे वे पूरी निष्ठा से काम करेंगे.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए शनिवार का दिन अपनी छिपी हुई प्रतिभा दिखाने और अतिरिक्त आय कमाने के सुनहरे अवसर लेकर आया है. ऐन्द्र और सर्वार्थ सिद्धि योग बनने से आज एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) को बाजार से कोई नया और मनपसंद 'पार्ट-टाइम जॉब' (Part-time Job) बहुत आसानी से प्राप्त हो सकता है, जो आपकी इनकम में इजाफा करेगा. 

ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि एंप्लॉयड पर्सन वर्कप्लेस पर चाहे कितने ही प्रतिभावान क्यों न हों, लेकिन यदि आप आगे बढ़कर नए प्रयास या कोशिश नहीं करेंगे तो फिर मनमुताबिक सफलता कैसे मिलेगी; इसलिए लगातार अपनी प्रतिभा को निखारने की कोशिश करते रहें. यदि आप किसी यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं, तो प्रॉपर प्लानिंग के बाद ही ट्रैवल करें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन कड़े अभ्यास और विषयों की गहराई में जाने का संदेश दे रहा है. पांचवां चंद्रमा बुद्धि का विकास करेगा. स्टूडेंट्स को अपने संबंधित विषयों की गहरी से गहरी बारीकियों को बहुत अच्छे से समझने के लिए आज से ही नियमित अभ्यास (Revision) का सहारा लेना होगा; जब आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे, तब ही आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट (कठिन विषय) पर अपनी गजब की मजबूत पकड़ को हासिल कर पाने में पूरी तरह सफल सिद्ध होंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन आपसी सहमति से पुराने मसलों को हल करने का साबित होगा. आज घर-परिवार में यदि धन-संपदा, जमीन या पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई पुराना विवाद या मामला चल रहा है, तो उसे कोर्ट-कचहरी ले जाने के बजाय आज वीकेंड पर सभी सदस्य आपस में एक साथ शांति से बैठकर आसानी से सुलझा सकते हैं, बड़ों का पूरा सहयोग मिलेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही शानदार और ऊर्जा से भरा रहेगा. बिजनेस की आर्थिक समस्याएं दूर होने से मानसिक रूप से आप खुद को पूरी तरह हल्का और तनावमुक्त महसूस करेंगे. शाम का समय परिवार के साथ आनंदमय बीतेगा.

भाग्यशाली रंग: व्हाइट
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 5
आज का विशेष उपाय: आज पंचम चंद्रमा की शुभता पाने और आर्थिक बाधाओं को दूर करने के लिए मां लक्ष्मी व भगवान नारायण की संयुक्त पूजा करें. आज के दिन शाम के समय मंदिर में देवी लक्ष्मी को सफेद बर्फी या मखाने का भोग लगाएं और लक्ष्मी सूक्त का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 06 Jun 2026 03:25 AM (IST)
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