Virgo Rashifal 4 February 2026: कन्या राशि संभलें! आपका हद से ज्यादा भरोसा आज आपको भारी नुकसान दे सकता है

Virgo Horoscope 4 February 2026: कन्या राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए बुधवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 03 Feb 2026 08:59 PM (IST)
Kanya Rashifal 4 February 2026 in Hindi: कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन सावधानी और रणनीतिक कौशल का उपयोग करने वाला है. चंद्रमा के आपके द्वादश भाव (12th House) में होने से खर्चों और कानूनी मामलों में सतर्कता बरतनी होगी. ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है कि आज का दिन आत्म-मंथन और योजनाओं को गुप्त रखकर काम करने का है.

आज चंद्रमा के 12वें भाव में रहने से बाहरी संपर्कों और निवेश पर ध्यान जाएगा. कानूनी दांवपेच समझने और अपने कागजी कामकाज को दुरुस्त करने के लिए यह अच्छा समय है. हालांकि, चंद्रमा-केतु का प्रभाव मानसिक चिंता बढ़ा सकता है, इसलिए बेवजह के विवादों से बचें. दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस समय कोई नया काम शुरू न करें.

बिज़नेस और फाइनेंस (Business & Finance)

व्यापार में आज अत्यधिक सतर्कता की आवश्यकता है. किसी भी फोन कॉल को नजरअंदाज न करें, क्योंकि फोन के जरिए कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है. पार्टनरशिप बिजनेस में अगर परिस्थितियां विपरीत हैं, तो अपनी सोच बदलें और नई रणनीति तैयार करें. शांत रहकर समस्याओं का हल ढूंढें, जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसानदेह हो सकता है.

नौकरी और करियर (Job & Career)

एंप्लॉयड पर्सन के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण हो सकता है. ऑफिस में मनचाहा परिणाम न मिलने से तनाव बढ़ सकता है. विशेष रूप से ओवर कॉन्फिडेंस (Over Confidence) से बचें; आत्मविश्वास अच्छी बात है, लेकिन अति-आत्मविश्वास आपसे गलतियां करवा सकता है. अपने काम को दोबारा जांचें (Double Check) ताकि आलोचना का शिकार न होना पड़े.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बनाए रखना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए. घर के सभी सदस्यों के साथ अच्छा व्यवहार करें और आपसी बॉन्डिंग मजबूत करें. इस समय आपको काम और परिवार (Work-Life Balance) के बीच संतुलन बिठाने की सख्त जरूरत है. जीवनसाथी की सलाह को अनसुना न करें.

शिक्षा और छात्र (Education & Student)

खिलाड़ियों के लिए आज का दिन थोड़ा कठिन हो सकता है. मांसपेशियों में दर्द (Muscular Pain) के कारण अभ्यास में बाधा आ सकती है, जिससे आप उदासी महसूस करेंगे. नई पीढ़ी (New Generation) के लिए सलाह है कि खुद को गलत आदतों और बुरी संगत (Bad Activity) से दूर रखें, अन्यथा भविष्य अंधकारमय हो सकता है.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य को लेकर ढिलाई न बरतें. मस्कुलर पेन के साथ-साथ आंखों में जलन या नींद की कमी महसूस हो सकती है. डिप्रेशन या तनाव को खुद पर हावी न होने दें. पर्याप्त आराम और संतुलित आहार लें.

  • भाग्यशाली रंग: पीला (Yellow)
  • भाग्यशाली अंक: 7 (अशुभ अंक 4 से बचें)
  • आज का उपाय: शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें. इससे कानूनी और आर्थिक बाधाएं दूर होंगी.

(FAQs)

1. कन्या राशि वालों के लिए 12वें भाव का चंद्रमा क्या संकेत देता है?
    यह खर्चों में वृद्धि और कानूनी सजगता का संकेत देता है. आपको अपने विरोधियों से सावधान रहना चाहिए और शांति से काम लेना चाहिए.

2. करियर में आ रहे तनाव को कैसे दूर करें?
    ओवर कॉन्फिडेंस से बचें और अपने काम की गुणवत्ता पर ध्यान दें. परिणामों की चिंता करने के बजाय प्रक्रिया (Process) को बेहतर बनाने पर काम करें.

3. आज बिजनेस में बड़ी सफलता कैसे मिल सकती है?
    आज संचार (Communication) बहुत महत्वपूर्ण है. अपने फोन और नेटवर्क को एक्टिव रखें; कोई महत्वपूर्ण अवसर वहीं से मिल सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 03 Feb 2026 08:59 PM (IST)
Embed widget