Kanya Rashifal 4 February 2026 in Hindi: कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन सावधानी और रणनीतिक कौशल का उपयोग करने वाला है. चंद्रमा के आपके द्वादश भाव (12th House) में होने से खर्चों और कानूनी मामलों में सतर्कता बरतनी होगी. ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है कि आज का दिन आत्म-मंथन और योजनाओं को गुप्त रखकर काम करने का है.

आज चंद्रमा के 12वें भाव में रहने से बाहरी संपर्कों और निवेश पर ध्यान जाएगा. कानूनी दांवपेच समझने और अपने कागजी कामकाज को दुरुस्त करने के लिए यह अच्छा समय है. हालांकि, चंद्रमा-केतु का प्रभाव मानसिक चिंता बढ़ा सकता है, इसलिए बेवजह के विवादों से बचें. दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस समय कोई नया काम शुरू न करें.

बिज़नेस और फाइनेंस (Business & Finance)

व्यापार में आज अत्यधिक सतर्कता की आवश्यकता है. किसी भी फोन कॉल को नजरअंदाज न करें, क्योंकि फोन के जरिए कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है. पार्टनरशिप बिजनेस में अगर परिस्थितियां विपरीत हैं, तो अपनी सोच बदलें और नई रणनीति तैयार करें. शांत रहकर समस्याओं का हल ढूंढें, जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसानदेह हो सकता है.

नौकरी और करियर (Job & Career)

एंप्लॉयड पर्सन के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण हो सकता है. ऑफिस में मनचाहा परिणाम न मिलने से तनाव बढ़ सकता है. विशेष रूप से ओवर कॉन्फिडेंस (Over Confidence) से बचें; आत्मविश्वास अच्छी बात है, लेकिन अति-आत्मविश्वास आपसे गलतियां करवा सकता है. अपने काम को दोबारा जांचें (Double Check) ताकि आलोचना का शिकार न होना पड़े.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बनाए रखना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए. घर के सभी सदस्यों के साथ अच्छा व्यवहार करें और आपसी बॉन्डिंग मजबूत करें. इस समय आपको काम और परिवार (Work-Life Balance) के बीच संतुलन बिठाने की सख्त जरूरत है. जीवनसाथी की सलाह को अनसुना न करें.

शिक्षा और छात्र (Education & Student)

खिलाड़ियों के लिए आज का दिन थोड़ा कठिन हो सकता है. मांसपेशियों में दर्द (Muscular Pain) के कारण अभ्यास में बाधा आ सकती है, जिससे आप उदासी महसूस करेंगे. नई पीढ़ी (New Generation) के लिए सलाह है कि खुद को गलत आदतों और बुरी संगत (Bad Activity) से दूर रखें, अन्यथा भविष्य अंधकारमय हो सकता है.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य को लेकर ढिलाई न बरतें. मस्कुलर पेन के साथ-साथ आंखों में जलन या नींद की कमी महसूस हो सकती है. डिप्रेशन या तनाव को खुद पर हावी न होने दें. पर्याप्त आराम और संतुलित आहार लें.

भाग्यशाली रंग: पीला (Yellow)

पीला (Yellow) भाग्यशाली अंक: 7 (अशुभ अंक 4 से बचें)

7 (अशुभ अंक 4 से बचें) आज का उपाय: शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें. इससे कानूनी और आर्थिक बाधाएं दूर होंगी.

(FAQs)

1. कन्या राशि वालों के लिए 12वें भाव का चंद्रमा क्या संकेत देता है?

यह खर्चों में वृद्धि और कानूनी सजगता का संकेत देता है. आपको अपने विरोधियों से सावधान रहना चाहिए और शांति से काम लेना चाहिए.

2. करियर में आ रहे तनाव को कैसे दूर करें?

ओवर कॉन्फिडेंस से बचें और अपने काम की गुणवत्ता पर ध्यान दें. परिणामों की चिंता करने के बजाय प्रक्रिया (Process) को बेहतर बनाने पर काम करें.

3. आज बिजनेस में बड़ी सफलता कैसे मिल सकती है?

आज संचार (Communication) बहुत महत्वपूर्ण है. अपने फोन और नेटवर्क को एक्टिव रखें; कोई महत्वपूर्ण अवसर वहीं से मिल सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.