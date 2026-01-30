हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Mesh Rashifal 31 January 2026: मेष राशि दफ्तर में होगी आपकी तारीफ, बिजनेस में भी मिलेगा पार्टनर का साथ

Mesh Rashifal 31 January 2026: मेष राशि दफ्तर में होगी आपकी तारीफ, बिजनेस में भी मिलेगा पार्टनर का साथ

Aries Horoscope 31 January 2026: मेष राशिफल वालों के लिए कल का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मेष राशि के जातकों के लिए शनिवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 30 Jan 2026 04:12 PM (IST)
Preferred Sources

Mesh Rashifal 31 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा तीसरे भाव में होने से साहस, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिलेगी. आप कठिन काम भी आसानी से संभाल पाएंगे. आज का दिन नई शुरुआत और व्यक्तिगत प्रगति के लिए अनुकूल है.

स्वास्थ्य राशिफल सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन पैरों में दर्द या थकान महसूस हो सकती है. ज्यादा भागदौड़ से बचें. हल्की एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग फायदेमंद रहेगी. पानी ज्यादा पिएं.

बिजनेस राशिफल व्यापार में नई योजनाएं बनाने का सही समय है. यदि नया काम शुरू करना चाहते हैं तो दोपहर 12:15 से 1:30 और 2:30 से 3:30 के बीच शुरुआत शुभ रहेगी. पार्टनरशिप बिजनेस में आर्थिक मजबूती आएगी. मार्केट में आपकी छवि बेहतर बनेगी.

जॉब और करियर राशिफल वर्कस्पेस पर आपके काम की सराहना होगी. सीनियर्स आपके प्रयासों से खुश रहेंगे. वर्किंग वुमन को थोड़ी रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन धैर्य से स्थिति संभल जाएगी. करियर ग्रोथ के संकेत हैं.

फाइनेंस राशिफल आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. आय सामान्य रहेगी और खर्च भी कंट्रोल में रहेगा. निवेश सोच-समझकर करें.

लव और फैमिली राशिफल जीवनसाथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. प्रेम जीवन में मधुरता आएगी. परिवार का सहयोग मिलेगा. घर का माहौल सकारात्मक रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल विद्यार्थी, कलाकार और खिलाड़ी भौतिक आकर्षणों से बचें और अपने लक्ष्य पर ध्यान दें. मेहनत रंग लाएगी.

भाग्यशाली रंग और अंक लक्की कलर ब्लू, लक्की नंबर 8.

उपाय आज हनुमान चालीसा का पाठ करें और लाल मसूर दाल का दान करें.

FAQs

Q1. क्या आज मेष राशि वालों को पैसों में नुकसान हो सकता है?
हाँ, यदि लेन-देन में लापरवाही की तो नुकसान की संभावना बन सकती है.

Q2. ऑफिस में विवाद से कैसे बचें?
भावनाओं में बहकर बोलने से बचें और प्रोफेशनल रवैया अपनाएं.

Q3. बिजनेस में सफलता के लिए क्या जरूरी है?
आंतरिक व्यवस्था मजबूत रखें और अपनी योजनाएं गोपनीय रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 30 Jan 2026 04:12 PM (IST)
Aries Horoscope Mesh Rashifal Rashifal Horoscope 2026
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

Embed widget