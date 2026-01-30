स्वास्थ्य राशिफल सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन पैरों में दर्द या थकान महसूस हो सकती है. ज्यादा भागदौड़ से बचें. हल्की एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग फायदेमंद रहेगी. पानी ज्यादा पिएं.
बिजनेस राशिफल व्यापार में नई योजनाएं बनाने का सही समय है. यदि नया काम शुरू करना चाहते हैं तो दोपहर 12:15 से 1:30 और 2:30 से 3:30 के बीच शुरुआत शुभ रहेगी. पार्टनरशिप बिजनेस में आर्थिक मजबूती आएगी. मार्केट में आपकी छवि बेहतर बनेगी.
जॉब और करियर राशिफल वर्कस्पेस पर आपके काम की सराहना होगी. सीनियर्स आपके प्रयासों से खुश रहेंगे. वर्किंग वुमन को थोड़ी रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन धैर्य से स्थिति संभल जाएगी. करियर ग्रोथ के संकेत हैं.
फाइनेंस राशिफल आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. आय सामान्य रहेगी और खर्च भी कंट्रोल में रहेगा. निवेश सोच-समझकर करें.
लव और फैमिली राशिफल जीवनसाथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. प्रेम जीवन में मधुरता आएगी. परिवार का सहयोग मिलेगा. घर का माहौल सकारात्मक रहेगा.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल विद्यार्थी, कलाकार और खिलाड़ी भौतिक आकर्षणों से बचें और अपने लक्ष्य पर ध्यान दें. मेहनत रंग लाएगी.
भाग्यशाली रंग और अंक लक्की कलर ब्लू, लक्की नंबर 8.
उपाय आज हनुमान चालीसा का पाठ करें और लाल मसूर दाल का दान करें.
FAQs
Q1. क्या आज मेष राशि वालों को पैसों में नुकसान हो सकता है?
हाँ, यदि लेन-देन में लापरवाही की तो नुकसान की संभावना बन सकती है.
Q2. ऑफिस में विवाद से कैसे बचें?
भावनाओं में बहकर बोलने से बचें और प्रोफेशनल रवैया अपनाएं.
Q3. बिजनेस में सफलता के लिए क्या जरूरी है?
आंतरिक व्यवस्था मजबूत रखें और अपनी योजनाएं गोपनीय रखें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.