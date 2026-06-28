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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKanya Rashifal 28 June 2026: कॉर्पोरेट मीटिंग्स में गलत प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाएं बिजनेसमैन, मेहनत से दूर होंगी चुनौतियां

Kanya Rashifal 28 June 2026: कॉर्पोरेट मीटिंग्स में गलत प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाएं बिजनेसमैन, मेहनत से दूर होंगी चुनौतियां

Virgo Horoscope: क्या प्रेम संबंधों को आज मिलने वाली है विवाह के लिए पारिवारिक स्वीकृति ? जानिए 28 जून 2026 को आपकी नौकरी, सेहत और पारिवारिक जीवन में क्या बड़े बदलाव होने जा रहे हैं.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 28 Jun 2026 03:25 AM (IST)
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Kanya Rashifal 28 June 2026: पंचांग के अनुसार आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी. नक्षत्रों की बात करें तो आज पूरे दिन ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग और शुभ योग का सुंदर संयोग बन रहा है, जो आपको हर समस्या का डटकर सामना करने का हौसला देगा. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे आज पूरे दिन वृश्चिक राशि में संचार करेंगे.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. इसके बाद दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा.
राहुकाल: दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में नए या मांगलिक कार्यों को करने से बचें.
शुभ दिशा: आज के दिन पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)
व्यापारियों के लिए आज का समय कुछ चुनौतीपूर्ण प्रतीत हो रहा है, इसलिए इस संडे पर आपको अपने व्यवसाय के प्रति और अधिक गंभीरता और कड़ी मेहनत दिखाने की जरूरत है. बिजनेस में दोपहर के बाद व्यापार के सिलसिले में कुछ अचानक दिक्कतें या रुकावटें सामने आ सकती हैं, लेकिन धैर्यपूर्वक प्रयास करने पर वे समय रहते दूर भी हो सकती हैं. बिजनेसमैन को सलाह दी जाती है कि कॉर्पोरेट मीटिंग्स या बिजनेस पार्टियों के दौरान गलत आदतों और गलत प्रवृत्ति के लोगों से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें, अन्यथा इसका नकारात्मक असर आपके करियर पर पड़ सकता है.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)
आर्थिक मामलों में आज आपको बेहद संभलकर चलने की आवश्यकता है. कोई भी नया निवेश करने या किसी बड़े प्रोजेक्ट में हाथ डालने से पहले बाजार की स्थिति का अच्छे से आकलन कर लें. गलत संगति या दूसरों के उकसावे में आकर धन का व्यय न करें, बल्कि अपनी वित्तीय योजना पर टिके रहें.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)
कार्यस्थल पर आज का दिन मिलेजुले परिणामों वाला रहेगा. ऑफिस में कुछ छोटी-मोटी व्यावसायिक समस्याएं या काम का दबाव आ सकता है, लेकिन आप समय रहते उनका उचित हल भी निकाल लेंगे. आज वर्कप्लेस पर आपको अपनी योग्यता और कड़ी मेहनत के अनुसार उचित परिणाम हासिल नहीं होने से मन में थोड़ी परेशानी या असंतोष का भाव रह सकता है. निराश होने के बजाय अपने प्रयासों को जारी रखें, आने वाले दिनों में आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा.

शिक्षा, कला और खेल राशिफल (Education, Arts and Sports Rashifal)
विद्यार्थियों, कलाकारों और खेल जगत से जुड़े लोगों (Students, Artists and Sports Persons) के लिए आज का दिन अपनी प्रतिभा को निखारने का है. विशेषकर स्पोर्ट्स पर्सन (खेल जगत से जुड़े लोग) आज मैदान और ट्रैक पर पूरी तरह एक्टिव और ऊर्जावान बने रहेंगे. कलाकारों को भी अपने काम पर फोकस बनाए रखने की जरूरत है.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)
पारिवारिक मोर्चे पर आज चंद्रमा के तीसरे भाव में होने से आपको अपनी छोटी बहन की कंपनी और उनकी संगति पर विशेष नजर रखने की सलाह दी जाती है. व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो जीवनसाथी और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मनोरंजन और घूमने-फिरने में एक बेहद सुखद और यादगार समय व्यतीत होगा. प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन एक बड़ी सौगात ला सकता है; आपके प्रेम को विवाह के लिए पारिवारिक स्वीकृति मिलने के मजबूत योग बने हुए हैं, जिससे घर में उत्सव का माहौल रहेगा.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)
कामकाज की चिंताओं और गलत संगति के प्रभाव के कारण आपके स्वास्थ्य और व्यक्तिगत जीवन पर इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है, इसलिए अपनी आदतों और खान-पान के प्रति बेहद सतर्क रहें. भीतरी शांति के लिए योग को अपनाएं और खुद को मानसिक तनाव से दूर रखने की कोशिश करें.

भाग्यशाली अंक, रंग और अचूक उपाय
भाग्यशाली रंग: White (सफेद)
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 2
आज का विशेष उपाय: रविवार के दिन सूर्य नारायण के बीज मंत्र का जाप करें और तांबे के पात्र से भगवान सूर्य को जल अर्पित करें. इसके साथ ही नारायण कवच का श्रवण करें. किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत से पहले घर के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 28 Jun 2026 03:25 AM (IST)
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