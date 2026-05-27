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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kanya Rashifal 27 May 2027: कन्या राशि सर्वार्थसिद्धि योग से चमकेगी किस्मत, कॉम्पिटिशन एग्जाम का रिजल्ट लाएगा खुशियों की सौगात

Aaj ka Kanya Rashifal 27 May 2027: कन्या राशि सर्वार्थसिद्धि योग से चमकेगी किस्मत, कॉम्पिटिशन एग्जाम का रिजल्ट लाएगा खुशियों की सौगात

Virgo Horoscope 27 May 2026: कन्या राशि वालों के लिए बन रहा है सर्वार्थसिद्धि योग, क्या बुधवार को लाइसेंस रिन्यूअल और ऑडिट से बचेगा बिजनेस का बड़ा नुकसान? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 27 May 2026 03:25 AM (IST)
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Aaj ka Kanya Rashifal 27 May 2027: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि फिर द्वादशी तिथि रहेगी. आज सुबह 05:57 तक हस्त नक्षत्र फिर चित्रा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, सर्वार्थसिद्धि योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा शाम 07 बजे के बाद तुला राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट करीये आज दो समय है. सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन अपनी कानूनी व्यवस्थाओं को मजबूत करने और बंपर मुनाफा कमाने का है. आज आपकी कुंडली में सर्वार्थसिद्धि योग बनने से आप अपनी कड़ी मेहनत और स्मार्ट वर्क के बल पर अपने नए और पुराने दोनों आउटलेट्स (व्यावसायिक केंद्रों) से अच्छा खासा प्रॉफिट (लाभ) प्राप्त करने में सफल रहेंगे. 

एग्रीकल्चर मशीनरी (खेती के उपकरणों और मशीनों) का आइटम डील करने वाले बिजनेसमैन के लिए समय बेहद अनुकूल है; आगामी खेती के मौसम को देखते हुए आज आपके पास बाजार से अचानक बड़ी डिमांड आ सकती है, जिससे आपकी कमाई बढ़ेगी. इसके साथ ही, बिजनेसमैन के लिए आज का दिन लीगल (कानूनी), ऑडिट और लाइसेंस रिन्यूअल (लाइसेंस के नवीनीकरण) से जुड़े कार्यों को पूरा करने के लिए सबसे बेस्ट है. आज ही अपनी टैक्स फाइलिंग चेक करिए, ट्रेड लाइसेंस की वैलिडिटी देखिए, लेबर लॉ कम्प्लायंस को वेरिफाई करिए और भविष्य में लगने वाली किसी भी सरकारी पेनल्टी (जुर्माने) से स्वयं को सुरक्षित बनाइए.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए बुधवार का दिन बड़ी सफलताओं की सूचना लाने और रिश्तों को मजबूत करने वाला रहेगा. ऑफिस में एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारी) पिछले काफी समय से जिस विशेष टारगेट (लक्ष्य) को साध कर दिन-रात कड़ा परिश्रम करने में लगे हुए थे, आज उन्हें उस टारगेट से जुड़ी कोई बहुत बड़ी सफलता की शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है. कार्यस्थल पर आपकी स्थिति मजबूत होगी. 

ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि एंप्लॉयड पर्सन आज ऑफिस में अपने को-वर्कर (सहकर्मियों) के साथ पूरी तरह प्रेम और सौहार्दपूर्ण संबंध बनाकर रखें तथा जरूरत पड़ने पर एक-दूसरे की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहें, इससे वर्कप्लेस का माहौल सकारात्मक रहेगा. आज आपको अपने सारे ऑफिशियल काम बिल्कुल टाइम (समय) पर पूरे करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आज आपके आसपास के कुछ लोगों के बिहेवियर (व्यवहार) में अचानक अजीब सा चेंज (बदलाव) देखने को मिलेगा, जिससे आप थोड़े परेशान रह सकते हैं; खुद को शांत रखें और काम पर ध्यान दें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन भाग्य का पूरा साथ दिलाने वाला साबित होगा. आपकी राशि का चंद्रमा आपकी एकाग्रता को बढ़ाएगा. जो छात्र पिछले लंबे समय से किसी मुख्य कॉम्पिटिशन एग्जाम (प्रतियोगी परीक्षा) के नतीजों का इंतजार कर रहे थे, आज उनका वह एग्जाम रिजल्ट (परीक्षा परिणाम) उनके पक्ष में आ सकता है, जो पूरे परिवार के लिए खुशियों की एक नई सौगात लेकर आएगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन रिश्तों में मधुरता घोलने और आपसी संवाद बढ़ाने का है. आज आपको अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर अपने लाइफ पार्टनर (जीवनसाथी) को थोड़ा स्पेशल टाइम देने की सख्त जरूरत है. जब आप उनके साथ बैठकर दिल की बातें करेंगे, तो आपके वैवाहिक जीवन में आ रही पुरानी समस्याओं के समाधान के कई नए रास्ते आपको आसानी से मिल जाएंगे. पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन शारीरिक रूप से उत्तम रहेगा. आपके भीतर अद्भुत उत्साह और मानसिक स्पष्टता बनी रहेगी. हालांकि, आसपास के लोगों के बदलते व्यवहार के कारण मानसिक रूप से थोड़ी खिन्नता या तनाव हो सकता है. शाम के समय ध्यान या वॉक (सैर) का सहारा लें, स्वास्थ्य बिल्कुल स्थिर बना रहेगा.

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज
भाग्यशाली अंक: 2
अशुभ अंक: 4
आज का विशेष उपाय: आज सर्वार्थसिद्धि योग की शुभता पाने और व्यापार व करियर की रुकावटों को दूर करने के लिए एक बिल्कुल नया व विशिष्ट उपाय करें. आज बुधवार के दिन शाम के समय किसी मंदिर में हरी इलायची का दान करें. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 27 May 2026 03:25 AM (IST)
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