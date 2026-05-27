Aaj ka Kanya Rashifal 27 May 2027: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि फिर द्वादशी तिथि रहेगी. आज सुबह 05:57 तक हस्त नक्षत्र फिर चित्रा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, सर्वार्थसिद्धि योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा शाम 07 बजे के बाद तुला राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट करीये आज दो समय है. सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन अपनी कानूनी व्यवस्थाओं को मजबूत करने और बंपर मुनाफा कमाने का है. आज आपकी कुंडली में सर्वार्थसिद्धि योग बनने से आप अपनी कड़ी मेहनत और स्मार्ट वर्क के बल पर अपने नए और पुराने दोनों आउटलेट्स (व्यावसायिक केंद्रों) से अच्छा खासा प्रॉफिट (लाभ) प्राप्त करने में सफल रहेंगे.

एग्रीकल्चर मशीनरी (खेती के उपकरणों और मशीनों) का आइटम डील करने वाले बिजनेसमैन के लिए समय बेहद अनुकूल है; आगामी खेती के मौसम को देखते हुए आज आपके पास बाजार से अचानक बड़ी डिमांड आ सकती है, जिससे आपकी कमाई बढ़ेगी. इसके साथ ही, बिजनेसमैन के लिए आज का दिन लीगल (कानूनी), ऑडिट और लाइसेंस रिन्यूअल (लाइसेंस के नवीनीकरण) से जुड़े कार्यों को पूरा करने के लिए सबसे बेस्ट है. आज ही अपनी टैक्स फाइलिंग चेक करिए, ट्रेड लाइसेंस की वैलिडिटी देखिए, लेबर लॉ कम्प्लायंस को वेरिफाई करिए और भविष्य में लगने वाली किसी भी सरकारी पेनल्टी (जुर्माने) से स्वयं को सुरक्षित बनाइए.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए बुधवार का दिन बड़ी सफलताओं की सूचना लाने और रिश्तों को मजबूत करने वाला रहेगा. ऑफिस में एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारी) पिछले काफी समय से जिस विशेष टारगेट (लक्ष्य) को साध कर दिन-रात कड़ा परिश्रम करने में लगे हुए थे, आज उन्हें उस टारगेट से जुड़ी कोई बहुत बड़ी सफलता की शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है. कार्यस्थल पर आपकी स्थिति मजबूत होगी.

ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि एंप्लॉयड पर्सन आज ऑफिस में अपने को-वर्कर (सहकर्मियों) के साथ पूरी तरह प्रेम और सौहार्दपूर्ण संबंध बनाकर रखें तथा जरूरत पड़ने पर एक-दूसरे की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहें, इससे वर्कप्लेस का माहौल सकारात्मक रहेगा. आज आपको अपने सारे ऑफिशियल काम बिल्कुल टाइम (समय) पर पूरे करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आज आपके आसपास के कुछ लोगों के बिहेवियर (व्यवहार) में अचानक अजीब सा चेंज (बदलाव) देखने को मिलेगा, जिससे आप थोड़े परेशान रह सकते हैं; खुद को शांत रखें और काम पर ध्यान दें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन भाग्य का पूरा साथ दिलाने वाला साबित होगा. आपकी राशि का चंद्रमा आपकी एकाग्रता को बढ़ाएगा. जो छात्र पिछले लंबे समय से किसी मुख्य कॉम्पिटिशन एग्जाम (प्रतियोगी परीक्षा) के नतीजों का इंतजार कर रहे थे, आज उनका वह एग्जाम रिजल्ट (परीक्षा परिणाम) उनके पक्ष में आ सकता है, जो पूरे परिवार के लिए खुशियों की एक नई सौगात लेकर आएगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन रिश्तों में मधुरता घोलने और आपसी संवाद बढ़ाने का है. आज आपको अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर अपने लाइफ पार्टनर (जीवनसाथी) को थोड़ा स्पेशल टाइम देने की सख्त जरूरत है. जब आप उनके साथ बैठकर दिल की बातें करेंगे, तो आपके वैवाहिक जीवन में आ रही पुरानी समस्याओं के समाधान के कई नए रास्ते आपको आसानी से मिल जाएंगे. पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन शारीरिक रूप से उत्तम रहेगा. आपके भीतर अद्भुत उत्साह और मानसिक स्पष्टता बनी रहेगी. हालांकि, आसपास के लोगों के बदलते व्यवहार के कारण मानसिक रूप से थोड़ी खिन्नता या तनाव हो सकता है. शाम के समय ध्यान या वॉक (सैर) का सहारा लें, स्वास्थ्य बिल्कुल स्थिर बना रहेगा.

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज

भाग्यशाली अंक: 2

अशुभ अंक: 4

आज का विशेष उपाय: आज सर्वार्थसिद्धि योग की शुभता पाने और व्यापार व करियर की रुकावटों को दूर करने के लिए एक बिल्कुल नया व विशिष्ट उपाय करें. आज बुधवार के दिन शाम के समय किसी मंदिर में हरी इलायची का दान करें.

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