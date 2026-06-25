Aaj ka Kanya Rashifal 25 June 2026: आज रात्रि 08:10 तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष निर्जला एकादशी तिथि फिर द्वादशी तिथि रहेगी. आज दोपहर 04:29 तक स्वाति नक्षत्र फिर विशाखा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, शिव योग का साथ मिलेगा. वहीं मिथुन, कन्या, धनु, मीन राशि होने से भद्र योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा तुला राशि में रहेंगे. आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नहीं है. दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक तंगी और कड़े संघर्ष का संकेत दे रहा है. दूसरे भाव का चंद्रमा होने से आज आपका 'कैश फ्लो' बहुत ज्यादा टाइट हो सकता है; और आपको व्यावसायिक देनदारियां चुकाने के लिए अचानक 'इमरजेंसी फंड' की बड़ी जरूरत पड़ सकती है, यह वित्तीय तनाव आपके रोजमर्रा के काम पर भी बुरा असर डालेगा. बिजनेस में आज ग्राहकों की संख्या बहुत कम रहेगी, दुकान में फुटफॉल लगभग न के बराबर होने से बिक्री नाम मात्र की होगी; उधारी के लेन-देन से पूरी तरह बचें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों और फ्रीलांसिंग कर रहे लोगों के लिए गुरुवार का दिन कड़े संघर्ष और मानसिक मजबूती बनाए रखने का कड़ा संकेत दे रहा है. कॉरपोरेट जॉब में आज आपको एक अजीब विसंगति का सामना करना पड़ सकता है—मैनेजमेंट द्वारा आपको हर छोटी-बड़ी चीज के लिए जवाबदेह (Accountable) तो ठहराया जाएगा, लेकिन डिसीजन लेने की पावर (निर्णय शक्ति) बिल्कुल नहीं मिलेगी जो निराशा बढ़ाएगी. फ्रीलांसर्स को आज उनके क्लाइंट्स बहुत परेशान कर सकते हैं; काम पूरा करने के बाद भी क्लाइंट रिप्लाई नहीं करेगा, जिससे आपकी पेमेंट पूरी तरह रिस्क में आ सकती है.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन भटकाव से बचकर कड़े अभ्यास में जुटने का कड़ा संकेत दे रहा है. दूसरा चंद्रमा बुद्धि तो देगा, लेकिन नक्षत्र गोचर के प्रतिकूल प्रभाव के कारण आज आपकी पढ़ाई में बहुत ज्यादा 'डिस्ट्रैक्शन' (मानसिक भटकाव) पैदा हो सकता है; स्थिति यह होगी कि आपका मन किसी भी विषय पर चाहकर भी नहीं लगेगा और सोशल मीडिया की लगातार आ रही नोटिफिकेशन्स आपका ध्यान बार-बार भटकाएंगी; फोन म्यूट कर पढ़ाई करें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन थोड़ा परिपक्वता दिखाने और शांति बनाए रखने का है. दूसरे भाव में चंद्रमा के प्रतिकूल प्रभाव के कारण आज घर-परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन (आर्थिक स्थिति) पर परिवार के सदस्यों के साथ गंभीर बातचीत करने पर भी कोई ठोस या परमानेंट समाधान आसानी से नहीं निकल पाएगा; यह लगातार चल रही मानसिक टेंशन आपके वैवाहिक जीवन के सुख और मानसिक स्वास्थ्य को थोड़ा बिगाड़ सकती है, इसलिए खुद को पूरी तरह शांत रखें और बड़ों का मार्गदर्शन लें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज द्वितीय चंद्रमा के कारण अत्यधिक मानसिक तनाव, वर्किंग कैपिटल की चिंता और भारी सिरदर्द की समस्या परेशान कर सकती है. फ्रीलांसर्स की पेमेंट फंसने और परिवार की आर्थिक चिंताओं के कारण शाम को भारी मानसिक बर्नआउट हो सकता है; खुद को शांत रखने के लिए सुबह ध्यान क्रियाओं का सहारा अवश्य लें.

भाग्यशाली रंग: पिंक

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 1

आज का विशेष उपाय: कन्या राशि के जातक आज दूसरे चंद्रमा के दोषों को शांत करने, आर्थिक संकटों से मुक्ति और मानसिक शांति के लिए माता लक्ष्मी व भगवान गणेश की संयुक्त आराधना करें. आज के दिन सुबह किसी मंदिर में जाकर भगवान को हरी दूर्वा अर्पित करें और संध्या समय माँ लक्ष्मी के सम्मुख घी का दीपक जलाकर लक्ष्मी सूक्त का श्रद्धापूर्वक पाठ करें. दक्षिण दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें.

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