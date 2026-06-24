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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kanya Rashifal 24 June 2026: कन्या राशि कुशल बजट मैनेजमेंट से व्यापारियों को मिलेगी सफलता, पुराना लोन चुकाने की करें शुरुआत

Aaj ka Kanya Rashifal 24 June 2026: कन्या राशि कुशल बजट मैनेजमेंट से व्यापारियों को मिलेगी सफलता, पुराना लोन चुकाने की करें शुरुआत

Virgo Horoscope 24 June 2026: परिध योग से मिलेगा न्यू प्रोजेक्ट पर कार्य करने का स्वर्णिम अवसर, क्या बुधवार को बजट मैनेजमेंट से मिलेगी बिजनेस को शानदार सफलता? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 24 Jun 2026 03:25 AM (IST)
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Aaj ka Kanya Rashifal 24 June 2026: आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि शाम 06:13 बजे तक रहेगी, इसके बाद एकादशी तिथि शुरू होगी. दोपहर 01:59 बजे तक चित्रा नक्षत्र और फिर स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. 

आज वाशि, आनंदादि, सुनफा, शंख, बुधादित्य और परिध योग जैसे कई शुभ योग बन रहे हैं, वहीं मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि में भद्र योग का विशेष प्रभाव रहेगा. 

चंद्रमा तुला राशि में संचरण करेंगे. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 09:00 बजे और शाम 05:15 से 06:15 बजे तक का समय अनुकूल है. राहुकाल दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक रहेगा. यात्रा के लिए उत्तर दिशा शुभ मानी गई है.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक साख मजबूत करने और सूझबूझ से आगे बढ़ने का साबित होगा. बिजनेसमैन आज बाजार में अपनी गजब की 'बजट मैनेजमेंट' (Budget Management) रणनीतियों के दम पर अपने बिजनेस को बहुत ही शानदार तरीके से सफलता की ओर ले जाएंगे. 

यदि व्यापारियों ने पहले से कहीं कोई बड़ा व्यावसायिक लोन ले रखा है, तो आज से ही उसे जल्द से जल्द चुकाना (किस्तें क्लियर करना) शुरू कर देना चाहिए, सिविल मजबूत होगा. बाजार की अनचाही उथल-पुथल को देखकर मन को पूरी तरह शांत रखने की सलाह दी जाती है; मेडिटेशन और ध्यान क्रियाओं का सहारा लेकर शांत मन से ही बिजनेस के बारे में सोचें. अपने व्यावसायिक नेटवर्क को पूरी तरह एक्टिव रखें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए बुधवार का दिन करियर में बड़ा उछाल और अधिकारियों का पूरा वरदान दिलाने वाला साबित होगा. परिध योग बनने से दफ्तर में आपकी बेहतर व पारदर्शी कार्यशैली को देखते हुए, टॉप मैनेजमेंट द्वारा आज आपको कंपनी के किसी बिल्कुल 'न्यू प्रोजेक्ट पर कार्य करने का स्वर्णिम अवसर' अचानक मिल सकता है जो आपकी लीडरशिप इमेज को मजबूत करेगा. 

जो कर्मचारी इन दिनों किसी कारणवश 'जॉब चेंज' (नौकरी बदलने) के बारे में विचार कर रहे थे, ज्योतिषाचार्य की सख्त सलाह है कि उन्हें कुछ दिनों के लिए इस बड़े फैसले पर पूरी तरह रोक लगा देनी चाहिए, वर्तमान नौकरी में ही टिके रहें. मार्केटिंग के जातक बदलते मौसम को ध्यान में रखते हुए फील्ड में अपनी सेहत के प्रति पूरी तरह अलर्ट रहें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन गजब की सकारात्मक ऊर्जा बटोरने का साबित होगा. द्वितीय भाव का चंद्रमा बुद्धि को एकाग्र रखेगा. स्पोर्ट्स पर्सन (खिलाड़ियों) के लिए आज सितारों की चाल यह सलाह दे रही है कि वे मैदान पर अपने मन और अपनी प्रखर बुद्धि के मध्य बहुत ही सुंदर व 'सटीक तालमेल' (Balance) स्थापित करें; आपका यही अनुशासन आज आपको खेल के मैदान पर गजब की 'सकारात्मक ऊर्जा' प्रदान करेगा और बड़ी जीत दिलाएगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन घरेलू खर्चों को पूरी तरह सुव्यवस्थित रखने का कड़ा संदेश दे रहा है. दूसरे चंद्रमा के प्रभाव से आज घर की जरूरी सुख-सुविधाओं और वस्तुओं की खरीदारी केवल एक सुव्यवस्थित 'लिस्ट बनाकर' ही करें; बिना सोचे-समझे अनावश्यक रूप से यहाँ-वहाँ दिखावे में की गई फिजूलखर्ची आज आपको बड़ा आर्थिक नुकसान पहुँचा सकती है. वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन शारीरिक रूप से सामान्य रूप से ठीक रहेगा. हालांकि, बदलते मौसम के प्रतिकूल प्रभाव के कारण मार्केटिंग से जुड़े जातकों को शाम को थोड़ी शारीरिक थकान, सुस्ती या पैर दर्द की शिकायत रह सकती है; काम के बीच-बीच में शॉर्ट ब्रेक लेते रहें, स्वास्थ्य मजबूत बना रहेगा.

भाग्यशाली रंग: पिंक
भाग्यशाली अंक: 7
अशुभ अंक: 5
आज का विशेष उपाय: आज दूसरे चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने, लोन संकट से मुक्ति और परिध योग की महाशुभता पाने के लिए माता लक्ष्मी व भगवान गणेश की संयुक्त आराधना करें. आज के दिन सुबह किसी मंदिर में जाकर भगवान को हरी दूर्वा और मिश्री का भोग लगाएं और लक्ष्मी सूक्त का श्रद्धापूर्वक पाठ करें. 

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About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 24 Jun 2026 03:25 AM (IST)
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