Kanya Rashifal 24 January 2026: कन्या राशि के लिए मिला-जुला दिन, खर्च और संबंधों पर रखें नजर

Kanya Rashifal 24 January 2026: कन्या राशि के लिए मिला-जुला दिन, खर्च और संबंधों पर रखें नजर

Virgo Horoscope 24 January 2026: कन्या राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 24 Jan 2026 03:15 AM (IST)
Preferred Sources

Kanya Rashifal 24 January 2026 in Hindi: कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन संतुलन और सतर्कता की मांग कर रहा है. चन्द्रमा आपके सप्तम भाव में स्थित है, जिसके कारण रिश्तों, साझेदारी और व्यवहार से जुड़े मामलों में सावधानी रखना आवश्यक रहेगा. सोच समझकर उठाया गया हर कदम आपको नुकसान से बचा सकता है.

हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य के लिहाज से आज थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है, खासतौर पर वीकेंड के दौरान. थकान, कमजोरी या मानसिक तनाव महसूस हो सकता है. नियमित योग, प्राणायाम और मेडिटेशन को दिनचर्या में शामिल करना आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगा. खानपान पर ध्यान दें और अनियमित दिनचर्या से बचें.

बिजनेस राशिफल
शिव योग के प्रभाव से बिजनेस से जुड़ी मैनपावर की समस्याएं धीरे धीरे दूर होंगी, जिससे आपका ध्यान नए अवसरों की ओर जाएगा. कुछ व्यापारी कार्य की जरूरत को देखते हुए वाहन खरीदने का मन बना सकते हैं. यह निर्णय भविष्य में लाभदायक साबित हो सकता है. हालांकि किसी भी बड़े फैसले से पहले पूरी योजना बनाना जरूरी रहेगा.

जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों को आज विशेष सतर्कता बरतनी होगी. ऑफिस में बातचीत करते समय शब्दों का चयन सोच समझकर करें, खासकर अपोजिट जेंडर के सामने. छोटी सी बात भी गलतफहमी का कारण बन सकती है. वर्कप्लेस पर पासवर्ड, डॉक्युमेंट्स और गोपनीय बातें किसी से साझा न करें. जो युवा नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए इंटरव्यू कॉल आने के संकेत हैं, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा.

फाइनेंस राशिफल
आज आपके दैनिक खर्चों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है, नहीं तो बजट बिगड़ सकता है. भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बचत की योजना बनाएं और भावनाओं में आकर खर्च करने से बचें.

लव और फैमिली राशिफल
जीवनसाथी के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, लेकिन संवाद और समझदारी से स्थिति संभल सकती है. दांपत्य जीवन सामान्य रहेगा. परिवार में कुछ रिश्तों में खट्टे अनुभवों के साथ साथ मीठे अहसास भी मिलेंगे, जो आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाएंगे.

शिक्षा और छात्र राशिफल
छात्रों के कंसंट्रेशन में कमी आ सकती है, जिससे पढ़ाई में मन नहीं लगेगा. ऐसे में योग, ध्यान और समय प्रबंधन पर ध्यान देना जरूरी है. नियमित अभ्यास से स्थिति में सुधार होगा.

भाग्यशाली रंग ऑरेंज
भाग्यशाली अंक 1
अभाग्यशाली अंक 5

उपाय
आज भगवान शिव का दूध या जल से अभिषेक करें और शिव मंत्र का जाप करें. इससे मानसिक शांति और निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी.

FAQs
प्रश्न 1 क्या आज नौकरी बदलना सही रहेगा?
उत्तर नहीं, फिलहाल वर्तमान कार्य पर ध्यान देना बेहतर रहेगा.

प्रश्न 2 छात्रों के लिए दिन कैसा रहेगा?
उत्तर ध्यान भटक सकता है, लेकिन नियमित अभ्यास से सुधार होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 24 Jan 2026 03:15 AM (IST)
