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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrisabh Rashifal 29 March 2026: वृषभ राशि मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा, करियर में सकारात्मक बदलाव नजर आएंगे

Aaj ka Vrisabh Rashifal 29 March 2026: वृषभ राशि मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा, करियर में सकारात्मक बदलाव नजर आएंगे

Taurus Horoscope 29 March 2026: आज वृषभ राशि वालों के लिए सफलता का दिन है. करियर और बिजनेस में लाभ मिलेगा, फंसा पैसा वापस आएगा, परिवार का सहयोग मिलेगा और छात्रों को बड़ी सफलता मिलने के योग हैं.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 29 Mar 2026 01:16 AM (IST)
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Taurus Horoscope 29 March 2026: वृषभ राशि वालों के लिए सफलता और प्रगति का दिन, जानिए कैसा रहेगा रविवार.

आज चन्द्रमा आपके तृतीय भाव में स्थित है, जिससे साहस, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होगी. दिन आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा और नए अवसर लेकर आएगा. लंबे समय से रुके काम पूरे होंगे और मेहनत का फल मिलने के संकेत हैं.

करियर राशिफल (Job & Career)
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा. आपकी कार्यशैली और परफेक्शन सभी को प्रभावित करेगा. ऑफिस में कठिन कामों को आसानी से सुलझाने की आपकी क्षमता आपको अलग पहचान दिलाएगी. नई टेक्नोलॉजी या स्किल सीखने से आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा. आपकी टीम भी आपके नेतृत्व से प्रेरित होगी और आपको सराहना मिलेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारियों के लिए आज का दिन लाभदायक रहेगा. लंबे समय से की गई रिसर्च और प्लानिंग आज रंग लाएगी. मार्केट में फंसा हुआ पैसा वापस मिलने के योग हैं, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नए अवसर मिल सकते हैं और विदेशी क्लाइंट्स से जुड़ने का मौका मिलेगा. हालांकि, बड़े निवेश से पहले पूरी जानकारी लेना जरूरी रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)
स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन अच्छा रहेगा. पाचन तंत्र मजबूत रहेगा और आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे. नियमित दिनचर्या और संतुलित आहार आपको पूरे दिन सक्रिय बनाए रखेगा. मानसिक रूप से भी आप शांत और संतुलित रहेंगे.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)
पारिवारिक जीवन में आज खुशहाली बनी रहेगी. परिवार के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है. जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा और रिश्तों में मिठास बढ़ेगी. यह दिन अपनों के साथ समय बिताने और रिश्तों को मजबूत करने के लिए अच्छा है.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)
छात्रों के लिए आज का दिन सफलता लेकर आएगा. पढ़ाई में मन लगेगा और मेहनत का परिणाम मिलेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अच्छी खबर मिल सकती है. कलाकारों और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों के काम की सराहना होगी.

लकी नंबर और लकी रंग
लकी नंबर: 5
लकी रंग: क्रीम
अनलकी नंबर: 3

उपाय (Remedy)
आज भगवान शिव की पूजा करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जाप करें. इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और कार्यों में सफलता मिलेगी.

FAQs

Q1. क्या आज वृषभ राशि वालों को करियर में सफलता मिलेगी?
हाँ, आज आपके काम की सराहना होगी और नए अवसर मिल सकते हैं.

Q2. क्या बिजनेस में लाभ के योग हैं?
जी हाँ, फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है और नए क्लाइंट्स से जुड़ने के संकेत हैं.

Q3. छात्रों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
आज पढ़ाई में मन लगेगा और सफलता मिलने के अच्छे योग हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 29 Mar 2026 01:16 AM (IST)
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