Taurus Horoscope 29 March 2026: वृषभ राशि वालों के लिए सफलता और प्रगति का दिन, जानिए कैसा रहेगा रविवार.

आज चन्द्रमा आपके तृतीय भाव में स्थित है, जिससे साहस, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होगी. दिन आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा और नए अवसर लेकर आएगा. लंबे समय से रुके काम पूरे होंगे और मेहनत का फल मिलने के संकेत हैं.

करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा. आपकी कार्यशैली और परफेक्शन सभी को प्रभावित करेगा. ऑफिस में कठिन कामों को आसानी से सुलझाने की आपकी क्षमता आपको अलग पहचान दिलाएगी. नई टेक्नोलॉजी या स्किल सीखने से आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा. आपकी टीम भी आपके नेतृत्व से प्रेरित होगी और आपको सराहना मिलेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारियों के लिए आज का दिन लाभदायक रहेगा. लंबे समय से की गई रिसर्च और प्लानिंग आज रंग लाएगी. मार्केट में फंसा हुआ पैसा वापस मिलने के योग हैं, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नए अवसर मिल सकते हैं और विदेशी क्लाइंट्स से जुड़ने का मौका मिलेगा. हालांकि, बड़े निवेश से पहले पूरी जानकारी लेना जरूरी रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन अच्छा रहेगा. पाचन तंत्र मजबूत रहेगा और आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे. नियमित दिनचर्या और संतुलित आहार आपको पूरे दिन सक्रिय बनाए रखेगा. मानसिक रूप से भी आप शांत और संतुलित रहेंगे.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज खुशहाली बनी रहेगी. परिवार के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है. जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा और रिश्तों में मिठास बढ़ेगी. यह दिन अपनों के साथ समय बिताने और रिश्तों को मजबूत करने के लिए अच्छा है.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)

छात्रों के लिए आज का दिन सफलता लेकर आएगा. पढ़ाई में मन लगेगा और मेहनत का परिणाम मिलेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अच्छी खबर मिल सकती है. कलाकारों और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों के काम की सराहना होगी.

लकी नंबर और लकी रंग

लकी नंबर: 5

लकी रंग: क्रीम

अनलकी नंबर: 3

उपाय (Remedy)

आज भगवान शिव की पूजा करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जाप करें. इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और कार्यों में सफलता मिलेगी.

FAQs

Q1. क्या आज वृषभ राशि वालों को करियर में सफलता मिलेगी?

हाँ, आज आपके काम की सराहना होगी और नए अवसर मिल सकते हैं.

Q2. क्या बिजनेस में लाभ के योग हैं?

जी हाँ, फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है और नए क्लाइंट्स से जुड़ने के संकेत हैं.

Q3. छात्रों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

आज पढ़ाई में मन लगेगा और सफलता मिलने के अच्छे योग हैं.

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