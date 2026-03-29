Aries Horoscope 29 March 2026: मेष राशि वालों के लिए चुनौती और सावधानी का दिन, जानिए कैसा रहेगा रविवार.

आज चन्द्रमा आपके चतुर्थ भाव में स्थित है, जिससे मानसिक तनाव, पारिवारिक असंतुलन और कार्यों में रुकावट का सामना करना पड़ सकता है. दिन की शुरुआत सामान्य रहेगी, लेकिन दोपहर बाद स्थितियां थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं. आज आपको हर निर्णय सोच-समझकर लेने की जरूरत है, खासकर करियर और फाइनेंस के मामलों में.

करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा दबाव भरा रहेगा. ऑफिस की राजनीति और सहकर्मियों की चालाकी आपको परेशान कर सकती है. आपकी मेहनत का श्रेय कोई और लेने की कोशिश कर सकता है, इसलिए अपने काम को लेकर सतर्क रहें. रविवार होने के बावजूद काम का अतिरिक्त बोझ आपको परिवार से दूर रख सकता है. यदि आप अपने स्किल्स को अपडेट नहीं करते हैं, तो भविष्य में दिक्कत आ सकती है. आज किसी भी प्रोजेक्ट या रिपोर्ट को बहुत ध्यान से पूरा करें.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारियों के लिए आज का दिन उतार-चढ़ाव भरा रहेगा. मार्केट की अनिश्चितता और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण आपके बिजनेस पर असर पड़ सकता है. शिपमेंट और इंश्योरेंस से जुड़े खर्च अचानक बढ़ सकते हैं. आज व्यापार विस्तार या नया निवेश करना नुकसानदायक हो सकता है. बेहतर होगा कि आप अपने पुराने कामों पर ही ध्यान दें और जोखिम लेने से बचें. आर्थिक मामलों में सतर्कता बेहद जरूरी है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

स्वास्थ्य के मामले में आज लापरवाही भारी पड़ सकती है. अधिक तनाव के कारण सिरदर्द, एसिडिटी, आंखों में भारीपन और नींद की कमी जैसी समस्याएं हो सकती हैं. मानसिक शांति बनाए रखने के लिए योग और ध्यान का सहारा लें. साथ ही संतुलित आहार और पर्याप्त आराम भी जरूरी है.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज थोड़ी अशांति रह सकती है. छोटी-छोटी बातों पर विवाद बढ़ सकता है. जीवनसाथी के साथ संवाद की कमी से दूरी महसूस हो सकती है. आपको रिश्तों में संतुलन बनाए रखने के लिए धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा. घर में किसी इलेक्ट्रॉनिक सामान के खराब होने से भी तनाव बढ़ सकता है.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)

छात्रों के लिए आज का दिन ध्यान भटकाने वाला हो सकता है. पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और आलस्य हावी रहेगा. ऐसे में आपको खुद को अनुशासित करना होगा. छोटे लक्ष्य बनाकर पढ़ाई करें, इससे एकाग्रता बढ़ेगी. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को आज ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी.

लकी नंबर और लकी रंग

लकी नंबर: 1

लकी रंग: लाल

अनलकी नंबर: 4

उपाय (Remedy)

आज भगवान गणेश की पूजा करें और उन्हें दूर्वा अर्पित करें. साथ ही “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें. घर के नैऋत्य कोण (दक्षिण-पश्चिम दिशा) में खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान को ठीक करवाएं या हटा दें.

Q1. क्या आज मेष राशि वालों के लिए करियर में परेशानी आ सकती है?

हाँ, ऑफिस में दबाव और सहकर्मियों की चालाकी से परेशानी हो सकती है.

Q2. क्या आज निवेश करना सही रहेगा?

नहीं, आज निवेश से बचना ही बेहतर है, क्योंकि नुकसान की संभावना बन रही है.

Q3. छात्रों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

आज पढ़ाई में मन कम लगेगा, इसलिए अनुशासन और मेहनत जरूरी है.

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