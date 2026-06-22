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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kanya Rashifal 22 June 2026: कन्या राशि दफ्तर में सीनियर्स बांधेंगे आपकी तारीफों के पुल, प्रशासनिक जातकों को लेने होंगे कड़े फैसले

Aaj ka Kanya Rashifal 22 June 2026: कन्या राशि दफ्तर में सीनियर्स बांधेंगे आपकी तारीफों के पुल, प्रशासनिक जातकों को लेने होंगे कड़े फैसले

Virgo Horoscope 22 June 2026: सुनफा योग से कन्या राशि के ऑनलाइन बिजनेस को मिलेगी ऐतिहासिक ऊंचाई, क्या सोमवार को कड़े एडमिनिस्ट्रेशन फैसलों और अनुशासन से चमकेगी आपकी धाक? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 22 Jun 2026 03:30 AM (IST)
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Aaj ka Kanya Rashifal 22 June 2026: सोमवार का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से अनुकूल और प्रगतिशील रहने वाला है. पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि दोपहर 3:40 बजे तक रहेगी, इसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ होगी. 

सुबह 10:22 बजे तक उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र और उसके बाद हस्त नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, शंख योग और बुधादित्य योग के साथ भद्र योग का शुभ प्रभाव भी आपकी राशि पर रहेगा. 

चंद्रमा आपकी ही राशि में स्थित होने से आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और कार्यकुशलता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी. आज आप जिन कार्यों को लंबे समय से पूरा करना चाह रहे थे, उनमें गति देखने को मिल सकती है. करियर, व्यवसाय, शिक्षा और आर्थिक मामलों में आगे बढ़ने के लिए यह दिन महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन तिजोरी को बंपर मुनाफे से भरने और आधुनिक डिजिटल रणनीतियों से लाभ कमाने का साबित होगा. सुनफा योग बनने से, जो जातक विशेष रूप से 'ऑनलाइन बिजनेस' (E-commerce या डिजिटल वेंचर) चला रहे हैं, आज वे बाजार में अपने बड़े गोल्स और लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूरी तरह जुट जाएंगे; जिससे आपके बिजनेस में बहुत महत्वपूर्ण व बड़े सकारात्मक बदलाव होंगे और बंपर प्रॉफिट भी होगा. 

इनकम के कई बिल्कुल 'नए स्त्रोत' (New Income Sources) आसानी से हाथ लगेंगे; गवर्नमेंट के नए नियमों और पॉलिसियों को बारीक समझने में आज थोड़ा समय अवश्य बिताएं, यह आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण व वरदान साबित होगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से प्रशासनिक क्षेत्र (Administration) से जुड़े लोगों के लिए सोमवार का दिन दफ्तर में अपना एकछत्र राज कायम करने वाला साबित होगा. एडमिनिस्ट्रेशन और सरकारी मैनेजमेंट से जुड़े लोगों को आज कार्यस्थल पर कुछ बहुत ही 'कड़े और बड़े फैसले' निडर होकर लेने पड़ सकते हैं; वर्कप्लेस पर कड़ाई से पूरा अनुशासन बनाए रखें. 

आज दफ्तर में आपकी वफादारी और उत्कृष्ट काम को देखकर बॉस और सीनियर्स के मुंह से आपकी 'तारीफों के पुल' मजबूती से बांधे जाएंगे, सीनियर्स आपके काम के मुरीद हो जाएंगे. हालांकि, अत्यधिक वर्कलोड (काम के बोझ) की वजह से आज आपको अपने ऑफिशियल कार्य के सिलसिले में परिवार से कहीं दूर भी अचानक जाना पड़ सकता है, मुस्तैद रहें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और स्कूल-कॉलेज के बच्चों के लिए आज का दिन सफलताओं का नया परचम लहराने और खुशियां मनाने का साबित होगा. आपकी ही राशि का चंद्रमा बुद्धि का तीव्र विकास करेगा. आज मुख्य स्टडी और प्रोजेक्ट्स में 'बच्चों का प्रदर्शन' (Performance) पहले से कहीं ज्यादा बहुत ही बेटर और उत्कृष्ट होगा; और परीक्षाओं में शानदार सक्सेस (सफलता) मिलने से उनका चेहरा गजब की खुशियों से खिल उठेगा, पूरे घर में मिठाई बटेगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और लव लाइफ के लिहाज से आज का दिन थोड़ा ठहराव रखने और वाणी पर नियंत्रण रखने का संकेत दे रहा है. राशि का चंद्रमा होने से मानसिक रूप से आप बहुत स्पष्ट रहेंगे. हालांकि, घरेलू मोर्चे पर आज संडे या सोमवार की भागदौड़ के बीच, आपके 'लाइफ पार्टनर' (जीवनसाथी) के साथ किसी बात को लेकर छोटी-मोटी नोकझोंक या वैचारिक अनबन होने की मामूली आशंका दिखाई दे रही है; अपनी भाषा में मधुरता बनाए रखें, कड़वी बातें बोलने से बचें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपकी स्वयं की सेहत बहुत ही शानदार, मजबूत और ऊर्जा से भरपूर बनी रहेगी. राशि का चंद्रमा चेहरे पर गजब का ओज और नया तेज देगा. ऑनलाइन बिजनेस में बंपर मुनाफा होने और बॉस से खुली तारीफ मिलने की बड़ी खुशियों से आप मानसिक रूप से पूरी तरह फ्रेश और खुद को तनावमुक्त महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: सिल्वर
भाग्यशाली अंक: 5
अशुभ अंक: 4
आज का विशेष उपाय: कन्या राशि के जातक आज राशि में चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और सुनफा योग की महाशुभता पाने के लिए माता सरस्वती व मां लक्ष्मी की संयुक्त आराधना करें. आज के दिन संध्या समय देवी माँ के सम्मुख घी का दीपक जलाकर उन्हें मिश्री और सफेद मिठाई का भोग लगाएं और लक्ष्मी सूक्त का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 22 Jun 2026 03:30 AM (IST)
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