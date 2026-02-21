हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj ka Virgo Rashifal 21 February 2026: कन्या राशि ग्रहों की स्थिति के कारण वैवाहिक जीवन में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं

Virgo Horoscope 21 February 2026: कन्या राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए शनिवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 21 Feb 2026 03:25 AM (IST)
Preferred Sources

Kanya Rashifal 21 February 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं. ग्रहों की स्थिति के कारण वैवाहिक जीवन में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन करियर और सामाजिक सम्मान के लिहाज से दिन काफी सकारात्मक रहने वाला है.

बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)

व्यवसाय में आपने हाल ही में जो कार्य प्रणाली में बदलाव किए हैं, 'शुभ योग' के बनने से उनके अब सकारात्मक परिणाम मिलने शुरू होंगे. व्यापारिक यात्राएं लाभदायक रहेंगी. हालांकि, कार्यक्षेत्र में मौजूद चापलूस लोगों से सावधान रहें और उनके प्रभाव में आने के बजाय केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें.

नौकरी और करियर (Job & Career)

करियर के मोर्चे पर आज आपकी व्यस्तता बढ़ी रहेगी, काम को सही समय पर निपटाने के लिए आपको एक्स्ट्रा समय देना पड़ सकता है. जो लोग बेरोजगार (Unemployed) हैं, उनके लिए आज का दिन उम्मीद की किरण लेकर आया है. आपका कोई पुराना कॉन्टैक्ट काम आ सकता है और किसी जानकार के जरिए नई वैकेंसी की खबर मिल सकती है. बिना देरी किए तुरंत अप्लाई करें.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Student)

कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन आत्म-सुधार का है. आपको दूसरों की गलतियों से सीखने और उन दोषों के लिए सुधारात्मक तरीके खोजने होंगे. अपनी कमियों को पहचानकर उन्हें दूर करने का यह सही समय है.

लव और फैमिली (Love & Family)

पति-पत्नी के बीच आज कुछ उदासीनता या मनमुटाव रहने की आशंका है. विवाहोत्तर संबंधों (Extra-marital affairs) से पूरी तरह दूरी बनाए रखें और अपना पूरा ध्यान अपने परिवार पर दें. परिवार में आपके द्वारा दिए गए सुझावों को महत्व मिलेगा, जिससे आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. यदि किसी विषय पर दुविधा हो, तो अपने पिता से सलाह जरूर लें.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के लिहाज से दिन मिला-जुला रहेगा. स्वास्थ्य संबंधी छोटी-मोटी परेशानियां जैसे थकान या सिरदर्द रह सकता है. पर्याप्त आराम करें और तनाव को खुद पर हावी न होने दें.

  • भाग्यशाली रंग: पर्पल (बैंगनी)
  • भाग्यशाली अंक: 4
  • अशुभ अंक: 2
  • आज का उपाय: गणेश जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं और "ॐ गं गणपतये नमः" का जाप करें.

(FAQs)

1. क्या आज नया बिजनेस पार्टनर बनाना सही है?
    7वें भाव में चन्द्रमा होने से पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इसलिए आज कोई भी नया अनुबंध (Contract) सोच-समझकर ही करें.

2. पुराने कॉन्टैक्ट्स से मदद कैसे मांगें?
    आज संकोच न करें, अपने नेटवर्क में लोगों को कॉल या मैसेज करके अपनी स्किल्स के बारे में बताएं, सफलता मिलने के योग हैं.

3. पारिवारिक तनाव कम करने का क्या तरीका है?
   आज शांत रहकर दूसरों की बात सुनें. पिता की सलाह आपके लिए 'मास्टर की' साबित हो सकती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 21 Feb 2026 03:25 AM (IST)
