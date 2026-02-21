Kanya Rashifal 21 February 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं. ग्रहों की स्थिति के कारण वैवाहिक जीवन में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन करियर और सामाजिक सम्मान के लिहाज से दिन काफी सकारात्मक रहने वाला है.

बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)

व्यवसाय में आपने हाल ही में जो कार्य प्रणाली में बदलाव किए हैं, 'शुभ योग' के बनने से उनके अब सकारात्मक परिणाम मिलने शुरू होंगे. व्यापारिक यात्राएं लाभदायक रहेंगी. हालांकि, कार्यक्षेत्र में मौजूद चापलूस लोगों से सावधान रहें और उनके प्रभाव में आने के बजाय केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें.

नौकरी और करियर (Job & Career)

करियर के मोर्चे पर आज आपकी व्यस्तता बढ़ी रहेगी, काम को सही समय पर निपटाने के लिए आपको एक्स्ट्रा समय देना पड़ सकता है. जो लोग बेरोजगार (Unemployed) हैं, उनके लिए आज का दिन उम्मीद की किरण लेकर आया है. आपका कोई पुराना कॉन्टैक्ट काम आ सकता है और किसी जानकार के जरिए नई वैकेंसी की खबर मिल सकती है. बिना देरी किए तुरंत अप्लाई करें.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Student)

कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन आत्म-सुधार का है. आपको दूसरों की गलतियों से सीखने और उन दोषों के लिए सुधारात्मक तरीके खोजने होंगे. अपनी कमियों को पहचानकर उन्हें दूर करने का यह सही समय है.

लव और फैमिली (Love & Family)

पति-पत्नी के बीच आज कुछ उदासीनता या मनमुटाव रहने की आशंका है. विवाहोत्तर संबंधों (Extra-marital affairs) से पूरी तरह दूरी बनाए रखें और अपना पूरा ध्यान अपने परिवार पर दें. परिवार में आपके द्वारा दिए गए सुझावों को महत्व मिलेगा, जिससे आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. यदि किसी विषय पर दुविधा हो, तो अपने पिता से सलाह जरूर लें.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के लिहाज से दिन मिला-जुला रहेगा. स्वास्थ्य संबंधी छोटी-मोटी परेशानियां जैसे थकान या सिरदर्द रह सकता है. पर्याप्त आराम करें और तनाव को खुद पर हावी न होने दें.

भाग्यशाली रंग: पर्पल (बैंगनी)

पर्पल (बैंगनी) भाग्यशाली अंक: 4

4 अशुभ अंक: 2

2 आज का उपाय: गणेश जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं और "ॐ गं गणपतये नमः" का जाप करें.

(FAQs)

1. क्या आज नया बिजनेस पार्टनर बनाना सही है?

7वें भाव में चन्द्रमा होने से पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इसलिए आज कोई भी नया अनुबंध (Contract) सोच-समझकर ही करें.

2. पुराने कॉन्टैक्ट्स से मदद कैसे मांगें?

आज संकोच न करें, अपने नेटवर्क में लोगों को कॉल या मैसेज करके अपनी स्किल्स के बारे में बताएं, सफलता मिलने के योग हैं.

3. पारिवारिक तनाव कम करने का क्या तरीका है?

आज शांत रहकर दूसरों की बात सुनें. पिता की सलाह आपके लिए 'मास्टर की' साबित हो सकती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.