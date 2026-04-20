Aaj ka Kanya Rashifal 20 April 2026: आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया तिथि है. कन्या राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा 9वें भाव (भाग्य स्थान) में गोचर कर रहे हैं. चंद्रमा की यह उच्च स्थिति आपके लिए आध्यात्मिक झुकाव और भाग्य वृद्धि लेकर आई है. सौभाग्य, सर्वार्थ सिद्धि और सर्वाअमृत जैसे शुभ योगों का साथ मिलने से आपके अटके हुए कार्य आज पूर्ण होंगे.

व्यापार और वित्त राशिफल (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन "सक्सेस स्टोरी" लिखने वाला है. स्टार्टअप इंडिया के तहत मिलने वाले टैरिफ बेनिफिट्स और सरकारी योजनाओं का लाभ आज आपकी बैलेंस शीट को मुनाफे से भर देगा. सौभाग्य और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से आज आपका कोई नया पेटेंट या डिजाइन सफलतापूर्वक रजिस्टर हो सकता है. साथ ही, किसी बड़े इन्वेस्टर से आपकी मुलाकात संभव है, जो आपकी कंपनी की वैल्यूएशन को करोड़ों में पहुँचाने का सामर्थ्य रखता है.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए मंडे (सोमवार) की शुरुआत धमाकेदार होगी. आप सप्ताह के पहले ही दिन अपने आगामी तीन-चार दिनों का टारगेट पूरा कर लेंगे, जिससे आप पूरे सप्ताह तनावमुक्त महसूस करेंगे. यदि आप मार्केटिंग या कंटेंट क्रिएशन से जुड़े हैं, तो आपके द्वारा तैयार किया गया कंटेंट आज मार्केट में आपके प्रोडक्ट की जबरदस्त 'हाइप' बना देगा, जिससे सेल्स के पुराने सभी रिकॉर्ड टूट सकते हैं. सीनियर्स आपकी कार्यकुशलता के कायल होंगे.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास में वृद्धि का है. सुनफा योग के शुभ प्रभाव से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र आज मॉक टेस्ट में टॉप करेंगे. आपकी एकाग्रता चरम पर रहेगी, जिससे कठिन विषयों को समझना आसान होगा. सामाजिक मोर्चे पर, अनाथ बच्चों या बुजुर्गों के लिए किया गया आपका सेवा कार्य समाज के लिए एक मिसाल बनेगा.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आज शहनाइयां गूंज सकती हैं. अविवाहित जातकों के लिए काफी समय से चल रही सगाई (Engagement) की बात आज फाइनल हो सकती है. यदि आप आज सगाई या कोई मांगलिक चर्चा करने जा रहे हैं, तो इसके लिए श्रेष्ठ समय सुबह 10:15 से 11:15 और दोपहर 04:00 से 06:00 के बीच का है. किसी खास व्यक्ति (पार्टनर या परिवार के सदस्य) की सेहत में सुधार होने से घर में खुशहाली रहेगी.

सेहत के मामले में आज सितारे आपके पक्ष में हैं. आप खुद को ऊर्जावान और मानसिक रूप से शांत महसूस करेंगे. भाग्य भाव का चंद्रमा आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा. यदि आप किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे थे, तो आज उससे बड़ी राहत मिल सकती है. आध्यात्मिक गतिविधियों और ध्यान (Meditation) से आपका स्वास्थ्य और भी बेहतर होगा.

भाग्यशाली रंग: पिंक (शांति और प्रेम का प्रतीक)

पिंक (शांति और प्रेम का प्रतीक) भाग्यशाली अंक: 7

7 अशुभ अंक: 9

9 आज का उपाय: अक्षय तृतीया पर पक्षियों को दाना डालें और भैरव मंदिर में इमरती का भोग लगाएं. कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होंगी.

(FAQs)

1. क्या आज नया बिजनेस शुरू करना कन्या राशि के लिए शुभ है?

हाँ, 9वें भाव में चंद्रमा और अक्षय तृतीया का योग नए स्टार्टअप के लिए अत्यंत शुभ है. दोपहर के मुहूर्त में शुरुआत करना श्रेयस्कर होगा.

2. विवाह या सगाई की चर्चा के लिए आज क्या सावधानी रखें?

आज का दिन बहुत अच्छा है, बस राहुकाल (सुबह 07:30 से 09:00) के दौरान कोई भी महत्वपूर्ण बातचीत या डील न करें.

3. आज की यात्रा के लिए शुभ दिशा कौन सी है?

आज आपके लिए पूर्व दिशा की यात्रा करना मंगलकारी रहेगा.

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