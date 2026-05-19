Aaj ka Kanya Rashifal 19 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया तिथि फिर चतुर्थी रहेगी. आज सुबह 08:42 तक मृगशिरा नक्षत्र फिर आर्द्रा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, गजकेसरी योग, धृति योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा मिथुन राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज एक समय है. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद मुनाफे और साख बढ़ाने वाला रहेगा. आपकी कुंडली में धृति और गजकेसरी योग बनने से पार्टनरशिप (साझेदारी) बिजनेस के कार्यों में आज आपसी तालमेल अद्भुत रहेगा और आपका पार्टनर किसी बड़ी डील को फाइनल करने में आपकी पूरी मदद करेगा. आपकी कार्यक्षमता और रचनात्मक सोच के कारण आपके ब्रांड की वैल्यू मार्केट में तेजी से बढ़ेगी और नए क्लाइंट्स खुद आपसे जुड़ेंगे. वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद आज आपकी राजनीतिक सूझबूझ आपको बड़े नुकसान से बचाएगी और आप प्रतिकूल टैरिफ नीतियों का फायदा उठाने का सही रास्ता निकाल लेंगे.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है. जो लोग विदेश स्थित कंपनियों में या रिसर्च (अनुसंधान) के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन्हें आज किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने का सुनहरा मौका मिलेगा जो उनके करियर को नई पहचान देगा. कार्यक्षेत्र में आपके बॉस आज आपके आत्मविश्वास और कार्यक्षमता से इतने प्रभावित होंगे कि वे आपको अपने व्यक्तिगत सलाहकार के रूप में देख सकते हैं और आपको ऑफिस में विशेष अधिकार भी प्रदान करेंगे.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए मंगलवार का दिन बड़ी सफलता लेकर आया है. आज आपकी निर्णय क्षमता और आत्मविश्वास इतना प्रबल होगा कि आप सबसे कठिन इंटरव्यू और परीक्षाओं को भी बेहद आसानी से क्रैक कर लेंगे. गुरुजनों के मार्गदर्शन से प्रतियोगिता में आपकी जीत सुनिश्चित होगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन घर में मांगलिक कार्यों की रूपरेखा बनाने वाला रहेगा. अविवाहित जातकों के लिए आज विवाह के बहुत ही आकर्षक और प्रतिष्ठित कुल (परिवार) से प्रस्ताव आने के प्रबल योग बन रहे हैं, जिससे घर के सभी सदस्य और आपका मन बेहद उत्साहित रहेगा. अपनों के बीच स्नेह और आदर का भाव बढ़ेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए वरदान साबित होगा. चंद्रमा के दशम भाव में होने से आपका मन पूरी तरह शांत, प्रसन्न और खुशनुमा रहेगा. मानसिक रूप से मजबूत होने के कारण आप शारीरिक रूप से भी खुद को ऊर्जा और स्फूर्ति से भरा हुआ महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: पर्पल

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 2

आज का विशेष उपाय: दशम भाव के चंद्रमा और गजकेसरी योग का पूरा लाभ उठाने के लिए आज के दिन गाय को हरी घास या पालक खिलाएं. इससे आपके बिजनेस पार्टनरशिप के रिश्ते और मजबूत होंगे.

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