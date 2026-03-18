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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kanya Rashifal 18 March 2026: रिश्तों में सावधानी! क्या आज खुलेंगे करियर के नए द्वार? जानें भाग्यशाली रंग और उपाय

Aaj Ka Kanya Rashifal 18 March 2026: रिश्तों में सावधानी! क्या आज खुलेंगे करियर के नए द्वार? जानें भाग्यशाली रंग और उपाय

Virgo Horoscope 18 March 2026: कन्या राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए कन्या राशि के लिए बुधवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 18 Mar 2026 06:21 AM (IST)
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Kanya Rashifal 18 March 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके 7वें भाव में स्थित हैं, जो रिश्तों, साझेदारी और आपसी तालमेल को सीधे प्रभावित करेगा. सीधी बात आज आपका दिन इस बात पर निर्भर करेगा कि आप लोगों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं.

अगर आप हर बात को ईगो से लेंगे, तो मनमुटाव बढ़ेगा; और अगर समझदारी से काम लिया, तो रिश्ते भी सुधरेंगे और काम भी आगे बढ़ेगा. शुक्ल और सर्वार्थसिद्धि योग का साथ है, लेकिन इसका फायदा उठाने के लिए आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, खुद से कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा.

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करियर और जॉब राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रह सकता है, खासकर उनके लिए जो टारगेट बेस्ड काम करते हैं. आप अपने टारगेट को आसानी से पूरा कर सकते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आगे बढ़ने के मौके भी मिलेंगे.

बॉस की ओर से आपको कोई ऐसा काम सौंपा जा सकता है, जिसका आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे. लेकिन यहां एक गलती मत करना इसे हल्के में लेना या ओवरकॉन्फिडेंट होना. यह मौका है, और अगर आपने इसे सही तरीके से हैंडल किया, तो आपकी प्रोफाइल मजबूत होगी.

आज आपको इनोवेटिव तरीके से काम करना होगा. वही लोग आगे बढ़ेंगे जो अलग सोचते हैं सिर्फ मेहनत काफी नहीं है, स्मार्ट वर्क भी जरूरी है.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल

बिजनेस करने वालों के लिए आज का दिन मेहनत मांगता है. अगर आप सोच रहे हैं कि चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी, तो आप गलत हैं. बिजनेस से जुड़ी एक्टिविटीज में अतिरिक्त कोशिश करनी होगी, तभी मशीनरी और स्टाफ से जुड़ी छोटी-छोटी समस्याएं सुलझेंगी.

शुक्ल और सर्वार्थसिद्धि योग के कारण मार्केट में आपकी पहुंच बढ़ेगी. लोगों से मेलजोल बढ़ेगा, जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा लेकिन सिर्फ नेटवर्क बनाना काफी नहीं है, उसे सही दिशा में इस्तेमाल करना भी आना चाहिए.

आज आपको एक्टिव रहना होगा, मौके खुद नहीं आएंगे उन्हें पकड़ना पड़ेगा.

लव और फैमिली राशिफल

रिश्तों के मामले में आज सावधानी जरूरी है. पति-पत्नी के बीच मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, और इसका कारण आपकी अपनी जिद या गलतफहमी हो सकती है. अगर आप हर बात में खुद को सही साबित करने की कोशिश करेंगे, तो स्थिति और बिगड़ेगी.

न्यूली मैरिड कपल के लिए दिन बेहतर है उन्हें साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, और अगर सही प्लान किया जाए तो कहीं घूमने भी जा सकते हैं.

आज का रियल टेस्ट यही है कि आप रिश्तों को कैसे हैंडल करते हैं अगर आप बैलेंस नहीं बना पाए, तो छोटी बात भी बड़ा विवाद बन सकती है.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स के लिए आज राहत भरा दिन हो सकता है. पढ़ाई में आ रही समस्याओं को लेकर आप परेशान थे, लेकिन आज टीचर का सपोर्ट मिलने से वह समस्याएं दूर हो सकती हैं.

लेकिन यहां एक बात समझ लो सिर्फ टीचर के भरोसे रहना काफी नहीं है. आपको खुद भी मेहनत करनी होगी और फोकस बनाए रखना होगा. आज का दिन आपको सही दिशा दिखा सकता है, लेकिन चलना आपको ही पड़ेगा.

हेल्थ राशिफल

सेहत के मामले में आज कोई बड़ी समस्या नहीं दिख रही, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप लापरवाह हो जाएं.

आपकी दिनचर्या और लाइफस्टाइल ही आपकी हेल्थ तय करती है. अगर आप अनियमित रहेंगे, तो धीरे-धीरे इसका असर दिखेगा. इसलिए आज से ही अपने रूटीन को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करें छोटी-छोटी आदतें ही बड़ा फर्क लाती हैं.

भाग्यशाली अंक और रंग:
लकी नंबर: 3
लकी कलर: ब्राउन
अनलकी नंबर: 7

आज का उपाय

आज अपने व्यवहार में संतुलन बनाए रखें और किसी भी रिश्ते में अहंकार को हावी न होने दें. साथ ही, जरूरतमंद को भोजन या अनाज का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा.

FAQs:

1. क्या कन्या राशि वालों के रिश्तों में आज तनाव आ सकता है?
हाँ, पति-पत्नी के बीच मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, इसलिए व्यवहार में संतुलन जरूरी है.

2. क्या आज करियर में प्रगति के अवसर मिलेंगे?
हाँ, टारगेट पूरे होने और बॉस की तरफ से नए काम मिलने से प्रगति के रास्ते खुल सकते हैं.

3. कन्या राशि के लिए आज का शुभ रंग क्या है?
आज कन्या राशि के लिए ब्राउन रंग शुभ माना गया है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 18 Mar 2026 03:30 AM (IST)
Tags :
Kanya Rashifal Today Horoscope Virgo Horoscope Rashifal
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