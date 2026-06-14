Aaj ka Kanya Rashifal 14 June 2026: आज दोपहर 12:20 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि फिर अमावस्या तिथि रहेगी. आज रात्रि 10:14 तक रोहिणी नक्षत्र फिर मृगशिरा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, धृति योग का साथ मिलेगा. वहीं मिथुन, कन्या, धनु, मीन राशि होने से भद्र योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा वृषभ राशि में रहेंगे. आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन तिजोरी को बंपर मुनाफे से भरने और नए रास्ते खोजने का साबित होगा. बिजनेसमैन के लिए आज 'स्टार्टअप इकोसिस्टम' (Startup Ecosystem) से जुड़ने का सबसे शानदार और भाग्यशाली दिन है; बाजार से आपको नए विजनरी आइडियाज़, नए मजबूत कनेक्शन्स और बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स से 'फंडिंग की ऑपर्चुनिटीज़' (फंडिंग के अवसर) बहुत आसानी से मिल सकती हैं.

धृति योग बनने से बिजनेस में बड़े सौदे आज आपको बहुत बड़ा वित्तीय लाभ दिलाएंगे. जो जातक विशेष रूप से हार्डवेयर (Hardware) या कंस्ट्रक्शन मटेरियल (भवन निर्माण सामग्री) के काम से जुड़े हैं, आज बाजार में उनके माल की भारी और बंपर मांग रहेगी; जिससे आपका पुराना सारा स्टॉक खाली हो जाएगा और डेली कैश फ्लो बहुत मजबूत होगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए रविवार का दिन करियर का ग्राफ तेजी से ऊपर ले जाने और बड़ी आधिकारिक जिम्मेदारियां हासिल करने का साबित होगा. नौकरी में आज गजब की अनुकूलता रहेगी; प्रसन्नता बनी रहेगी और भाग्योन्नति के आपके सभी पुराने प्रयास पूरी तरह सफल रहेंगे; रोजगार की प्राप्ति बहुत सहज और आसान तरीके से होगी.

ऑफिस में आज आपको अचानक कोई बड़ी 'ट्रैवल अपॉइंटमेंट' (आधिकारिक यात्रा) मिल सकती है; यदि किसी बड़े क्लाइंट विज़िट, कॉन्फ्रेंस या प्रतिष्ठित ट्रेनिंग प्रोग्राम पर जाने का मौका मिल रहा है, तो तुरंत 'हाँ' बोल दीजिए, क्योंकि यह यात्रा आपके प्रोफेशनल नेटवर्क को बहुत बड़े स्तर पर एक्सपैंड (विस्तार) करेगी. मीटिंग्स में आपकी शानदार वर्किंग स्टाइल आपके गुप्त विरोधियों को पूरी तरह शांत कर देगी; मैनेजमेंट आज आपको किसी बिल्कुल नई टीम का 'मेंटर' (Mentor या मार्गदर्शक) नियुक्त कर सकता है, जिससे आपकी धाक जमेगी. दूसरों के काम में फिजूल हस्तक्षेप करने से पूरी तरह बचें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में सफलता की नई कहानी लिखने का साबित होगा. नौवां चंद्रमा भाग्य को मजबूत करेगा. कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स (प्रतियोगी छात्र) आज अपने आने वाले एग्जाम्स और साक्षात्कारों के लिए 'ग्रुप डिस्कशन' (Group Discussion) या पर्सनल इंटरव्यू (Personal Interview) की बहुत ही व्यावहारिक तैयारी करें; कड़ाई से करंट अफेयर्स पढ़ें और मिरर प्रैक्टिस (शीशे के सामने अभ्यास) करें, जिससे आने वाली मुख्य परीक्षा व साक्षात्कार आदि में आपको शत-प्रतिशत बड़ी सफलता आसानी से प्राप्त होगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन बड़ों का संबल पाने और उनसे ज्ञान लेने का साबित होगा. नवम चंद्रमा के प्रभाव से घरेलू माहौल बहुत शानदार रहेगा. आज आपको अपने घर के बड़े-बुजुर्गों और माता-पिता के साथ कुछ पल सुकून के जरूर बिताने चाहिए और उनके पास बैठकर उनसे ज्ञान व उनके पुराने अनुभव लेने चाहिए; क्योंकि पता नहीं बड़ों की कही कौन सी शास्त्र सम्मत बात कब आपके जीवन और करियर के संकटों में काम आ जाए, जिससे आपकी राह आसान होगी.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही उत्तम, शानदार और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर बना रहेगा. बड़ी फंडिंग मिलने, इंटरव्यू की तैयारी मजबूत होने और बिजनेस में बंपर कैश फ्लो बढ़ने की खुशियों से आप मानसिक रूप से पूरी तरह फ्रेश, संतुष्ट और खुद को तनावमुक्त महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: क्रीम

भाग्यशाली अंक: 4

अशुभ अंक: 3

आज का विशेष उपाय: आज नवम चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और धृति योग की महाशुभता पाने के लिए मां सरस्वती व माता लक्ष्मी की संयुक्त आराधना करें. आज रविवार के दिन सुबह या शाम देवी माँ के सम्मुख घी का दीपक जलाएं, उन्हें सफेद चंदन अर्पित करें और मिश्री का भोग लगाकर सरस्वती कवच का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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