हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kanya Rashifal 14 June 2026: कन्या राशि धृति योग से स्टार्टअप इकोसिस्टम में मिलेंगे नए कनेक्शन्स, फंडिंग मिलने से होगा बड़ा लाभ

Aaj ka Kanya Rashifal 14 June 2026: कन्या राशि धृति योग से स्टार्टअप इकोसिस्टम में मिलेंगे नए कनेक्शन्स, फंडिंग मिलने से होगा बड़ा लाभ

Virgo Horoscope 14 June 2026: धृति योग से कन्या राशि वालों के बड़े सौदे दिलाएंगे बड़ा लाभ, क्या शुक्रवार नहीं बल्कि रविवार को स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुड़ने का है बेस्ट दिन? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 14 Jun 2026 03:25 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj ka Kanya Rashifal 14 June 2026: आज दोपहर 12:20 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि फिर अमावस्या तिथि रहेगी. आज रात्रि 10:14 तक रोहिणी नक्षत्र फिर मृगशिरा नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, धृति योग का साथ मिलेगा. वहीं मिथुन, कन्या, धनु, मीन राशि होने से भद्र योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा वृषभ राशि में रहेंगे.  आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन तिजोरी को बंपर मुनाफे से भरने और नए रास्ते खोजने का साबित होगा. बिजनेसमैन के लिए आज 'स्टार्टअप इकोसिस्टम' (Startup Ecosystem) से जुड़ने का सबसे शानदार और भाग्यशाली दिन है; बाजार से आपको नए विजनरी आइडियाज़, नए मजबूत कनेक्शन्स और बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स से 'फंडिंग की ऑपर्चुनिटीज़' (फंडिंग के अवसर) बहुत आसानी से मिल सकती हैं. 

धृति योग बनने से बिजनेस में बड़े सौदे आज आपको बहुत बड़ा वित्तीय लाभ दिलाएंगे. जो जातक विशेष रूप से हार्डवेयर (Hardware) या कंस्ट्रक्शन मटेरियल (भवन निर्माण सामग्री) के काम से जुड़े हैं, आज बाजार में उनके माल की भारी और बंपर मांग रहेगी; जिससे आपका पुराना सारा स्टॉक खाली हो जाएगा और डेली कैश फ्लो बहुत मजबूत होगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए रविवार का दिन करियर का ग्राफ तेजी से ऊपर ले जाने और बड़ी आधिकारिक जिम्मेदारियां हासिल करने का साबित होगा. नौकरी में आज गजब की अनुकूलता रहेगी; प्रसन्नता बनी रहेगी और भाग्योन्नति के आपके सभी पुराने प्रयास पूरी तरह सफल रहेंगे; रोजगार की प्राप्ति बहुत सहज और आसान तरीके से होगी. 

ऑफिस में आज आपको अचानक कोई बड़ी 'ट्रैवल अपॉइंटमेंट' (आधिकारिक यात्रा) मिल सकती है; यदि किसी बड़े क्लाइंट विज़िट, कॉन्फ्रेंस या प्रतिष्ठित ट्रेनिंग प्रोग्राम पर जाने का मौका मिल रहा है, तो तुरंत 'हाँ' बोल दीजिए, क्योंकि यह यात्रा आपके प्रोफेशनल नेटवर्क को बहुत बड़े स्तर पर एक्सपैंड (विस्तार) करेगी. मीटिंग्स में आपकी शानदार वर्किंग स्टाइल आपके गुप्त विरोधियों को पूरी तरह शांत कर देगी; मैनेजमेंट आज आपको किसी बिल्कुल नई टीम का 'मेंटर' (Mentor या मार्गदर्शक) नियुक्त कर सकता है, जिससे आपकी धाक जमेगी. दूसरों के काम में फिजूल हस्तक्षेप करने से पूरी तरह बचें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में सफलता की नई कहानी लिखने का साबित होगा. नौवां चंद्रमा भाग्य को मजबूत करेगा. कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स (प्रतियोगी छात्र) आज अपने आने वाले एग्जाम्स और साक्षात्कारों के लिए 'ग्रुप डिस्कशन' (Group Discussion) या पर्सनल इंटरव्यू (Personal Interview) की बहुत ही व्यावहारिक तैयारी करें; कड़ाई से करंट अफेयर्स पढ़ें और मिरर प्रैक्टिस (शीशे के सामने अभ्यास) करें, जिससे आने वाली मुख्य परीक्षा व साक्षात्कार आदि में आपको शत-प्रतिशत बड़ी सफलता आसानी से प्राप्त होगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन बड़ों का संबल पाने और उनसे ज्ञान लेने का साबित होगा. नवम चंद्रमा के प्रभाव से घरेलू माहौल बहुत शानदार रहेगा. आज आपको अपने घर के बड़े-बुजुर्गों और माता-पिता के साथ कुछ पल सुकून के जरूर बिताने चाहिए और उनके पास बैठकर उनसे ज्ञान व उनके पुराने अनुभव लेने चाहिए; क्योंकि पता नहीं बड़ों की कही कौन सी शास्त्र सम्मत बात कब आपके जीवन और करियर के संकटों में काम आ जाए, जिससे आपकी राह आसान होगी.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही उत्तम, शानदार और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर बना रहेगा. बड़ी फंडिंग मिलने, इंटरव्यू की तैयारी मजबूत होने और बिजनेस में बंपर कैश फ्लो बढ़ने की खुशियों से आप मानसिक रूप से पूरी तरह फ्रेश, संतुष्ट और खुद को तनावमुक्त महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: क्रीम
भाग्यशाली अंक: 4
अशुभ अंक: 3
आज का विशेष उपाय: आज नवम चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और धृति योग की महाशुभता पाने के लिए मां सरस्वती व माता लक्ष्मी की संयुक्त आराधना करें. आज रविवार के दिन सुबह या शाम देवी माँ के सम्मुख घी का दीपक जलाएं, उन्हें सफेद चंदन अर्पित करें और मिश्री का भोग लगाकर सरस्वती कवच का श्रद्धापूर्वक पाठ करें. 

यह भी पढ़े- Mahabharat: कैसे सच्चे प्रेम और भीम के पराक्रम ने अधर्म पर दिलाई विजय?

यह भी पढ़े- Astrology: रविवार की सुबह किया गया ये एक काम, क्या बदल सकता है आपकी किस्मत!

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 14 Jun 2026 03:25 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kanya Rashifal Virgo Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Kanya Rashifal 14 June 2026: कन्या राशि धृति योग से स्टार्टअप इकोसिस्टम में मिलेंगे नए कनेक्शन्स, फंडिंग मिलने से होगा बड़ा लाभ
कन्या राशिफल 14 जून 2026 धृति योग से स्टार्टअप इकोसिस्टम में मिलेंगे नए कनेक्शन्स, फंडिंग मिलने से होगा बड़ा लाभ
राशिफल
Aaj ka Singh Rashifal 14 June 2026: सिंह राशि अंतरराष्ट्रीय बाजार की रिसर्च से खुलेंगे एक्सपोर्ट के रास्ते, ई-कॉमर्स से बढ़ेगा भारी मुनाफा
सिंह राशिफल 14 जून 2026 अंतरराष्ट्रीय बाजार की रिसर्च से खुलेंगे एक्सपोर्ट के रास्ते, ई-कॉमर्स से बढ़ेगा भारी मुनाफा
राशिफल
Aaj ka Kark Rashifal 14 June 2026: कर्क राशि धृति योग से चिंताओं को दूर कर सफल होंगे छात्र, अनुशासन सिद्ध करने के मिलेंगे सुनहरे अवसर
कर्क राशिफल 14 जून 2026 धृति योग से चिंताओं को दूर कर सफल होंगे छात्र, अनुशासन सिद्ध करने के मिलेंगे सुनहरे अवसर
राशिफल
Aaj ka Mithun Rashifal 14 June 2026: मिथुन राशि व्यापार में कर्मचारियों की गलत हरकतों से डेटा लीक होने की आशंका, आंतरिक सुरक्षा रखें मजबूत
मिथुन राशिफल 14 जून 2026 व्यापार में कर्मचारियों की गलत हरकतों से डेटा लीक होने की आशंका, आंतरिक सुरक्षा रखें मजबूत
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बैंकॉक टू मुंबई.... मॉडल का गांजा गैंग ! | Crime News
Kushinagar Road Accident: कुशीनगर से आया रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो, बस-ट्रक की सीधी भिड़ंत!
Iran US War | Ceasefire Deal |Mojtaba Khamenei | Trump | Janhit:ट्रंप की डील पर मुहर लगाएंगे खामनेई?
UP Elections 2027 | CM Yogi | Akhilesh: अखिलेश और योगी के बीच पूर्वांचल की आर-पार की लड़ाई!
Sandeep Chaudhary | TMC Crisis: Bengal में बागी सांसदों के खेल का सबसे सटीक विश्लेषण! | Mamata
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका-ईरान के बीच हुआ समझौता तो क्या खुल जाएगा हॉर्मुज? पीस डील में क्या-क्या शामिल, जानें सब कुछ
अमेरिका-ईरान के बीच हुआ समझौता तो क्या खुल जाएगा हॉर्मुज? पीस डील में क्या-क्या शामिल, जानें सब कुछ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Saharanpur News: तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार परिवार को रौंदा, 5 साल की बच्ची समेत 4 की मौत
सहारनपुर: तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार परिवार को रौंदा, 5 साल की बच्ची समेत 4 की मौत
क्रिकेट
शाहिद अफरीदी के बाद रहमानुल्लाह गुरबाज, धर्मशाला वनडे में अफगान ओपनर ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी
शाहिद अफरीदी के बाद रहमानुल्लाह गुरबाज, धर्मशाला वनडे में अफगान ओपनर ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी
इंडिया
ममता समेत 5 TMC नेताओं की बढ़ी मुश्किल, सांसद काकोली घोष के बेटे ने भेजा लीगल नोटिस, कहा- 'शराब से जुड़े आरोप झूठे'
ममता समेत 5 TMC नेताओं की बढ़ी मुश्किल, काकोली घोष के बेटे ने भेजा लीगल नोटिस, कहा- 'शराब से...'
बॉलीवुड
'मैं जेब में रखकर सोता हूं...', जब रेड लाइट एरिया में पहुंचे थे चंकी पांडे, दिलचस्प है किस्सा
'मैं जेब में रखकर सोता हूं...', जब रेड लाइट एरिया में पहुंचे थे चंकी पांडे, दिलचस्प है किस्सा
इंडिया
'2024 का चुनाव हम हारे नहीं...', INDIA गठबंधन की बैठक में राहुल का बड़ा बयान, 2029 को लेकर क्या कहा?
'2024 का चुनाव हम हारे नहीं...', गठबंधन की बैठक में राहुल का बड़ा बयान, 2029 को लेकर क्या कहा?
टेक्नोलॉजी
AI पर अमेरिकी कब्जा! Fable 5 और Mythos 5 पर लगा ताला, दुनिया और भारत के लिए क्या बदलने वाला है?
AI पर अमेरिकी कब्जा! Fable 5 और Mythos 5 पर लगा ताला, दुनिया और भारत के लिए क्या बदलने वाला है?
नौकरी
यूपी की 12वीं पास महिलाओं के लिए मौका, आंगनबाड़ी में निकलने वाली है बंपर भर्ती 
यूपी की 12वीं पास महिलाओं के लिए मौका, आंगनबाड़ी में निकलने वाली है बंपर भर्ती 
ENT LIVE
Bharat Bhhagya Viddhaata Review: Kangana Ranaut ने जीता दिल, नर्सों के साहस को सलाम करती है फिल्म
Bharat Bhhagya Viddhaata Review: Kangana Ranaut ने जीता दिल, नर्सों के साहस को सलाम करती है फिल्म
ENT LIVE
Haunted 3D Review: Vikram Bhatt की हॉरर फिल्म डराने में फेल, उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी
Haunted 3D Review: Vikram Bhatt की हॉरर फिल्म डराने में फेल, उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी
ENT LIVE
Governor Review: 1990 के आर्थिक संकट की अनकही कहानी, Manoj Bajpayee ने जीता दिल
Governor Review: 1990 के आर्थिक संकट की अनकही कहानी, Manoj Bajpayee ने जीता दिल
ENT LIVE
Welcome To The Jungle का ट्रेलर रिलीज, Akshay Kumar की कॉमेडी ने जीता दिल
Welcome To The Jungle का ट्रेलर रिलीज, Akshay Kumar की कॉमेडी ने जीता दिल
ENT LIVE
Kangana Ranaut ने खोले कई राज, PM Modi और इंडस्ट्री पर भी बोलीं
Kangana Ranaut ने खोले कई राज, PM Modi और इंडस्ट्री पर भी बोलीं
Embed widget