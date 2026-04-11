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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kanya Rashifal 11 April 2026: सर्वार्थ सिद्धि योग से चमकेगी किस्मत, विदेश से गुप्त धन और बड़े मुनाफे के योग

Aaj ka Kanya Rashifal 11 April 2026: सर्वार्थ सिद्धि योग से चमकेगी किस्मत, विदेश से गुप्त धन और बड़े मुनाफे के योग

कन्या राशि 11 अप्रैल 2026: आज सर्वार्थ सिद्धि योग से गुप्त धन और विदेश से लाभ होगा. संतान सुख मिलेगा और जॉब में बड़ा ऑफर आ सकता है. जानें सटीक पंचांग, शुभ मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 11 Apr 2026 01:34 AM (IST)
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  • कन्या राशि के लिए बौद्धिक कुशलता और धन लाभ के योग।
  • व्यापार में तकनीक का प्रयोग, विदेश से गुप्त धन प्राप्ति।
  • नौकरी में बड़ा बदलाव, प्रतिष्ठित कंपनी से आकर्षक ऑफर।
  • पारिवारिक खुशियां, संतान की उपलब्धि, जीवनसाथी संग सुलह।

Aaj ka Kanya Rashifal 11 April 2026: शनिवार का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए बौद्धिक कुशलता और आकस्मिक धन लाभ के योग लेकर आया है. आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है. पंचांग गणना के अनुसार, आज चंद्रमा आपकी राशि से पांचवें भाव (मकर राशि) में संचार करेंगे, जो शिक्षा, संतान और विवेक के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है.

आज आपको सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि और सुनफा जैसे शक्तिशाली योगों का वरदान प्राप्त होगा. नक्षत्रों की बात करें तो दोपहर 01:40 तक उत्तराषाढ़ा और उसके बाद श्रवण नक्षत्र रहेगा. शुभ कार्यों के लिए दोपहर 12:15 से 01:30 बजे (अभिजीत मुहूर्त) का समय सर्वश्रेष्ठ है. आज पूर्व दिशा की यात्रा सुखद रहेगी, बस सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल के समय सावधानी बरतें.

बिजनेस राशिफल (Business Rashifal)
व्यापार के क्षेत्र में आज आप तकनीक के माध्यम से नई ऊंचाइयों को छुएंगे. विशेष रूप से साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी से जुड़े टूल्स आपके बिजनेस को सुरक्षित बनाएंगे. मार्केट में आपकी कार्यप्रणाली की चर्चा होगी, जिससे क्लाइंट्स का भरोसा आप पर बढ़ेगा. सिद्ध योग के प्रभाव से विदेश में व्यापार करने वाले जातकों को अचानक गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है. एआई स्टार्टअप्स (AI Startups) से जुड़े लोगों के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर से फंडिंग मिलने के रास्ते खुलेंगे.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन करियर में बड़ा बदलाव ला सकता है. आपको किसी बड़ी प्रतिष्ठित कंपनी से जॉब का आकर्षक ऑफर मिल सकता है. खुफिया विभाग या रणनीतिक पदों पर कार्यरत लोगों को आज कुछ गुप्त सूचनाएं मिलेंगी, जो बड़ी सफलता का आधार बनेंगी. ऑफिस में आपकी रिसर्च और योजनाएं सफल होंगी, जिससे आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

लव, लाइफ और फैमिली (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन में आज खुशियों का आगमन होगा. पंचम चन्द्रमा के प्रभाव से माता-पिता को अपनी संतान की ओर से कोई बड़ी उपलब्धि या सुखद समाचार प्राप्त होगा. लाइफ पार्टनर के साथ चल रहे पुराने मतभेद आज आपसी बातचीत से सुलझ जाएंगे. परिवार में किसी नए सदस्य के आगमन की शुभ सूचना मिल सकती है, जिससे घर का माहौल उत्सव जैसा हो जाएगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन नई तकनीक को सीखने और शोध कार्यों के लिए बेहतरीन है. स्पोर्ट्स पर्सन के लिए दिन चुनौतीपूर्ण रह सकता है, लेकिन आपकी अद्भुत स्टेमिना आपको अंततः विजयी बनाएगी. प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को आज अपनी मेहनत के सकारात्मक परिणाम दिखाई देंगे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)
स्वास्थ्य की दृष्टि से आज हड्डियों और जोड़ों के पुराने दर्द में काफी राहत महसूस होगी. कैल्शियम युक्त आहार का सेवन बढ़ाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. मानसिक शांति के लिए ध्यान करें और शारीरिक स्फूर्ति बनाए रखने के लिए हल्की एक्सरसाइज जारी रखें.

वित्त राशिफल (Finance Rashifal)
आर्थिक पक्ष आज सुदृढ़ रहेगा. अटके हुए पेमेंट क्लियर होने से नकदी की समस्या दूर होगी. सिद्ध योग के कारण निवेश से लाभ मिलने की प्रबल संभावना है. यदि आप नया निवेश करने की सोच रहे हैं, तो विशेषज्ञ की सलाह लेकर आगे बढ़ें.

भाग्यशाली विवरण और उपाय
 लक्की कलर: येलो (पीला)
 लक्की नंबर: 8
 अनलक्की नंबर: 1
 आज का विशेष उपाय: भगवान विष्णु की आराधना करें और पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं. इससे आर्थिक और मानसिक शांति मिलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 11 Apr 2026 01:34 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kanya Rashifal Virgo Horoscope

Frequently Asked Questions

कन्या राशि के जातकों के लिए 11 अप्रैल 2026 का दिन कैसा रहेगा?

यह दिन बौद्धिक कुशलता और आकस्मिक धन लाभ के योग लेकर आया है. शक्तिशाली योगों का वरदान प्राप्त होगा, जिससे शिक्षा, संतान और विवेक के लिए यह अत्यंत शुभ है.

व्यापार के क्षेत्र में आज कन्या राशि वालों के लिए क्या विशेष है?

तकनीक के माध्यम से आप नई ऊंचाइयों को छुएंगे, विशेष रूप से साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी टूल्स आपके बिजनेस को सुरक्षित बनाएंगे. सिद्ध योग से विदेश व्यापार करने वालों को गुप्त धन प्राप्ति हो सकती है.

नौकरीपेशा कन्या राशि जातकों के लिए करियर के लिहाज से आज का दिन कैसा है?

आज का दिन करियर में बड़ा बदलाव ला सकता है, जिसमें आकर्षक जॉब ऑफर मिल सकता है. खुफिया विभाग या रणनीतिक पदों पर कार्यरत लोगों को गुप्त सूचनाएं मिलेंगी, जो सफलता का आधार बनेंगी.

पारिवारिक और प्रेम जीवन के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

पारिवारिक जीवन में खुशियां आएंगी, माता-पिता को संतान से सुखद समाचार प्राप्त होगा. लाइफ पार्टनर के साथ पुराने मतभेद सुलझ जाएंगे और परिवार में नए सदस्य के आगमन की शुभ सूचना मिल सकती है.

विद्यार्थियों के लिए 11 अप्रैल 2026 का दिन कैसा है?

यह दिन नई तकनीक सीखने और शोध कार्यों के लिए बेहतरीन है. स्पोर्ट्सपर्सन के लिए चुनौतीपूर्ण पर विजयी रहने वाला है. प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेगा.

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