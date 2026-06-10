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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kanya Rashifal 10 June 2026: कन्या राशि सातवें चंद्रमा से वैवाहिक संबंधों में आएगी मजबूती, एक-दूसरे के कार्यों में हाथ बंटाएं जातक

Aaj ka Kanya Rashifal 10 June 2026: कन्या राशि सातवें चंद्रमा से वैवाहिक संबंधों में आएगी मजबूती, एक-दूसरे के कार्यों में हाथ बंटाएं जातक

Virgo Horoscope 10 June 2026: कन्या राशि वालों को तकनीकी व्यापार में मिलेगा बड़ा ऑर्डर, क्या बुधवार को जूनियर्स संग मीटिंग और डेस्क व्यवस्थित करने से चमकेगी आपकी धाक? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 10 Jun 2026 03:25 AM (IST)
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Aaj ka Kanya Rashifal 10 June 2026: आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष दशमी तिथि रहेगी. आज सुबह 09:21 तक उत्तराभाद्रपद नक्षत्र फिर रेवती नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, आयुष्मान योग, सौभाग्य योग का साथ मिलेगा. 

कन्या राशि होने से भद्र योग का महाप्रभाव रहेगा. चन्द्रमा मीन राशि में रहेंगे वहीं चंद्रमा-शनि का विष दोष रहेगा. शुभ समय: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक रहेगा. दोपहर 01:53 के बाद मृत्युलोक की भद्रा रहेगी. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन डेटा और लॉजिक (तर्क) के दम पर कंपटीशन में अपनी जीत सुनिश्चित करने का साबित होगा. जो जातक तकनीकी व्यापार (Tech Business) से जुड़े हैं, आज उन्हें बाजार से कोई बहुत बड़ा और प्रतिष्ठित ऑर्डर अचानक मिलने वाला है. हालांकि, व्यावसायिक यात्रा के चलते आज आप किसी पार्टी से डील सही तरीके से नहीं कर पाएंगे; स्वयं क्लाइंट ही आपकी थकान को देखकर किसी अन्य दिन डील फाइनल करने का आग्रह करेगा. गोदाम में माल बिखरा रहने से चीजें ढूंढने में समय बर्बाद हो सकता है, अव्यवस्था से बचें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए बुधवार का दिन करियर का ग्राफ तेजी से ऊपर ले जाने और बड़ा रुतबा दिलाने वाला साबित होगा. कार्यक्षेत्र में आज आपकी गजब की धाक जमेगी और जूनियर्स आपसे काम को लेकर स्पेशल सलाह लेने आएंगे; मैनेजमेंट द्वारा आज आपको किसी बहुत बड़े और ड्रीम प्रोजेक्ट का 'हेड' (मुखिया) बनाया जा सकता है. जॉब पर्सन आज अपनी डेस्क और ऑफिस कैबिनेट्स को अच्छे से व्यवस्थित करें, तो मन बहुत शांत रहेगा; साफ-सुथरा वातावरण देखकर काम करने का मन भी करेगा और आपकी सोच पूरी तरह सकारात्मक रहेगी.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों, कलाकारों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन कड़े अनुशासन में रहने का संदेश दे रहा है. सातवां चंद्रमा तार्किक क्षमता को मजबूत करेगा. स्पोर्ट्स पर्सन (खिलाड़ियों) के लिए आज सलाह है कि वे मैदान पर अभ्यास करते समय ज़रा सी भी लापरवाही बिल्कुल न बरतें, अन्यथा आपकी यह असावधानी आपके लिए खेल के मैदान पर बड़ी परेशानियां और चोट-चपेट की स्थिति उत्पन्न कर सकती है, पूरी तरह मुस्तैद रहें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियां और सामंजस्य बढ़ाने वाला रहेगा. सातवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से पति-पत्नी के संबंधों में गजब की मजबूती और आपसी स्नेह बढ़ेगा. मैरिड लाइफ (वैवाहिक जीवन) को और ज्यादा खुशनुमा बनाए रखने के लिए आज जीवनसाथी की छोटी-मोटी बातों को पूरी तरह नजरअंदाज करें और एक-दूसरे के घरेलू कार्यों में हाथ बंटाएं, जिससे रिश्ते में खालीपन के लिए कोई जगह नहीं रहेगी.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज सातवें चंद्रमा के प्रभाव से आपकी सेहत काफी मजबूत और सकारात्मक ऊर्जा से भरी रहेगी. बिजनेस का बड़ा ऑर्डर मिलने और प्रोजेक्ट हेड बनने की खुशी से मन प्रसन्न रहेगा. काम और मीटिंग्स के बीच छोटे ब्रेक लेते रहें, जिससे शरीर की अकड़न और मानसिक तनाव पूरी तरह दूर रहेगा.

भाग्यशाली रंग: रेड
भाग्यशाली अंक: 2
अशुभ अंक: 1
आज का विशेष उपाय: आज सातवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और साध्य व सर्वार्थसिद्धि योग की महाशुभता पाने के लिए माता सरस्वती व मां लक्ष्मी की संयुक्त आराधना करें. आज के दिन सुबह किसी मंदिर में जाकर देवी माँ को मिश्री और सफेद फूल अर्पित करें और लक्ष्मी चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 10 Jun 2026 03:25 AM (IST)
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