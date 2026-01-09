हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Virgo Rashifal 10 January 2026: सावधान कन्या राशि! निवेश में बड़ा फायदा लेकिन लापरवाही से नुकसान का खतरा

Virgo Horoscope 10 January 2026: कन्या राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कन्या राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 09 Jan 2026 06:25 PM (IST)
Kanya Rashifal 10 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहा है, जिससे आत्मसम्मान, आत्मचिंतन और निर्णय क्षमता मजबूत होगी. आप खुद को ज्यादा कॉन्फिडेंट और फोकस्ड महसूस करेंगे. आज का दिन अपने जीवन की दिशा तय करने और जरूरी फैसले लेने के लिए अच्छा है.

स्वास्थ्य राशिफल

सेहत को लेकर आज सतर्क रहना जरूरी है. विशेषकर ड्राइविंग करते समय सावधानी रखें, क्योंकि चोट लगने की संभावना बन रही है. छोटी-मोटी लापरवाही भी परेशानी दे सकती है. तनाव से बचने के लिए योग और ध्यान करें. पर्याप्त पानी पीना और समय पर भोजन करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

बिजनेस राशिफल

अगर आप पार्टनरशिप में कोई नया बिजनेस शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो 14 जनवरी के बाद ही कदम बढ़ाएं, क्योंकि अभी मलमास चल रहा है. हालांकि वाशि और सुनफा योग बनने से पहले किए गए निवेशों से लाभ मिलने के संकेत हैं. इस लाभ से आप पुराना लोन या बकाया चुका सकते हैं, जिससे मानसिक शांति मिलेगी. बिजनेस में स्थिरता और सुधार दोनों देखने को मिलेंगे.

नौकरी और करियर राशिफल

फार्मास्यूटिकल और आईटी सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए दिन बहुत शुभ है. आपके सोचे हुए काम पूरे होंगे और टारगेट भी आसानी से हासिल होंगे. वर्कस्पेस पर आपकी लीडरशिप स्किल्स बॉस और सीनियर्स को प्रभावित करेंगी, जिससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आगे चलकर प्रमोशन या नई जिम्मेदारी के योग बन सकते हैं.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में सतर्क रहें, खासकर लेनदेन करते समय. लाभ के साथ-साथ खर्च भी हो सकते हैं, इसलिए किसी को उधार देने या बड़ी पेमेंट करने से पहले अच्छे से जांच-पड़ताल करें. निवेश से जुड़ा कोई फायदा जरूर मिलेगा.

लव और फैमिली राशिफल

वीकेंड पर परिवार के साथ किसी स्पिरिचुअल प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं या माघ मास के कारण नदी स्नान की योजना बन सकती है. इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी. लाइफ पार्टनर के साथ बाहर घूमने या छोटी ट्रिप का प्लान बनेगा, जिससे रिश्तों में और मधुरता आएगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल

कॉस्ट्यूम डिजाइनर और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े स्टूडेंट्स को आज खास सफलता मिल सकती है. आपकी मेहनत और टैलेंट को पहचान मिलेगी. बाकी छात्रों को भी आज फोकस बनाए रखना चाहिए.

शुभ रंग: सिल्वर
शुभ अंक: 7
अशुभ अंक: 1

उपाय: आज गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और “ॐ गणपतये नमः” का 11 बार जाप करें. इससे बाधाएं दूर होंगी और सफलता मिलेगी.

1. क्या आज प्रमोशन के योग हैं?
हाँ, शोभन योग के कारण प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है.

2. क्या पार्टनरशिप में नया बिजनेस शुरू करें?
नहीं, मलमास चल रहा है, इसलिए अभी पुराने कामों पर ही फोकस करें.

3. क्या छात्रों के लिए दिन अच्छा है?
हाँ, स्कॉलरशिप और पढ़ाई से जुड़ी सफलता के योग बन रहे हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 09 Jan 2026 05:00 PM (IST)
Horoscope Today Kanya Rashifal Virgo Horoscope Rashifal 2026
Embed widget