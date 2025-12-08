Kal Ka Rashifal: 9 दिसंबर 2025 को इन राशियों को मिलेगी बड़ी सफलता! पढ़ें कल का राशिफल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom























Kal Ka Rashifal: 9 दिसंबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदों से भरा रहने वाला है. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए पढ़ते हैं कल का राशिफल-

आज सरकार द्वारा सम्मान मिल सकता है. पुराने मित्रों का सहयोग मिलेगा और नए मित्र भी बनेंगे. धन उधार लेने पर आसानी से मिल सकता है. पारिवारिक बिजनस में जीवनसाथी की सलाह लाभकारी रहेगी. विद्यार्थियों को परीक्षा का परिणाम मिल सकता है. शाम को धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होंगे.

भाग्यशाली अंक: 9

भाग्यशाली रंग: लाल

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें.

वृषभ राशि

दिन व्यस्तताओं से भरा रहेगा. स्वास्थ्य को लेकर सावधानी रखें. रुके हुए काम पूरे होंगे. ससुराल पक्ष से रिश्ते मधुर रहेंगे. ऑनलाइन शॉपिंग और निवेश के योग बन रहे हैं. शाम को मांगलिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं.

भाग्यशाली अंक: 6

भाग्यशाली रंग: सफेद

उपाय: मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं.

मिथुन राशि

दिन खर्चीला रहेगा, बजट संभालकर चलें. सामाजिक कार्यों में विरोधियों से सतर्क रहें. संतान से शुभ समाचार मिलेगा. माता से वैचारिक मतभेद संभव है, वाणी पर संयम रखें.

भाग्यशाली अंक: 5

भाग्यशाली रंग: हरा

उपाय: तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें.

कर्क राशि

पूर्व मेहनत का अच्छा फल मिलेगा. विवाह या पारिवारिक कार्यक्रम के योग हैं. किए गए सभी कार्य सफल होंगे. मातृ पक्ष से लाभ मिलेगा. शाम परिवार के साथ सुखद रहेगी.

भाग्यशाली अंक: 2

भाग्यशाली रंग: सफेद

उपाय: शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं.

सिंह राशि

नए आय के स्रोत बनेंगे. संतान के स्वास्थ्य में सुधार आएगा. ससुराल पक्ष से संबंध बेहतर होंगे. प्रभावशाली लोगों से संपर्क बढ़ेगा. शाम को परिवार संग समय बितेगा.

भाग्यशाली अंक: 1

भाग्यशाली रंग: सुनहरा

उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें.

कन्या राशि

कठिन कार्य भी आसानी से पूरे होंगे. नया बिजनस शुरू करने का शुभ समय है. माता-पिता का सहयोग मिलेगा. व्यापार में बड़ा लाभ हो सकता है.

भाग्यशाली अंक: 5

भाग्यशाली रंग: हरा

उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं.

स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और ऊर्जा बनी रहेगी. कारोबार में लाभ के संकेत हैं. अटका धन वापस मिल सकता है. प्रॉपर्टी खरीदने के योग हैं.

भाग्यशाली अंक: 6

भाग्यशाली रंग: गुलाबी

उपाय: देवी लक्ष्मी का ध्यान करें.

वृश्चिक राशि

पारिवारिक तनाव से मन परेशान रह सकता है. कोर्ट-कचहरी के मामलों में धैर्य रखें. सोच-समझकर निर्णय लें. शाम को देव दर्शन से शांति मिलेगी.

भाग्यशाली अंक: 9

भाग्यशाली रंग: मरून

उपाय: मंगलवार को हनुमान मंदिर जाएं.

धनु राशि

धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. मेहनत से ही सफलता मिलेगी. नौकरी में उच्च अधिकारियों से सहयोग मिलेगा. विवाह के अच्छे प्रस्ताव आएंगे.

भाग्यशाली अंक: 3

भाग्यशाली रंग: पीला

उपाय: केले के पेड़ पर जल चढ़ाएं.

मकर राशि

कोई कीमती वस्तु मिलने की संभावना है. जीवनसाथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें. बच्चों की समस्याएं सुलझेंगी. ससुराल पक्ष से सम्मान मिलेगा.

भाग्यशाली अंक: 8

भाग्यशाली रंग: नीला

उपाय: शनि देव को तेल चढ़ाएं.

कुंभ राशि

बुद्धि से नए आविष्कार करेंगे, जिससे लाभ होगा. सोच-समझकर निवेश करें. पुराने मित्र से मुलाकात मन को प्रसन्न करेगी. जीवनसाथी संग समारोह में जाएंगे.

भाग्यशाली अंक: 4

भाग्यशाली रंग: आसमानी

उपाय: गरीबों में काले तिल का दान करें.

मीन राशि

दान-पुण्य में रुचि बढ़ेगी. संतान से जुड़ा विवाद समाप्त होगा. जरूरी खरीदारी होगी. रिश्तेदार के यहां जाने का योग है.

भाग्यशाली अंक: 7

भाग्यशाली रंग: पीला

उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.