हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal: 9 दिसंबर 2025 को इन राशियों को मिलेगी बड़ी सफलता! पढ़ें कल का राशिफल

Kal Ka Rashifal: 9 दिसंबर 2025 को इन राशियों को मिलेगी बड़ी सफलता! पढ़ें कल का राशिफल

Kal Ka Rashifal: 9 दिसंबर 2025 का राशिफल सभी राशियों के लिए खास रहेगा. मेष से लेकर मीन राशि के जातकों के लिए कल का दिन धन, करियर, शिक्षा और प्यार के मामले में कैसा रहने वाला है? पढ़ें कल का राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 08 Dec 2025 01:18 PM (IST)
Kal Ka Rashifal: 9 दिसंबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदों से भरा रहने वाला है. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए पढ़ते हैं कल का राशिफल-

मेष राशि

आज सरकार द्वारा सम्मान मिल सकता है. पुराने मित्रों का सहयोग मिलेगा और नए मित्र भी बनेंगे. धन उधार लेने पर आसानी से मिल सकता है. पारिवारिक बिजनस में जीवनसाथी की सलाह लाभकारी रहेगी. विद्यार्थियों को परीक्षा का परिणाम मिल सकता है. शाम को धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होंगे.
भाग्यशाली अंक: 9
भाग्यशाली रंग: लाल
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें.

वृषभ राशि

दिन व्यस्तताओं से भरा रहेगा. स्वास्थ्य को लेकर सावधानी रखें. रुके हुए काम पूरे होंगे. ससुराल पक्ष से रिश्ते मधुर रहेंगे. ऑनलाइन शॉपिंग और निवेश के योग बन रहे हैं. शाम को मांगलिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं.
भाग्यशाली अंक: 6
भाग्यशाली रंग: सफेद
उपाय: मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं.

मिथुन राशि

दिन खर्चीला रहेगा, बजट संभालकर चलें. सामाजिक कार्यों में विरोधियों से सतर्क रहें. संतान से शुभ समाचार मिलेगा. माता से वैचारिक मतभेद संभव है, वाणी पर संयम रखें.
भाग्यशाली अंक: 5
भाग्यशाली रंग: हरा
उपाय: तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें.

कर्क राशि

पूर्व मेहनत का अच्छा फल मिलेगा. विवाह या पारिवारिक कार्यक्रम के योग हैं. किए गए सभी कार्य सफल होंगे. मातृ पक्ष से लाभ मिलेगा. शाम परिवार के साथ सुखद रहेगी.
भाग्यशाली अंक: 2
भाग्यशाली रंग: सफेद
उपाय: शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं.

सिंह राशि

नए आय के स्रोत बनेंगे. संतान के स्वास्थ्य में सुधार आएगा. ससुराल पक्ष से संबंध बेहतर होंगे. प्रभावशाली लोगों से संपर्क बढ़ेगा. शाम को परिवार संग समय बितेगा.
भाग्यशाली अंक: 1
भाग्यशाली रंग: सुनहरा
उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें.

कन्या राशि

कठिन कार्य भी आसानी से पूरे होंगे. नया बिजनस शुरू करने का शुभ समय है. माता-पिता का सहयोग मिलेगा. व्यापार में बड़ा लाभ हो सकता है.
भाग्यशाली अंक: 5
भाग्यशाली रंग: हरा
उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं.

तुला राशि

स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और ऊर्जा बनी रहेगी. कारोबार में लाभ के संकेत हैं. अटका धन वापस मिल सकता है. प्रॉपर्टी खरीदने के योग हैं.
भाग्यशाली अंक: 6
भाग्यशाली रंग: गुलाबी
उपाय: देवी लक्ष्मी का ध्यान करें.

वृश्चिक राशि

पारिवारिक तनाव से मन परेशान रह सकता है. कोर्ट-कचहरी के मामलों में धैर्य रखें. सोच-समझकर निर्णय लें. शाम को देव दर्शन से शांति मिलेगी.
भाग्यशाली अंक: 9
भाग्यशाली रंग: मरून
उपाय: मंगलवार को हनुमान मंदिर जाएं.

धनु राशि

धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. मेहनत से ही सफलता मिलेगी. नौकरी में उच्च अधिकारियों से सहयोग मिलेगा. विवाह के अच्छे प्रस्ताव आएंगे.
भाग्यशाली अंक: 3
भाग्यशाली रंग: पीला
उपाय: केले के पेड़ पर जल चढ़ाएं.

मकर राशि

कोई कीमती वस्तु मिलने की संभावना है. जीवनसाथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें. बच्चों की समस्याएं सुलझेंगी. ससुराल पक्ष से सम्मान मिलेगा.
भाग्यशाली अंक: 8
भाग्यशाली रंग: नीला
उपाय: शनि देव को तेल चढ़ाएं.

कुंभ राशि

बुद्धि से नए आविष्कार करेंगे, जिससे लाभ होगा. सोच-समझकर निवेश करें. पुराने मित्र से मुलाकात मन को प्रसन्न करेगी. जीवनसाथी संग समारोह में जाएंगे.
भाग्यशाली अंक: 4
भाग्यशाली रंग: आसमानी
उपाय: गरीबों में काले तिल का दान करें.

मीन राशि

दान-पुण्य में रुचि बढ़ेगी. संतान से जुड़ा विवाद समाप्त होगा. जरूरी खरीदारी होगी. रिश्तेदार के यहां जाने का योग है.
भाग्यशाली अंक: 7
भाग्यशाली रंग: पीला
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 08 Dec 2025 01:18 PM (IST)
