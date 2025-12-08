हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Tarot Prediction 9 December 2025: जानें मंगलवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक

Tarot Prediction 9 December 2025: जानें मंगलवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक

Tarot Card Rashifal Predictions 9 December 2025: सभी 12 राशियों के लिए यहां पढ़ें टैरो कार्ड राशिफल. मेष राशि वालों को इस दिन धन के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जानें राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा  | Updated at : 08 Dec 2025 02:30 PM (IST)
Tarot Card Rashifal Predictions 9 December 2025: सभी 12 राशियों के लिए यहां पढ़ें टैरो कार्ड राशिफल. मेष राशि वालों को इस दिन धन के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जानें राशिफल.

टैरो कार्ड राशिफल भविष्यवाणियां 9 दिसंबर 2025

1/12
मेष टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मेष राशि के जातक आज कुछ ऐसा काम कर जाएंगे. जिससे वह पहले करने में असहज रहते थे. आज आपको धन के साथ-साथ मान सम्मान मिलने की संभावनाएं भी हैं. अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बहुत ही उपयुक्त दिन है.
मेष टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मेष राशि के जातक आज कुछ ऐसा काम कर जाएंगे. जिससे वह पहले करने में असहज रहते थे. आज आपको धन के साथ-साथ मान सम्मान मिलने की संभावनाएं भी हैं. अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बहुत ही उपयुक्त दिन है.
2/12
वृषभ टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातक अपने आदर्श और सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करना पसंद करेंगे. काम में दूसरों की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे. कमाई के लिहाज से दिन सामान्य रहने वाला है.
वृषभ टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातक अपने आदर्श और सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करना पसंद करेंगे. काम में दूसरों की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे. कमाई के लिहाज से दिन सामान्य रहने वाला है.
3/12
मिथुन टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मिथुन राशि के जातक कार्यक्षेत्र में कुछ बाधाएं रहेंगी. अपने कामकाज के तरीकों का पुनर्मूल्यांकन करेंगे. आज आप अपने कामकाज को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत रहेंगे. उपहार के रूप में भी धन प्राप्ति की संभावना बनती है.
मिथुन टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मिथुन राशि के जातक कार्यक्षेत्र में कुछ बाधाएं रहेंगी. अपने कामकाज के तरीकों का पुनर्मूल्यांकन करेंगे. आज आप अपने कामकाज को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत रहेंगे. उपहार के रूप में भी धन प्राप्ति की संभावना बनती है.
4/12
कर्क टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातकों पर कामकाज का तनाव हावी रहेगा. कई काम एक साथ पूरा करने का दबाव रहेगा आत्मविश्वास और सही प्रबंधन सफलता प्राप्ति के मार्ग प्रशस्त करने वाला है. आपको सलाह है कि सेहत को लेकर सतर्क रहें. अनावश्यक खर्च होने का योग बनता है.
कर्क टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातकों पर कामकाज का तनाव हावी रहेगा. कई काम एक साथ पूरा करने का दबाव रहेगा आत्मविश्वास और सही प्रबंधन सफलता प्राप्ति के मार्ग प्रशस्त करने वाला है. आपको सलाह है कि सेहत को लेकर सतर्क रहें. अनावश्यक खर्च होने का योग बनता है.
5/12
सिंह टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है. दरअसल, आज आपके शत्रु आपके खिलाफ साजिश कर सकते हैं. आज दूसरों से वाद विवाद में उलझने के बजाय शांति से अपना कार्य करते रहें तभी सफलता आपको मिलेगी. आपके द्वारा किए गए प्रयास सफल रहेंगे.
सिंह टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है. दरअसल, आज आपके शत्रु आपके खिलाफ साजिश कर सकते हैं. आज दूसरों से वाद विवाद में उलझने के बजाय शांति से अपना कार्य करते रहें तभी सफलता आपको मिलेगी. आपके द्वारा किए गए प्रयास सफल रहेंगे.
6/12
कन्या टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के जातकों के स्वभाव में चंचलता रहेगी. काम में विघ्न बाधाएं लगी रहेंगी. आर्थिक दृष्टिकोण से समय सामान्य है , बहुत मेहनत के बाद ही कुछ रिजल्ट मिलने की संभावना हैं.
कन्या टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के जातकों के स्वभाव में चंचलता रहेगी. काम में विघ्न बाधाएं लगी रहेंगी. आर्थिक दृष्टिकोण से समय सामान्य है , बहुत मेहनत के बाद ही कुछ रिजल्ट मिलने की संभावना हैं.
7/12
तुला टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के जातक आज अपने कार्यक्षेत्र में संसाधनों का प्रयोग सही ढंग से करने में असमर्थ रहेंगे. जिससे आपकी कार्यक्षमता भी प्रभावित होगी. आत्मविश्वास की कमी रहेगी. जरूरत से ज्यादा तनाव लेने की वजह से सेहत से जुड़ी समस्याएं तंग कर सकती हैं. बहुत प्रयासों के बाद कुछ लाभ मिलेगा.
तुला टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के जातक आज अपने कार्यक्षेत्र में संसाधनों का प्रयोग सही ढंग से करने में असमर्थ रहेंगे. जिससे आपकी कार्यक्षमता भी प्रभावित होगी. आत्मविश्वास की कमी रहेगी. जरूरत से ज्यादा तनाव लेने की वजह से सेहत से जुड़ी समस्याएं तंग कर सकती हैं. बहुत प्रयासों के बाद कुछ लाभ मिलेगा.
8/12
वृश्चिक टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृश्चिक राशि के जातकों को थोड़ी देर के आवेश में आकर किसी निष्कर्ष पर न पहुंचे. कामकाज के लिहाज से बहुत अच्छा दिन है अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने में कामयाब रहेंगे. वित्तीय मामलों में धन प्राप्ति के आपके प्रयास सफल रहेंगे.
वृश्चिक टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृश्चिक राशि के जातकों को थोड़ी देर के आवेश में आकर किसी निष्कर्ष पर न पहुंचे. कामकाज के लिहाज से बहुत अच्छा दिन है अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने में कामयाब रहेंगे. वित्तीय मामलों में धन प्राप्ति के आपके प्रयास सफल रहेंगे.
9/12
धनु टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, धनु राशि के जातकों के आज नए संबंध बनेंगे. कार्यक्षेत्र में हमेशा की तरह आज भी अपनी उपयोगिता सिद्ध करने के लिए कठोर मेहनत करेंगे और कुछ ऐसे काम कर जाएंगे, जो दूसरों को नामुमकिन लगते हैं. बहुत मेहनत के बाद भी कम मात्रा में धन प्राप्ति के आसार बनते हैं.
धनु टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, धनु राशि के जातकों के आज नए संबंध बनेंगे. कार्यक्षेत्र में हमेशा की तरह आज भी अपनी उपयोगिता सिद्ध करने के लिए कठोर मेहनत करेंगे और कुछ ऐसे काम कर जाएंगे, जो दूसरों को नामुमकिन लगते हैं. बहुत मेहनत के बाद भी कम मात्रा में धन प्राप्ति के आसार बनते हैं.
10/12
मकर टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातकों को फिजूल बातचीत से बचना चाहिए. इससे मानहानि की संभावना भी बन जाती है. विदेश से संबंध लाभदायक सिद्ध होंगे. अपने काम को शांति से अंजाम देते रहे और दूसरों से बहुत ज्यादा विचार विमर्श करने से बचें. आर्थिक दृष्टिकोण से समय आपके पक्ष में है.
मकर टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातकों को फिजूल बातचीत से बचना चाहिए. इससे मानहानि की संभावना भी बन जाती है. विदेश से संबंध लाभदायक सिद्ध होंगे. अपने काम को शांति से अंजाम देते रहे और दूसरों से बहुत ज्यादा विचार विमर्श करने से बचें. आर्थिक दृष्टिकोण से समय आपके पक्ष में है.
11/12
कुंभ टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जातकों को अपने सभी काम सुचारु रुप से पूरे करने के लिए बहुत भागदौड़ करनी पड़ सकती है. दिन के अंतिम प्रहर में सभी कामों को सफलतापूर्वक पूरा कर लेने का सुकून भी रहेगा. उच्च अधिकारियों की तरफ से मान सम्मान भी प्राप्त होगा. आर्थिक रूप से भी अच्छे परिणाम मिलेंगे.
कुंभ टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जातकों को अपने सभी काम सुचारु रुप से पूरे करने के लिए बहुत भागदौड़ करनी पड़ सकती है. दिन के अंतिम प्रहर में सभी कामों को सफलतापूर्वक पूरा कर लेने का सुकून भी रहेगा. उच्च अधिकारियों की तरफ से मान सम्मान भी प्राप्त होगा. आर्थिक रूप से भी अच्छे परिणाम मिलेंगे.
12/12
मीन टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के जातकों के लिए आज नए संपर्क बनाने के अवसर पैदा होंगे. सहयोगियों के साथ हुई पुरानी गलतफहमी को दूर करके संबंध सुधारने का भी दिन है. पूरी लगन व मेहनत से काम करेंगे. सफलता से मान सम्मान व समृद्धि में वृद्धि होगी.
मीन टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के जातकों के लिए आज नए संपर्क बनाने के अवसर पैदा होंगे. सहयोगियों के साथ हुई पुरानी गलतफहमी को दूर करके संबंध सुधारने का भी दिन है. पूरी लगन व मेहनत से काम करेंगे. सफलता से मान सम्मान व समृद्धि में वृद्धि होगी.
Published at : 08 Dec 2025 02:30 PM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Tarot Card Horoscope Tarot Card Reading

राशिफल फोटो गैलरी

और देखें
