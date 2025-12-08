एक्सप्लोरर
Tarot Prediction 9 December 2025: जानें मंगलवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक
Tarot Card Rashifal Predictions 9 December 2025: सभी 12 राशियों के लिए यहां पढ़ें टैरो कार्ड राशिफल. मेष राशि वालों को इस दिन धन के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जानें राशिफल.
टैरो कार्ड राशिफल भविष्यवाणियां 9 दिसंबर 2025
1/12
2/12
3/12
4/12
5/12
6/12
7/12
8/12
9/12
10/12
11/12
12/12
Published at : 08 Dec 2025 02:30 PM (IST)
राशिफल
12 Photos
Tarot Prediction 9 December 2025: जानें मंगलवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक
राशिफल
12 Photos
Tarot Prediction 8 December 2025: जानें सोमवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक
राशिफल
12 Photos
Tarot Prediction 7 December 2025: जानें रविवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक
राशिफल
6 Photos
2026 में कन्या राशि के छात्रों को मिलेगा सफलता का बड़ा मौका! शिक्षा में दिखेंगे नए बदलाव
राशिफल
12 Photos
Tarot Prediction 5 December 2025: जानें शुक्रवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
IndiGo का लाखों यात्रियों के साथ धोखा! सेल में टिकटें बेचकर बाद में उड़ानें रद्द, नवंबर–दिसंबर की प्लानिंग एक्सपोज़
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र शीतकालीन सत्र में कामकाज पर घमासान! सरकार की तेजी पर सवाल, 75 हज़ार करोड़ की मांगें चर्चा में
इंडिया
इंडिगो संकट में फिलहाल दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, कहा- 'सरकार जरूरी कदम उठा रही है, उम्मीद है असर पड़ेगा'
क्रिकेट
भारत–साउथ अफ्रीका ODI सीरीज में सबसे ज्यादा ‘डक’ वाले खिलाड़ी, आंकड़े कर देंगे हैरान
Advertisement
राशिफल
12 Photos
Tarot Prediction 9 December 2025: जानें मंगलवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक
राशिफल
12 Photos
Tarot Prediction 8 December 2025: जानें सोमवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक
एबीपी लाइव
Opinion