हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal: मेष से लेकर मीन राशियों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन? पढ़ें 8 जनवरी 2025 का राशिफल

Kal Ka Rashifal: मेष से लेकर मीन राशियों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन? पढ़ें 8 जनवरी 2025 का राशिफल

Kal Ka Rashifal: 8 जनवरी 2026 का राशिफल सभी राशियों के लिए खास रहेगा. मेष से लेकर मीन राशि के जातकों के लिए कल का दिन धन, करियर, शिक्षा और प्यार के मामले में कैसा रहने वाला है? पढ़ें कल का राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 07 Jan 2026 01:00 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Kal Ka Rashifal: 8 जनवरी 2025 का दिन कुछ राशियों के लिए अवसर लेकर आएगा, तो कुछ को सतर्क रहने की जरूरत होगी. करियर, व्यापार, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किसे लाभ मिलेगा और किसे संभलकर चलना होगा, आइए जानते हैं कल का राशिफल.

मेष राशि (Aries)

आज का दिन मिश्रित रूप से फलदायक रहेगा. किसी के प्रति ईर्ष्या ना रखें और छोटी शारीरिक समस्या को अनदेखा न करें. सगे संबंधियों से मुलाकात होगी और जीवनसाथी से चल रही अनबन दूर होगी, जिससे आप दोनों कहीं घूमने-फिरने जा सकते हैं.

भाग्यशाली अंक: 3
भाग्यशाली रंग: लाल
उपाय: हनुमान जी को गुड़-चने का भोग लगाएं.

वृषभ राशि (Taurus)

आज का दिन भाग्यशाली रहेगा. मेहनत का पूरा फल मिलेगा और आय बढ़ाने पर ध्यान रहेगा. कोर्ट-कचहरी के मामलों में सफलता मिलेगी. किसी से अनबन दूर होगी और भाई-बहनों से सहयोग मिलेगा. मित्रों की संख्या में भी इजाफा होगा.

भाग्यशाली अंक: 6
भाग्यशाली रंग: सफेद
उपाय: शिवलिंग पर दूध अर्पित करें.

मिथुन राशि (Gemini)

दिन अनुकूल रहेगा. धार्मिक आयोजन में सम्मिलित होंगे. राजनीतिक कार्यों में उत्साह कम रहेगा. रहन-सहन में सुधार लाने की कोशिश करेंगे और खान-पान में नई चीजें खरीद सकते हैं. लंबे समय से चली आ रही कड़वाहट दूर करने का प्रयास करें.

भाग्यशाली अंक: 5
भाग्यशाली रंग: पीला
उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.

कर्क राशि (Cancer)

आज का दिन ठीक-ठाक रहेगा. नए काम की शुरुआत सोच सकते हैं, पर अनजान लोगों से दूरी बनाकर रखें. साझेदारी में नए अवसर मिलेंगे. जीवनसाथी के साथ रोमांटिक समय व्यतीत होगा. किसी से काम में मदद भी आसानी से मिलेगी. पिताजी की कोई बात बुरी लग सकती है.

भाग्यशाली अंक: 2
भाग्यशाली रंग: क्रीम
उपाय: चावल का दान करें.

सिंह राशि (Leo)

दिन कुछ खास रहेगा. दांपत्य जीवन में तालमेल बनाएं. भाई-बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा. विरोधी आपके कामों में बाधा डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन काम बिगड़ेगा नहीं. संतान की संगति पर ध्यान दें. घूमने-फिरने की योजना बन सकती है. नौकरी में बदलाव का विचार होगा.

भाग्यशाली अंक: 1
भाग्यशाली रंग: नारंगी
उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें.

कन्या राशि (Virgo)

आज कोई मन की इच्छा पूरी हो सकती है. जीवनसाथी के लिए गिफ्ट ले सकते हैं. माता-पिता की सेवा के लिए समय निकालेंगे. कार्यक्षेत्र में समस्या हो तो बॉस से बातचीत करें. बिजनेस को आगे ले जाने का प्रयास करेंगे. वाहनों का प्रयोग सावधानी से करें.

भाग्यशाली अंक: 4
भाग्यशाली रंग: हरा
उपाय: तुलसी के पौधे को जल दें.

तुला राशि (Libra)

दिन बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए रहेगा. नौकरीपेशा लोग व्यस्त रहेंगे. अनिवार्य खर्च आएंगे. संतान की सेहत में गिरावट आ सकती है. पारिवारिक मामले के कारण मन परेशान रहेगा. घूमते समय महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी. बिजनेस में बदलाव संभव हैं.

भाग्यशाली अंक: 7
भाग्यशाली रंग: गुलाबी
उपाय: मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

मन में उथल-पुथल बनी रहेगी. मेहनत पर भरोसा रखें. सामाजिक गतिविधियों में रुचि रहेगी. कामों में ध्यान रखें और गुस्से को नियंत्रित करें. अनजान लोगों से दूरी बनाकर रखें. बिजनेस में समस्या होने पर पार्टनर से बातचीत करें.

भाग्यशाली अंक: 9
भाग्यशाली रंग: मरून
उपाय: शिव जी को बेलपत्र अर्पित करें.

धनु राशि (Sagittarius)

दिन व्यस्त रहेगा. जरूरी काम कल पर न टालें. पारिवारिक मामले मिल बैठकर निपटाएं. जीवनसाथी के साथ नए काम की शुरुआत कर सकते हैं. किसी बात से मन परेशान होगा, जिसे पिताजी से साझा करें. अधूरे काम पूरे हो सकते हैं. दूसरों को बिना मांगे सलाह न दें.

भाग्यशाली अंक: 3
भाग्यशाली रंग: पीला
उपाय: गुरु मंत्र का जप करें.

मकर राशि (Capricorn)

दिन जिम्मेदारी से काम करने का रहेगा. नए प्रोजेक्ट पर काम मिलेगा. निवेश में लाभ संभव है. खान-पान की आदत में सुधार करें. लापरवाही न करें. मन की इच्छा पूरी होने से खुशी होगी. वैवाहिक जीवन में समानता बनी रहेगी. काम की भागदौड़ अधिक रहेगी.

भाग्यशाली अंक: 8
भाग्यशाली रंग: काला
उपाय: शनि देव को सरसों का तेल चढ़ाएं.

कुंभ राशि (Aquarius)

दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा. दोस्तों और परिवार का साथ मिलेगा. किसी के मामले में बेवजह न बोलें. आध्यात्मिक कार्यों में रुचि रहेगी. लंबी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे. काम समय से निपटाने की जरूरत है. दूर रहे परिजन की याद आ सकती है. विद्यार्थी नौकरी से संबंधित कोर्स की परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं.

भाग्यशाली अंक: 4
भाग्यशाली रंग: आसमानी
उपाय: नीले फूल मंदिर में अर्पित करें.

मीन राशि (Pisces)

दिन सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा रहेगा. मान-सम्मान बढ़ेगा. आर्थिक दृष्टिकोण से सफलता मिलेगी. नौकरी के लिए अच्छा ऑफर आ सकता है. माता-पिता से संपत्ति विवाद हो सकता है. वाणी पर संयम रखें. अक्समात यात्रा लाभदायक रहेगी.

भाग्यशाली अंक: 2
भाग्यशाली रंग: सफेद
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 07 Jan 2026 01:00 PM (IST)
Tags :
Kal Ka Rashifal Tomorrow Horoscope

Frequently Asked Questions

8 जनवरी 2025 को मीन राशि वालों के लिए दिन कैसा रहने वाला है?

मीन राशि वालों के लिए दिन सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा रहेगा. मान-सम्मान बढ़ेगा और आर्थिक दृष्टिकोण से सफलता मिलेगी.

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Hubli BJP Controversy: पुलिस हिरासत में BJP की महिला कार्यकर्ता संग मारपीट, कपड़े भी फटे हुए मिले, वीडियो सामने आने पर हड़कंप
पुलिस हिरासत में BJP की महिला कार्यकर्ता संग मारपीट, कपड़े भी फटे हुए मिले, वीडियो सामने आने पर हड़कंप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Draft Voter List: लखनऊ की जिन सीटों पर 2022 में जीती थी सपा-BJP, वहां क्या रहा SIR का असर? चौंका देंगे आकड़े
लखनऊ की जिन सीटों पर 2022 में जीती थी सपा-BJP, वहां क्या रहा SIR का असर? चौंका देंगे आकड़े
इंडिया
Turkman Gate Dispute: फैज-ए-इलाही मस्जिद के बाहर अतिक्रमण पर बुलडोजर, क्यों हुआ एक्शन, किसकी जमीन, हर सवाल का जवाब जानें
फैज-ए-इलाही मस्जिद के बाहर अतिक्रमण पर बुलडोजर, क्यों हुआ एक्शन, किसकी जमीन, हर सवाल का जवाब जानें
स्पोर्ट्स
स्टीव स्मिथ का धमाका! एशेज का 96 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, सचिन को भी छोड़ा पीछे
स्टीव स्मिथ का धमाका! एशेज का 96 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, सचिन को भी छोड़ा पीछे
Advertisement

वीडियोज

Delhi Bulldozer Action: अब कैसे बचेंगे दिल्ली के पत्थरबाज, एक्शन में आ गई पुलिस । Faiz-E-Ilahi
Delhi Bulldozer Action: रिपोर्टर ने दिखाया Old Delhi में चारो ओर बिखरे पड़े पत्थर । Faiz-E-Ilahi
Delhi Bulldozer Action: Old Delhi पत्थरबाजों को ढूंढने निकली पुलिस । Turkman Gate । Faiz-E-Ilahi
Turkman Gate के पास जहां अवैध निर्माण पर चला पुलिस का बुलडोजर, देखिए अब कैसे हैं हालात !
आधी रात Faiz E Ilahi मस्जिद के पास चला बुलडोजर, ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए अब कैसे हैं हालात?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Hubli BJP Controversy: पुलिस हिरासत में BJP की महिला कार्यकर्ता संग मारपीट, कपड़े भी फटे हुए मिले, वीडियो सामने आने पर हड़कंप
पुलिस हिरासत में BJP की महिला कार्यकर्ता संग मारपीट, कपड़े भी फटे हुए मिले, वीडियो सामने आने पर हड़कंप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Draft Voter List: लखनऊ की जिन सीटों पर 2022 में जीती थी सपा-BJP, वहां क्या रहा SIR का असर? चौंका देंगे आकड़े
लखनऊ की जिन सीटों पर 2022 में जीती थी सपा-BJP, वहां क्या रहा SIR का असर? चौंका देंगे आकड़े
इंडिया
Turkman Gate Dispute: फैज-ए-इलाही मस्जिद के बाहर अतिक्रमण पर बुलडोजर, क्यों हुआ एक्शन, किसकी जमीन, हर सवाल का जवाब जानें
फैज-ए-इलाही मस्जिद के बाहर अतिक्रमण पर बुलडोजर, क्यों हुआ एक्शन, किसकी जमीन, हर सवाल का जवाब जानें
स्पोर्ट्स
स्टीव स्मिथ का धमाका! एशेज का 96 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, सचिन को भी छोड़ा पीछे
स्टीव स्मिथ का धमाका! एशेज का 96 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, सचिन को भी छोड़ा पीछे
बॉलीवुड
'किसी को ऊपर उठाने के लिए दूसरों को नीचे ना गिराएं' 'शरारत' में तमन्ना भाटिया को रिप्लेस करने पर बोलीं क्रिस्टल डिसूजा
'किसी को ऊपर उठाने के लिए दूसरों को...' 'शरारत' में तमन्ना भाटिया को रिप्लेस करने पर बोलीं क्रिस्टल डिसूजा
यूटिलिटी
सर्दी में कपड़े धोना होगा आसान, इन ट्रिक्स से गुनगुना आएगा टंकी का बर्फ जैसा पानी
सर्दी में कपड़े धोना होगा आसान, इन ट्रिक्स से गुनगुना आएगा टंकी का बर्फ जैसा पानी
जनरल नॉलेज
जिस कोलंबिया ने अब अमेरिका को दी चुनौती, वहां कितने हो जाते हैं भारत के 10 हजार रुपये?
जिस कोलंबिया ने अब अमेरिका को दी चुनौती, वहां कितने हो जाते हैं भारत के 10 हजार रुपये?
शिक्षा
UIDAI में सेक्शन ऑफिसर की भर्ती शुरू, लाखों में सैलरी; जानिए योग्यता और आवेदन प्रक्रिया
UIDAI में सेक्शन ऑफिसर की भर्ती शुरू, लाखों में सैलरी; जानिए योग्यता और आवेदन प्रक्रिया
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget