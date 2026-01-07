Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Kal Ka Rashifal: 8 जनवरी 2025 का दिन कुछ राशियों के लिए अवसर लेकर आएगा, तो कुछ को सतर्क रहने की जरूरत होगी. करियर, व्यापार, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किसे लाभ मिलेगा और किसे संभलकर चलना होगा, आइए जानते हैं कल का राशिफल.

मेष राशि (Aries)

आज का दिन मिश्रित रूप से फलदायक रहेगा. किसी के प्रति ईर्ष्या ना रखें और छोटी शारीरिक समस्या को अनदेखा न करें. सगे संबंधियों से मुलाकात होगी और जीवनसाथी से चल रही अनबन दूर होगी, जिससे आप दोनों कहीं घूमने-फिरने जा सकते हैं.

भाग्यशाली अंक: 3

भाग्यशाली रंग: लाल

उपाय: हनुमान जी को गुड़-चने का भोग लगाएं.

वृषभ राशि (Taurus)

आज का दिन भाग्यशाली रहेगा. मेहनत का पूरा फल मिलेगा और आय बढ़ाने पर ध्यान रहेगा. कोर्ट-कचहरी के मामलों में सफलता मिलेगी. किसी से अनबन दूर होगी और भाई-बहनों से सहयोग मिलेगा. मित्रों की संख्या में भी इजाफा होगा.

भाग्यशाली अंक: 6

भाग्यशाली रंग: सफेद

उपाय: शिवलिंग पर दूध अर्पित करें.

मिथुन राशि (Gemini)

दिन अनुकूल रहेगा. धार्मिक आयोजन में सम्मिलित होंगे. राजनीतिक कार्यों में उत्साह कम रहेगा. रहन-सहन में सुधार लाने की कोशिश करेंगे और खान-पान में नई चीजें खरीद सकते हैं. लंबे समय से चली आ रही कड़वाहट दूर करने का प्रयास करें.

भाग्यशाली अंक: 5

भाग्यशाली रंग: पीला

उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.

कर्क राशि (Cancer)

आज का दिन ठीक-ठाक रहेगा. नए काम की शुरुआत सोच सकते हैं, पर अनजान लोगों से दूरी बनाकर रखें. साझेदारी में नए अवसर मिलेंगे. जीवनसाथी के साथ रोमांटिक समय व्यतीत होगा. किसी से काम में मदद भी आसानी से मिलेगी. पिताजी की कोई बात बुरी लग सकती है.

भाग्यशाली अंक: 2

भाग्यशाली रंग: क्रीम

उपाय: चावल का दान करें.

सिंह राशि (Leo)

दिन कुछ खास रहेगा. दांपत्य जीवन में तालमेल बनाएं. भाई-बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा. विरोधी आपके कामों में बाधा डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन काम बिगड़ेगा नहीं. संतान की संगति पर ध्यान दें. घूमने-फिरने की योजना बन सकती है. नौकरी में बदलाव का विचार होगा.

भाग्यशाली अंक: 1

भाग्यशाली रंग: नारंगी

उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें.

कन्या राशि (Virgo)

आज कोई मन की इच्छा पूरी हो सकती है. जीवनसाथी के लिए गिफ्ट ले सकते हैं. माता-पिता की सेवा के लिए समय निकालेंगे. कार्यक्षेत्र में समस्या हो तो बॉस से बातचीत करें. बिजनेस को आगे ले जाने का प्रयास करेंगे. वाहनों का प्रयोग सावधानी से करें.

भाग्यशाली अंक: 4

भाग्यशाली रंग: हरा

उपाय: तुलसी के पौधे को जल दें.

तुला राशि (Libra)

दिन बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए रहेगा. नौकरीपेशा लोग व्यस्त रहेंगे. अनिवार्य खर्च आएंगे. संतान की सेहत में गिरावट आ सकती है. पारिवारिक मामले के कारण मन परेशान रहेगा. घूमते समय महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी. बिजनेस में बदलाव संभव हैं.

भाग्यशाली अंक: 7

भाग्यशाली रंग: गुलाबी

उपाय: मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

मन में उथल-पुथल बनी रहेगी. मेहनत पर भरोसा रखें. सामाजिक गतिविधियों में रुचि रहेगी. कामों में ध्यान रखें और गुस्से को नियंत्रित करें. अनजान लोगों से दूरी बनाकर रखें. बिजनेस में समस्या होने पर पार्टनर से बातचीत करें.

भाग्यशाली अंक: 9

भाग्यशाली रंग: मरून

उपाय: शिव जी को बेलपत्र अर्पित करें.

धनु राशि (Sagittarius)

दिन व्यस्त रहेगा. जरूरी काम कल पर न टालें. पारिवारिक मामले मिल बैठकर निपटाएं. जीवनसाथी के साथ नए काम की शुरुआत कर सकते हैं. किसी बात से मन परेशान होगा, जिसे पिताजी से साझा करें. अधूरे काम पूरे हो सकते हैं. दूसरों को बिना मांगे सलाह न दें.

भाग्यशाली अंक: 3

भाग्यशाली रंग: पीला

उपाय: गुरु मंत्र का जप करें.

मकर राशि (Capricorn)

दिन जिम्मेदारी से काम करने का रहेगा. नए प्रोजेक्ट पर काम मिलेगा. निवेश में लाभ संभव है. खान-पान की आदत में सुधार करें. लापरवाही न करें. मन की इच्छा पूरी होने से खुशी होगी. वैवाहिक जीवन में समानता बनी रहेगी. काम की भागदौड़ अधिक रहेगी.

भाग्यशाली अंक: 8

भाग्यशाली रंग: काला

उपाय: शनि देव को सरसों का तेल चढ़ाएं.

कुंभ राशि (Aquarius)

दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा. दोस्तों और परिवार का साथ मिलेगा. किसी के मामले में बेवजह न बोलें. आध्यात्मिक कार्यों में रुचि रहेगी. लंबी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे. काम समय से निपटाने की जरूरत है. दूर रहे परिजन की याद आ सकती है. विद्यार्थी नौकरी से संबंधित कोर्स की परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं.

भाग्यशाली अंक: 4

भाग्यशाली रंग: आसमानी

उपाय: नीले फूल मंदिर में अर्पित करें.

मीन राशि (Pisces)

दिन सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा रहेगा. मान-सम्मान बढ़ेगा. आर्थिक दृष्टिकोण से सफलता मिलेगी. नौकरी के लिए अच्छा ऑफर आ सकता है. माता-पिता से संपत्ति विवाद हो सकता है. वाणी पर संयम रखें. अक्समात यात्रा लाभदायक रहेगी.

भाग्यशाली अंक: 2

भाग्यशाली रंग: सफेद

उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.