हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal: मेष से लेकर मीन राशियों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन? पढ़ें 5 दिसंबर 2025 का राशिफल

Kal Ka Rashifal: मेष से लेकर मीन राशियों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन? पढ़ें 5 दिसंबर 2025 का राशिफल

Kal Ka Rashifal 5 December 2025: राशिफल सभी राशियों के लिए खास रहेगा. मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि के जातक को कार्यक्षेत्र में मिलेगी सफलता. जानिए सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा 5 दिसंबर 2025 का दिन?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 04 Dec 2025 01:00 PM (IST)
Kal Ka Rashifal: 5 दिसंबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदों से भरा रहने वाला है. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए पढ़ते हैं कल का राशिफल-

मेष राशि

दिन शुभ रहने वाला है. लंबी परेशानियों के बाद आज आपको कुछ राहत मिल रही है. अगर आपका कोई घरेलू विवाद चल रहा था तो वह आज समाप्त हो जाएगा. आज आप निकट या दूर की यात्रा पर जाने का कार्यक्रम बना सकते हैं. महत्वाकांक्षाएं पूरी करने में सफल रहेंगे और मकान व वाहन खरीदने की इच्छा पूरी होगी. नौकरीपेशा लोग अगर पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं तो उसके लिए समय निकालना आसान होगा.

  • भाग्यशाली अंक: 1
  • शुभ रंग: लाल
  • उपाय: हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें.

वृषभ राशि

दिन अच्छा रहने वाला है. परिवार में किसी शुभ आयोजन की चर्चा हो सकती है, जिससे परिवार के सदस्यों में खुशी की लहर दौड़ जाएगी. ससुराल पक्ष से आपको धन लाभ होता नजर आ रहा है. रोजगार की तलाश करने वाले युवाओं को शुभ समाचार मिलेगा. आज आप जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए कुछ वस्तुओं की खरीदारी करेंगे, लेकिन जेब का ध्यान रखें. शाम के समय घर पर कोई खास मेहमान आ सकता है.

  • भाग्यशाली अंक: 6
  • शुभ रंग: सफेद
  • उपाय: लक्ष्मी माता को खीर का भोग लगाएं.

मिथुन राशि

संतान पक्ष से अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है. व्यापार में तेजी आएगी और धन लाभ होगा. कारोबार की गति के लिए अधिक मेहनत करनी होगी. जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा. ससुराल पक्ष से चल रही अनबन समाप्त होगी. शाम का समय बच्चों के साथ मौज-मस्ती में बितेगा.

  • भाग्यशाली अंक: 5
  • शुभ रंग: हरा
  • उपाय: तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं.

कर्क राशि

दिन मध्यम फलदायी रहेगा. बहन-भाई के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है. व्यवसाय का स्थान बदलने पर लाभ मिलेगा. कुछ परेशानियां आएंगी लेकिन अंततः सब ठीक हो जाएगा. छात्रों को परीक्षा में सफलता के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी.

  • भाग्यशाली अंक: 2
  • शुभ रंग: सफेद
  • उपाय: शिवलिंग पर दूध अर्पित करें.

सिंह राशि

दिन शुभ रहेगा. रुके हुए कार्य पूरे होंगे और पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे. नए बिजनेस की शुरुआत के लिए आज का दिन उत्तम है. धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलेंगे और समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा.

  • भाग्यशाली अंक: 9
  • शुभ रंग: सुनहरा
  • उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें.

कन्या राशि

दिन सामान्य रहेगा. कार्यक्षेत्र में भागदौड़ अधिक रहेगी लेकिन परिणाम अच्छे मिलेंगे. पारिवारिक समय न मिल पाने से माता नाराज हो सकती हैं. सरकारी नौकरी वालों को प्रमोशन मिल सकता है. शाम को विवादों से दूर रहें.

  • भाग्यशाली अंक: 4
  • शुभ रंग: हरा
  • उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं.

तुला राशि

दिन अच्छा रहेगा. निवेश के लिए उत्तम समय है. व्यापार में लाभ होगा और पारिवारिक समय अच्छा बीतेगा. सामाजिक क्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ेगा. कुछ नए शत्रु बन सकते हैं, लेकिन आप साहस से विजय पाएंगे. शाम को धार्मिक स्थल पर जाएंगे.

  • भाग्यशाली अंक: 7
  • शुभ रंग: गुलाबी
  • उपाय: देवी लक्ष्मी को गुलाब का फूल चढ़ाएं.

वृश्चिक राशि

दिन मिश्रित फलदायी रहेगा. नकारात्मक विचारों से दूरी बनाए रखें. बिजनेस में नई डील से लाभ होगा. विवाह संबंधी बाधा दूर होगी. जीवनसाथी के साथ घूमने जा सकते हैं. विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा का मार्ग खुलेगा.

  • भाग्यशाली अंक: 8
  • शुभ रंग: लाल
  • उपाय: शिव चालीसा का पाठ करें.

धनु राशि

लंबे समय से टाले गए कार्य पूरे करने का समय है. नए संपर्क व्यापार में लाभ देंगे. नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. छात्रों को पढ़ाई में पिता का सहयोग मिलेगा. जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी.

  • भाग्यशाली अंक: 3
  • शुभ रंग: पीला
  • उपाय: केले के पेड़ को जल चढ़ाएं.

मकर राशि

दिन उतार-चढ़ाव वाला रहेगा. वाहन सावधानी से चलाएं. संपत्ति खरीदने-बेचने से पहले कानूनी जांच जरूरी है. कार्यस्थल पर आधिकारिक तनाव रहेगा. ससुराल पक्ष से संपत्ति मिलने के योग हैं. संतान की सफलता से मन प्रसन्न रहेगा.

  • भाग्यशाली अंक: 10
  • शुभ रंग: नीला
  • उपाय: शनि मंदिर में तेल का दान करें.

कुंभ राशि

सरकारी कार्य पूरे होंगे. नकदी की कमी हो सकती है. सामाजिक मान-सम्मान बढ़ेगा. विदेश यात्रा का योग बन सकता है. शाम को माता-पिता के साथ देव दर्शन करेंगे.

  • भाग्यशाली अंक: 11
  • शुभ रंग: बैंगनी
  • उपाय: गरीबों को काले कपड़े दान करें.

मीन राशि

माता-पिता के आशीर्वाद से कार्य सफल होंगे. पुराने निवेश से लाभ मिलेगा. उधार देने से बचें. स्वास्थ्य में मौसमी उतार-चढ़ाव संभव है. व्यापार और नौकरी में सफलता मिलेगी. शाम को देव दर्शन करेंगे.

  • भाग्यशाली अंक: 12
  • शुभ रंग: पीला
  • उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 04 Dec 2025 01:00 PM (IST)
Frequently Asked Questions

तुला राशि वालों के लिए 5 दिसंबर 2025 को निवेश और सामाजिक जीवन कैसा रहेगा?

तुला राशि वालों के लिए 5 दिसंबर 2025 का दिन अच्छा रहेगा। यह निवेश के लिए उत्तम समय है, व्यापार में लाभ होगा और सामाजिक मान-सम्मान बढ़ेगा। शाम को आप किसी धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं।

Embed widget