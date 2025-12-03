हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal: 4 दिसंबर 2025 को इन राशियों को मिलेगी बड़ी सफलता! पढ़ें कल का राशिफल

Kal Ka Rashifal: 4 दिसंबर 2025 को इन राशियों को मिलेगी बड़ी सफलता! पढ़ें कल का राशिफल

Kal Ka Rashifal: 4 दिसंबर 2025 का राशिफल सभी राशियों के लिए खास रहेगा. मेष से लेकर मीन राशि के जातकों के लिए कल का दिन धन, करियर, शिक्षा और प्यार के मामले में कैसा रहने वाला है? पढ़ें कल का राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 03 Dec 2025 01:00 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Kal Ka Rashifal: 4 दिसंबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदों से भरा रहने वाला है. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए पढ़ते हैं कल का राशिफल-

मेष राशि (Aries)

आज हालात थोड़े परेशान करने वाले रहेंगे और विरोधी बेवजह अड़ंगे डाल सकते हैं, इसलिए हर कदम सतर्क रहो. कामकाज में मन भटकेगा और छोटी-सी लापरवाही बड़ा नुकसान करा सकती है.

स्वास्थ्य में गिरावट की संभावना है, खासकर सिरदर्द और थकान बढ़ सकती है. व्यापार में उतार-चढ़ाव रहेगा, इसलिए बात-बात पर प्रतिक्रिया देने से बचो.

भाग्यशाली अंक: 3
भाग्यशाली रंग: लाल
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें.

वृषभ राशि (Taurus)

दिन सामान्य रहेगा, लेकिन नए काम की शुरुआत के लिए लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है. दोस्तों से मदद मिलेगी और घर में चल रहे तनाव कम होंगे. आर्थिक स्थिति साधारण रहेगी, लेकिन कोई बड़ा फाइनेंशियल निर्णय लेने का समय अभी सही नहीं है.

भाग्यशाली अंक: 6
भाग्यशाली रंग: सफेद
उपाय: देवी मां को लाल चुनरी अर्पित करें.

मिथुन राशि (Gemini)

आज घर में मेहमानों की आवाजाही बढ़ेगी और किसी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा. लंबी यात्रा की प्लानिंग बन सकती है. बड़े स्तर पर निवेश का विचार दिमाग में आएगा और यह भविष्य में फायदा दे सकता है.

भाग्यशाली अंक: 5
भाग्यशाली रंग: पीला
उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.

कर्क राशि (Cancer)

दिन शुभ रहेगा लेकिन हेल्थ में उतार-चढ़ाव रह सकता है. पुराने कामों में बदलाव लाने के लिए पार्टनर आपकी मदद करेगा. निवेश के लिए समय अच्छा है और इससे आपको सीधा लाभ मिलने की संभावना है.

भाग्यशाली अंक: 2
भाग्यशाली रंग: क्रीम
उपाय: चावल दान करें.

सिंह राशि (Leo)

दिन सामान्य रहेगा, लेकिन नए काम की शुरुआत के लिए बनाए गए संपर्क बाद में फायदेमंद साबित होंगे. किसी पर अंधा भरोसा मत करो पहले स्थिति परखो. आर्थिक रूप से दिन बेहतर रहेगा और लाभ के मौके मिलेंगे.

भाग्यशाली अंक: 1
भाग्यशाली रंग: नारंगी
उपाय: सूर्योदय में जल चढ़ाएं.

कन्या राशि (Virgo)

दिन कुछ मुश्किलें लेकर आएगा. व्यापार में स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन नया निवेश सोच-समझकर करो गलत कदम नुकसान दे सकता है. वाहन चलाते समय सावधानी रखो और प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में विवाद उत्तेजित हो सकता है.

भाग्यशाली अंक: 4
भाग्यशाली रंग: हरा
उपाय: माता लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें.

तुला राशि (Libra)

आज हालात थोड़े टफ रहेंगे. जीवनसाथी की सेहत को लेकर चिंता रहेगी और आर्थिक मदद की जरूरत भी पड़ सकती है. दिन में अनावश्यक नुकसान का योग है, इसलिए बेवजह के कामों में हाथ मत डालो.

भाग्यशाली अंक: 7
भाग्यशाली रंग: गुलाबी
उपाय: माता दुर्गा के मंदिर में मिठाई चढ़ाएं.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

दिन अच्छा रहेगा. कामकाज में बड़े आर्थिक सहयोग की संभावना है. कोई रुका हुआ काम पूरा होगा जिससे मन हल्का होगा. निवेश से लाभ मिलेगा और पुराने सपनों में से एक पूरा होने का योग बन रहा है.

भाग्यशाली अंक: 9
भाग्यशाली रंग: मरून
उपाय: शिवजी को जल अर्पित करें.

धनु राशि (Sagittarius)

किसी जरूरी काम से लंबी यात्रा पर जाना पड़ सकता है और यह यात्रा सफल होगी. किसी योजना को आगे बढ़ाने में आर्थिक मदद मिलेगी. निवेश में भी लाभ के अवसर बनेंगे. दिन समग्र रूप से सामान्य है.

भाग्यशाली अंक: 3
भाग्यशाली रंग: पीला
उपाय: गुरु के नाम से दान करें.

मकर राशि (Capricorn)

दिन सामान्य रहेगा. नया काम शुरू कर सकते हैं और उसमें आर्थिक सहायता आसानी से मिल जाएगी. पुराने विवाद खत्म होने से मानसिक शांति मिलेगी. बड़े फैसले लेने के लिए समय अनुकूल है.

भाग्यशाली अंक: 8
भाग्यशाली रंग: काला
उपाय: शनि देव को सरसों का तेल चढ़ाएं.

कुंभ राशि (Aquarius)

आज किसी परिचित की सेहत बिगड़ने से मन बेचैन हो सकता है. कार्यक्षेत्र में विरोधी सक्रिय रहेंगे और काम में रुकावट डाल सकते हैं. पैसों में उतार-चढ़ाव रहेगा, इसलिए अभी निवेश करने की गलती मत करो.

भाग्यशाली अंक: 4
भाग्यशाली रंग: आसमानी
उपाय: मंदिर में नीले फूल चढ़ाएं.

मीन राशि (Pisces)

दिन शुभ रहेगा. नए दोस्त बनेंगे और व्यापार में बड़ा लाभ मिलने की संभावना है. नौकरी करने वालों को अधिकारियों से प्रशंसा मिलेगी और प्रमोशन का योग है. स्वास्थ्य सुधार होगा और जीवनसाथी से विवाद खत्म होंगे.

भाग्यशाली अंक: 2
भाग्यशाली रंग: सफेद
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 03 Dec 2025 01:00 PM (IST)
Tags :
Kal Ka Rashifal Tomorrow Horoscope

Frequently Asked Questions

कुंभ राशि वालों को 4 दिसंबर 2025 को किन बातों से सावधान रहना चाहिए?

कुंभ राशि वालों को 4 दिसंबर 2025 को पैसों में उतार-चढ़ाव रहेगा, इसलिए अभी निवेश करने की गलती न करें। कार्यक्षेत्र में विरोधी सक्रिय रहेंगे और काम में रुकावट डाल सकते हैं।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Highest Debt Country: 2025 में कौन से देश सबसे ज्यादा कर्ज में डूबे? IMF की नई रिपोर्ट चौंकाने वाली, अमेरिका का भी नाम
2025 में कौन से देश सबसे ज्यादा कर्ज में डूबे? IMF की नई रिपोर्ट चौंकाने वाली, अमेरिका का भी नाम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिहार रिजल्ट के बाद अब यूपी में BJP की पिच पर उतरेंगे अखिलेश यादव! डिंपल, इकरा, प्रिया सरोज की तस्वीर शेयर कर दिए ये संकेत
यूपी में BJP की पिच पर उतरेंगे अखिलेश यादव! डिंपल-इकरा, प्रिया सरोज की तस्वीर शेयर कर दिए संकेत
विश्व
World Highest Cigarette Price: दुनिया में सबसे महंगी सिगरेट कहां मिलती है? जानिए किन देशों में लगता है इस पर सबसे ज्यादा टैक्स
दुनिया में सबसे महंगी सिगरेट कहां मिलती है? जानिए किन देशों में लगता है इस पर सबसे ज्यादा टैक्स
क्रिकेट
Virat Kohli To Play Vijay Hazare Trophy: विराट कोहली का बड़ा फैसला, 15 साल बाद खेलेंगे विजय हजारे ट्रॉफी, कर दिया कंफर्म!
विराट कोहली का बड़ा फैसला, 15 साल बाद खेलेंगे विजय हजारे ट्रॉफी, कर दिया कंफर्म!
Advertisement

वीडियोज

Why the Indian Rupee Is Crashing in 2025 | Dollar Surge, Trade War Impact | Paisa Live
Sanchar Saathi App Controversy: आपके न चाहने पर भी सभी फोन में होगा ये AAP, सरकार का फैसला
BHU Heavy Stone Pelting News: आधी रात BHU में भयंकर बवाल! | CM Yogi | UP Police | Breaking
BHU Student: BHU में आधी रात जमकर बवाल, छात्रों और सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़प | Breaking |UP Police
Bihar Election में हार के बीच Congress का बड़ा कदम, 15 जिलाध्यक्षों को नोटिस जारी | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Highest Debt Country: 2025 में कौन से देश सबसे ज्यादा कर्ज में डूबे? IMF की नई रिपोर्ट चौंकाने वाली, अमेरिका का भी नाम
2025 में कौन से देश सबसे ज्यादा कर्ज में डूबे? IMF की नई रिपोर्ट चौंकाने वाली, अमेरिका का भी नाम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिहार रिजल्ट के बाद अब यूपी में BJP की पिच पर उतरेंगे अखिलेश यादव! डिंपल, इकरा, प्रिया सरोज की तस्वीर शेयर कर दिए ये संकेत
यूपी में BJP की पिच पर उतरेंगे अखिलेश यादव! डिंपल-इकरा, प्रिया सरोज की तस्वीर शेयर कर दिए संकेत
विश्व
World Highest Cigarette Price: दुनिया में सबसे महंगी सिगरेट कहां मिलती है? जानिए किन देशों में लगता है इस पर सबसे ज्यादा टैक्स
दुनिया में सबसे महंगी सिगरेट कहां मिलती है? जानिए किन देशों में लगता है इस पर सबसे ज्यादा टैक्स
क्रिकेट
Virat Kohli To Play Vijay Hazare Trophy: विराट कोहली का बड़ा फैसला, 15 साल बाद खेलेंगे विजय हजारे ट्रॉफी, कर दिया कंफर्म!
विराट कोहली का बड़ा फैसला, 15 साल बाद खेलेंगे विजय हजारे ट्रॉफी, कर दिया कंफर्म!
बॉलीवुड
श्रद्धा कपूर ने रूमर्ड बॉयफ्रेंड राहुल मोदी संग सरेआम की ऐसी हरकत, हैरान रह गए लोग, वीडियो वायरल
श्रद्धा कपूर ने रूमर्ड बॉयफ्रेंड राहुल संग सरेआम की ऐसी हरकत, वीडियो हो गई वायरल
न्यूज़
Explained: तन्हा रातें या बिस्तर की चुभन, सर्दियों में पार्टनर की तलब क्यों, क्या जिस्मानी गर्मी ही ठंड से निजात है?
Explained: तन्हा रातें या बिस्तर की चुभन, सर्दियों में पार्टनर की तलब क्यों, क्या जिस्मानी गर्मी ही ठंड से निजात है?
जनरल नॉलेज
Most Infamous Markets Of Delhi: ये हैं दिल्ली के सबसे बदनाम मार्केट, यहां कौड़ियों के दाम में मिल जाता है सामान
ये हैं दिल्ली के सबसे बदनाम मार्केट, यहां कौड़ियों के दाम में मिल जाता है सामान
यूटिलिटी
स्लीपर कोच के बेडरोल में एक चादर मिलेगी या दो, जानें 20 रुपये में क्या-क्या देगा रेलवे?
स्लीपर कोच के बेडरोल में एक चादर मिलेगी या दो, जानें 20 रुपये में क्या-क्या देगा रेलवे?
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Embed widget