हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरGuru Gochar 2025: मिथुन राशि में गुरु का गोचर, इन 4 राशियों के लिए होगा मंगलकारी!

Guru Gochar 2025: मिथुन राशि में गुरु का गोचर, इन 4 राशियों के लिए होगा मंगलकारी!

Jupiter Transit in Gemini: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की बदलती चाल का राशियों पर भी प्रभाव पड़ता है. 5 दिसंबर 2025, शुक्रवार को बृहस्पति कर्क से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 02 Dec 2025 06:51 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Guru Gochar in Mithun Rashi: ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा ज्ञान जिसके आधार पर हम आने वाले शुभ-अशुभ संकेतों की गणना कर पाते हैं. अधिकतर लोगों को यह चाह रहती है कि, उनका आने वाला समय कैसा रहेगा? जब कभी भी ग्रहों की चाल तय अवधि में राशि बदलती है, तब न केवल राशि बल्कि नक्षत्र भी परिवर्तन करती है, जिसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर दिखाई देता है. 

ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के मुताबिक, देवगुरु बृहस्पति का गोचर अन्य बाकी ग्रहों की तुलना में बेहद शुभ माना जाता है. वहीं,गुरु का वक्री होना भी अंत्यत लाभदायक साबित होता है. वैदिक पंचांग के हिसाब से 5 दिसंबर को देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे.

गुरु के इस बदलाव से कुछ राशियों को सीधा इसका लाभ मिलेगा. आइए जानते हैं कौन-सी हैं वो लकी राशियां जिनके लिए गुरु का गोचर मंगलकारी है.

मेष राशि (Aries)

मेष राशि के जातकों के लिए गुरु का गोचर होना शुभ रहने वाला है. जीवन में नए अवसर के द्वार खुलने के साथ पुराने कार्यों में सफलता मिलती चली जाएगी. धन लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन निवेश के मामले में सितारे डगमगा सकते हैं, इसलिए सोच-समझकर निवेश करें. नौकरी में बदलाव के साथ प्रभावशाली लोगों के साथ संपर्क जुड़ सकता है. यह समय विद्यार्थियों के लिए ये समय श्रेष्ठ रहने वाला है. आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ कोर्ट-कचहरी के मामलों में राहत मिल सकती है. रिश्तों में स्थिरता के साथ सिंगल जातकों के जीवन में प्यार की नई शुरुआत की शुभ संभावना है.

मिथुन राशि (Gemini)

गुरु कर्क से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, लिहाजा मिथुन राशि के जातकों को गुरु गोचर का सबसे अधिक फायदा होगा.करियर में नई दिशा मिलने के साथ कार्यक्षेत्र पर बॉस का सहयोग मिलेगा. काम में निरंतरता के चलते सैलरी बढ़ने के साथ प्रमोशन के योग बन रहे हैं.

विद्यार्थियों को इस समय मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि चीजें आपके हक में रहेगी. विवाहित लोगों को अपनी गलती सुधार कर रिश्तों में नई शुरुआत करने के लिए यह समय लकी साबित हो सकता है. 

सिंह राशि (Leo)

गुरु की उल्टी चाल का सिंह राशि के जातकों पर शुभ प्रभाव पड़ेगा. जीवन में सकारात्मक बदलाव की शुरुआत हो सकती है. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा. परिवारजनों के साथ रिश्तों में स्थिरता आएगी. करियर के लिहाज से यह समय आपके हित में साबित हो सकता है.

नए प्रोजेक्ट मिलने के साथ नए लोगों के साथ संबंध स्थापित होंगे. आर्थिक क्षेत्र में धन लाभ के तगड़े योग बन रहे हैं. 

तुला राशि (Libra)

तुला राशि के जातकों के लिए गुरु की उल्टी चाल लाभदायक नहीं हो सकती है. साझेदारी में बिजनेस करने वालों को लाभ मिलेगा.दांपत्य जीवन मधुरता आएगी. मानसिक तनाव कम होने के साथ निर्णय क्षमता में मजबूती आएगी. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Read
Published at : 02 Dec 2025 06:51 PM (IST)
#jupiter Guru Gochar 2025 Transit 2025

Frequently Asked Questions

सिंह राशि पर गुरु की उल्टी चाल का क्या प्रभाव पड़ेगा?

गुरु की उल्टी चाल का सिंह राशि के जातकों पर शुभ प्रभाव पड़ेगा। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा, परिवारजनों के साथ रिश्ते स्थिर होंगे और आर्थिक क्षेत्र में धन लाभ के योग बनेंगे।

