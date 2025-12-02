Guru Gochar 2025: मिथुन राशि में गुरु का गोचर, इन 4 राशियों के लिए होगा मंगलकारी!

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Guru Gochar in Mithun Rashi: ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा ज्ञान जिसके आधार पर हम आने वाले शुभ-अशुभ संकेतों की गणना कर पाते हैं. अधिकतर लोगों को यह चाह रहती है कि, उनका आने वाला समय कैसा रहेगा? जब कभी भी ग्रहों की चाल तय अवधि में राशि बदलती है, तब न केवल राशि बल्कि नक्षत्र भी परिवर्तन करती है, जिसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर दिखाई देता है.

ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के मुताबिक, देवगुरु बृहस्पति का गोचर अन्य बाकी ग्रहों की तुलना में बेहद शुभ माना जाता है. वहीं,गुरु का वक्री होना भी अंत्यत लाभदायक साबित होता है. वैदिक पंचांग के हिसाब से 5 दिसंबर को देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे.

गुरु के इस बदलाव से कुछ राशियों को सीधा इसका लाभ मिलेगा. आइए जानते हैं कौन-सी हैं वो लकी राशियां जिनके लिए गुरु का गोचर मंगलकारी है.

मेष राशि (Aries)

मेष राशि के जातकों के लिए गुरु का गोचर होना शुभ रहने वाला है. जीवन में नए अवसर के द्वार खुलने के साथ पुराने कार्यों में सफलता मिलती चली जाएगी. धन लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन निवेश के मामले में सितारे डगमगा सकते हैं, इसलिए सोच-समझकर निवेश करें. नौकरी में बदलाव के साथ प्रभावशाली लोगों के साथ संपर्क जुड़ सकता है. यह समय विद्यार्थियों के लिए ये समय श्रेष्ठ रहने वाला है. आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ कोर्ट-कचहरी के मामलों में राहत मिल सकती है. रिश्तों में स्थिरता के साथ सिंगल जातकों के जीवन में प्यार की नई शुरुआत की शुभ संभावना है.

मिथुन राशि (Gemini)

गुरु कर्क से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, लिहाजा मिथुन राशि के जातकों को गुरु गोचर का सबसे अधिक फायदा होगा.करियर में नई दिशा मिलने के साथ कार्यक्षेत्र पर बॉस का सहयोग मिलेगा. काम में निरंतरता के चलते सैलरी बढ़ने के साथ प्रमोशन के योग बन रहे हैं.

विद्यार्थियों को इस समय मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि चीजें आपके हक में रहेगी. विवाहित लोगों को अपनी गलती सुधार कर रिश्तों में नई शुरुआत करने के लिए यह समय लकी साबित हो सकता है.

सिंह राशि (Leo)

गुरु की उल्टी चाल का सिंह राशि के जातकों पर शुभ प्रभाव पड़ेगा. जीवन में सकारात्मक बदलाव की शुरुआत हो सकती है. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा. परिवारजनों के साथ रिश्तों में स्थिरता आएगी. करियर के लिहाज से यह समय आपके हित में साबित हो सकता है.

नए प्रोजेक्ट मिलने के साथ नए लोगों के साथ संबंध स्थापित होंगे. आर्थिक क्षेत्र में धन लाभ के तगड़े योग बन रहे हैं.

तुला राशि (Libra)

तुला राशि के जातकों के लिए गुरु की उल्टी चाल लाभदायक नहीं हो सकती है. साझेदारी में बिजनेस करने वालों को लाभ मिलेगा.दांपत्य जीवन मधुरता आएगी. मानसिक तनाव कम होने के साथ निर्णय क्षमता में मजबूती आएगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.