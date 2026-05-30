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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal 31 May 2026: Full Moon Impact से बदलेगा कई राशियों का मूड, Career और Money से जुड़े मामलों में इन लोगों को रहना होगा सावधान

Kal Ka Rashifal 31 May 2026: Full Moon Impact से बदलेगा कई राशियों का मूड, Career और Money से जुड़े मामलों में इन लोगों को रहना होगा सावधान

Kal Ka Rashifal: 31 मई का राशिफल, ज्येष्ठ पूर्णिमा पर सिद्ध योग से चमकेगी इन 5 राशियों की किस्मत. जानें मेष से मीन तक का भाग्य, लाभ चौघड़िया मुहूर्त और राहुकाल का समय. पढ़ें कल का राशिफल!

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 30 May 2026 01:01 PM (IST)
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Kal Ka Rashifal 31 May 2026: रविवार को Full Moon Impact कई राशियों के लिए महत्वपूर्ण संकेत लेकर आ रहा है. Moon Transit वृश्चिक राशि में होने के कारण भावनात्मक फैसले, रिश्तों से जुड़े मुद्दे और Career Decision प्रमुख रह सकते हैं. कुछ राशियों को रुका हुआ पैसा मिलने का संकेत है तो कुछ लोगों को जल्दबाजी से बचने की सलाह दी जा रही है.

शुभ मुहूर्त और यात्रा की दिशा (31 मई 2026)

रविवार को आप किसी नए काम की शुरुआत, बड़ी डील या यात्रा करने जा रहे हैं, तो इन शुभ समयों का ध्यान जरूर रखें:

  • लाभ-अमृत का चौघड़िया: सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक (दिन का सबसे उत्तम समय).
  • शुभ का चौघड़िया: दोपहर 02:00 से दोपहर 03:00 बजे तक.
  • नक्षत्र: दोपहर 04:12 तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र शुरू होगा.
  • शुभ यात्रा दिशा: आज के दिन पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और सफलता दिलाने वाला रहेगा.
  • सावधानी (राहुकाल): रविवार शाम 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस समय में किसी भी नए प्रोजेक्ट या मांगलिक कार्य को शुरू करने से बचना चाहिए.

मेष राशिफल (Aries Horoscope)

  • Biggest Alert: आज परिस्थितियां तेजी से बदल सकती हैं. जिस विषय को आप सामान्य समझ रहे हैं, वही शाम तक महत्वपूर्ण बन सकता है. धैर्य बनाए रखना सबसे बड़ी आवश्यकता रहेगी.
  • Career Horoscope: आपकी कार्यशैली और जिम्मेदारियों का मूल्यांकन हो सकता है. प्रमोशन या नई भूमिका की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. ऑफिस राजनीति से दूर रहें.
  • Money Horoscope: पुराने भुगतान या लंबित आर्थिक मामलों में राहत मिलने के संकेत हैं. हालांकि खर्च भी बढ़ सकते हैं. निवेश करते समय सावधानी रखें.
  • Family Horoscope: घर में भविष्य की योजना या आर्थिक विषय पर बातचीत हो सकती है. वरिष्ठ सदस्यों की सलाह उपयोगी साबित होगी.
  • Love Horoscope: किसी पुराने मित्र या परिचित से संपर्क होने की संभावना है. प्रेम संबंधों में संवाद की कमी दूर हो सकती है.
  • Health Horoscope: सिरदर्द, थकान और गर्मी से जुड़ी परेशानी हो सकती है. पर्याप्त पानी पीना आवश्यक होगा.
  • Moon Transit Impact: भावनाओं से नहीं बल्कि तथ्यों के आधार पर निर्णय लें. यही सफलता की कुंजी होगी.
  • Lucky Color: लाल | Lucky Number: 9
  • Astro Remedy: हनुमान चालीसा का पाठ करें.

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope)

  • Biggest Alert: साझेदारी (Partnership) के कामों में पारदर्शिता रखें. किसी भी नए एग्रीमेंट या डील पर बिना पढ़े हस्ताक्षर करने से बचें.
  • Career Horoscope: कार्यक्षेत्र में आपकी पोजीशन मजबूत होगी. नई नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को किसी बड़ी कंपनी से बुलावा आ सकता है.
  • Money Horoscope: पुराने किए गए निवेश (Investment) से आज आपको बंपर लाभ मिलने के संकेत हैं, जिससे धन संबंधी चिंताएं कम होंगी.
  • Family Horoscope: परिवार के सदस्यों की सलाह को नजरअंदाज न करें. जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेद बातचीत से सुलझ सकते हैं.
  • Love Horoscope: लव लाइफ में रोमांस बढ़ेगा. पार्टनर के साथ कहीं बाहर डिनर या लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्लान बन सकता है.
  • Health Horoscope: आंखों में जलन या नींद पूरी न होने की वजह से भारीपन महसूस हो सकता है. स्क्रीन टाइम कम करें.
  • Moon Transit Impact: चंद्रमा आपको सलाह दे रहा है कि दूसरों के मामलों में दखल देने के बजाय अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें.
  • Lucky Color: सफेद | Lucky Number: 6
  • Astro Remedy: सफेद चंदन का तिलक लगाएं और मां लक्ष्मी की आराधना करें.

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope)

  • Biggest Alert: परिवार के सामने आपकी कोई पुरानी गुप्त बात या राज उजागर हो सकता है, इसलिए आज हर कदम फूंक-फूंक कर रखें.
  • Career Horoscope: ऑफिस में आपके काम की सराहना होगी, लेकिन सहकर्मियों (Colleagues) की गॉसिप से खुद को दूर रखना ही आपके हित में होगा.
  • Money Horoscope: अचानक धन लाभ के मजबूत योग हैं. किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से किया गया निवेश आज बड़ा फायदा दे सकता है.
  • Family Horoscope: ससुराल पक्ष के साथ चल रहे पुराने मनमुटाव या मतभेद आज पूरी तरह दूर होंगे. घर का माहौल शांत रहेगा.
  • Love Horoscope: प्रेम संबंधों में ईमानदारी बरतें. पार्टनर से कोई भी बात छुपाना भारी पड़ सकता है.
  • Health Horoscope: मानसिक तनाव (Stress) और ओवरथिंकिंग के कारण सिरदर्द की समस्या हो सकती है. मेडिटेशन करें.
  • Moon Transit Impact: फुल मून का प्रभाव आपको थोड़ा भावुक बना सकता है, लेकिन प्रोफेशनल फैसलों में दिमाग से काम लें.
  • Lucky Color: हरा | Lucky Number: 5
  • Astro Remedy: गाय को हरी घास खिलाएं.

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope)

  • Biggest Alert: कार्यक्षेत्र में सफलता पाने के लिए आज आपको शॉर्टकट के बजाय कड़ी मेहनत का रास्ता चुनना होगा, तभी परिणाम फेवर में आएंगे.
  • Career Horoscope: नया प्रोजेक्ट या बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है. कलीग्स के साथ तालमेल बनाकर चलेंगे तो काम समय से पहले पूरा होगा.
  • Money Horoscope: आर्थिक रूप से दिन अच्छा है. लंबे समय से किसी को उधार दिया गया पैसा आज वापस मिलने की पूरी संभावना है.
  • Family Horoscope: घर और परिवार की जिम्मेदारियों को आप बखूबी निभाएंगे. पिता का सहयोग और आशीर्वाद आप पर बना रहेगा.
  • Love Horoscope: यदि आप सिंगल हैं तो आज किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो भविष्य में आपका लाइफ पार्टनर बन सकता है.
  • Health Horoscope: सेहत में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा. पुरानी शारीरिक दिक्कतों या दर्द से आज बड़ी राहत मिल सकती है.
  • Moon Transit Impact: चंद्रमा आपकी राशि के स्वामी हैं, वृश्चिक में रहने से यह आपकी अंतरात्मा की आवाज (Intuition) को मजबूत करेंगे.
  • Lucky Color: सिल्वर या क्रीम | Lucky Number: 2
  • Astro Remedy: भगवान शिव का जलाभिषेक करें.

सिंह राशिफल (Leo Horoscope)

  • Biggest Alert: जमीन, मकान या प्रॉपर्टी से जुड़े संवेदनशील मामलों में आज जल्दबाजी में कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचें, नुकसान हो सकता है.
  • Career Horoscope: बिजनेस या नौकरी में प्रगति के नए अवसर मिलेंगे. साझेदारी में कोई नया काम शुरू कर रहे हैं तो पेपरवर्क मजबूत रखें.
  • Money Horoscope: आय के स्रोत सामान्य रहेंगे, लेकिन सुख-सुविधाओं की चीजों पर अचानक बड़ा खर्च होने से बजट बिगड़ सकता है.
  • Family Horoscope: परिवार में भाई-बहनों का पूरा सपोर्ट प्राप्त होगा. शाम को घर में किसी मांगलिक कार्य की रूपरेखा बन सकती है.
  • Love Horoscope: लव लाइफ में आज बाहरी लोगों का हस्तक्षेप तनाव का कारण बन सकता है, अपने पार्टनर पर भरोसा बनाए रखें.
  • Health Horoscope: धूप और गर्मी के कारण डिहाइड्रेशन या पेट खराब होने की शिकायत हो सकती है. बाहर के खाने से बचें.
  • Moon Transit Impact: चंद्रमा आपको अपनी ऊर्जा और काबिलियत को सही दिशा में लगाने का संदेश दे रहा है.
  • Lucky Color: सुनहरा (Gold) | Lucky Number: 1
  • Astro Remedy: सूर्य देव को तांबे के लोटे से अर्घ्य दें.

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope)

  • Biggest Alert: आज अपनी वाणी और गुस्से पर पूरा कंट्रोल रखें. आपके कड़वे बोल बने-बनाए काम और रिश्तों को बिगाड़ सकते हैं.
  • Career Horoscope: सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा. कार्यक्षेत्र में कुछ सकारात्मक बदलाव होंगे.
  • Money Horoscope: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. अटका हुआ पैसा मिलने के साथ-साथ आज कमाई के कुछ नए रास्ते भी खुल सकते हैं.
  • Family Horoscope: पारिवारिक विवाद या पुरानी गलतफहमियां आज आपसी बातचीत और सूझबूझ से हमेशा के लिए सुलझ सकती हैं.
  • Love Horoscope: मैरिड लाइफ शानदार रहेगी. नवविवाहित जातकों को पार्टनर की तरफ से कोई खूबसूरत सरप्राइज मिल सकता है.
  • Health Horoscope: बदलते मौसम के कारण सर्दी, जुकाम या गले में इंफेक्शन की समस्या हो सकती है. ठंडी चीजों से परहेज करें.
  • Moon Transit Impact: फुल मून आपको पुरानी नकारात्मक यादों को भूलकर वर्तमान स्थिति पर फोकस करने का इशारा कर रहा है.
  • Lucky Color: हल्का हरा | Lucky Number: 5
  • Astro Remedy: गणेश जी को दूर्वा (घास) अर्पित करें.

तुला राशिफल (Libra Horoscope)

  • Biggest Alert: आज का दिन अत्यधिक व्यस्तता और भागदौड़ से भरा रहेगा, जिससे शाम तक आप शारीरिक रूप से काफी थका हुआ महसूस करेंगे.
  • Career Horoscope: कार्यक्षेत्र में नई और बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिन्हें आपको पूरी गंभीरता और लगन से निभाना होगा.
  • Money Horoscope: आर्थिक मामलों में दिन सामान्य रहेगा. मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े लोगों को कोई बड़ी डील हाथ लग सकती है.
  • Family Horoscope: परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य की ढीली सेहत आपकी चिंता का मुख्य कारण बन सकती है. डॉक्टर से सलाह जरूर लें.
  • Love Horoscope: वैवाहिक जीवन सुखद और रोमांटिक रहेगा. रुके हुए कामों को पूरा करने में लाइफ पार्टनर और मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा.
  • Health Horoscope: मानसिक तनाव और थकान हावी हो सकती है. खुद के लिए समय निकालें और पर्याप्त आराम करें.
  • Moon Transit Impact: चंद्रमा संदेश दे रहा है कि दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें और किसी भी मामले को शांति से सुलझाएं.
  • Lucky Color: गुलाबी | Lucky Number: 7
  • Astro Remedy: किसी जरूरतमंद को चावल या चीनी का दान करें.

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope)

  • Biggest Alert: चंद्रमा आज आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आप अत्यधिक भावुक (Emotional) हो सकते हैं. भावनाओं में बहकर करियर का कोई बड़ा फैसला न लें.
  • Career Horoscope: व्यापार और बिजनेस में आज थोड़े उतार-चढ़ाव बने रहेंगे. नौकरीपेशा लोगों को अपने काम को रि-चेक करने की सलाह दी जाती है.
  • Money Horoscope: आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा. नया वाहन या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदने की आपकी पुरानी योजना आज सफल हो सकती है.
  • Family Horoscope: अविवाहित जातकों के लिए आज विवाह के बेहतरीन और मनपसंद प्रस्ताव आ सकते हैं, जिससे घर में खुशी का माहौल रहेगा.
  • Love Horoscope: जीवनसाथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें. छोटी-छोटी बातों पर बहस करने से आज रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं.
  • Health Horoscope: रक्तचाप (Blood Pressure) या माइग्रेन के मरीजों को आज अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा.
  • Moon Transit Impact: फुल मून आपकी राशि में होने से आपकी छिपी हुई खूबियां और काबिलियत लोगों के सामने आएगी.
  • Lucky Color: मैरून या गहरा लाल | Lucky Number: 9
  • Astro Remedy: हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाएं.

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope)

  • Biggest Alert: आज बिना सोचे-समझे किसी भी प्रकार की अनैतिक या गैर-कानूनी गतिविधि में रुचि न लें, अन्यथा बड़ी कानूनी परेशानी में फंस सकते हैं.
  • Career Horoscope: नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन लाभदायक रहेगा. विदेश में शिक्षा प्राप्त करने या विदेशी कंपनी में काम करने की इच्छा रखने वालों को सफलता मिलेगी.
  • Money Horoscope: ससुराल पक्ष से अचानक कोई बड़ा आर्थिक लाभ या कीमती उपहार मिलने के योग बन रहे हैं. बैंक बैलेंस बढ़ेगा.
  • Family Horoscope: आज पुरानी यादें ताजा होंगी और परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा. समाज में आपकी प्रतिष्ठा और मान-सम्मान में वृद्धि होगी.
  • Love Horoscope: लव पार्टनर के साथ चल रहा पुराना गतिरोध आज समाप्त होगा. आपसी समझ और विश्वास में बढ़ोतरी होगी.
  • Health Horoscope: पैरों में दर्द या मांसपेशियों में खिंचाव की समस्या परेशान कर सकती है. भारी सामान उठाने से बचें.
  • Moon Transit Impact: चंद्रमा आपको फालतू की गॉसिप से दूर रहकर केवल अपने गोल्स (Goals) पर फोकस करने का संदेश दे रहा है.
  • Lucky Color: पीला | Lucky Number: 3
  • Astro Remedy: माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope)

  • Biggest Alert: आज ऑफिस में काम के अत्यधिक बोझ (Workload) के कारण आप भारी मानसिक दबाव और चिड़चिड़ापन महसूस कर सकते हैं. चिल करें!
  • Career Horoscope: व्यापारियों की आय में जबरदस्त वृद्धि होगी. नया व्यवसाय या स्टार्टअप शुरू करने के लिए आज का दिन बेहद अनुकूल और फलदायी है.
  • Money Horoscope: पैसों के मामले में निवेश (Investment) की कोई भी नई योजना बनाने से पहले घर के अनुभवी बड़ों से सलाह जरूर लें.
  • Family Horoscope: किसी पुराने और अजीज मित्र से अचानक हुई मुलाकात आपके कई रुके हुए कामों को बनाने में मददगार साबित होगी.
  • Love Horoscope: वैवाहिक जीवन में खुशियां और आपसी तालमेल बना रहेगा. पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर गंभीर चर्चा होगी.
  • Health Horoscope: मानसिक तनाव के कारण अनिद्रा (Insomnia) की शिकायत हो सकती है. सोने से पहले संगीत सुनें.
  • Moon Transit Impact: चंद्रमा आपको मिलजुलकर काम करने की सलाह दे रहा है, टीम वर्क से आज आपको बड़ी सफलता मिलेगी.
  • Lucky Color: नीला | Lucky Number: 8
  • Astro Remedy: शनि चालीसा का पाठ करें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope)

  • Biggest Alert: यदि आप लोन (Loan) लेकर या कर्ज लेकर कोई नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, तो री-पेमेंट की प्लानिंग पहले ही पुख्ता कर लें.
  • Career Horoscope: करियर के लिहाज से दिन काफी प्रोग्रेसिव है. किसी प्रभावशाली और वीआईपी व्यक्ति से हुई मुलाकात आपके लिए भविष्य के नए रास्ते खोलेगी.
  • Money Horoscope: आर्थिक मामलों में दिन सुपर-प्रॉफिटेबल रहेगा. आय के कुछ नए और परमानेंट सोर्स बन सकते हैं, जिससे फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी.
  • Family Horoscope: धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ेगी. परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने की योजना बन सकती है.
  • Love Horoscope: पार्टनर के साथ अपने रिश्तों को लेकर चल रहा कन्फ्यूजन आज पूरी तरह दूर होगा और लव लाइफ में मजबूती आएगी.
  • Health Horoscope: वाहन चलाते समय आज आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी, चोट लगने की आशंका है. सुरक्षा नियमों का पालन करें.
  • Moon Transit Impact: फुल मून का प्रभाव आपकी रणनीतियों को सफल बनाएगा. आज बनाई गई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपको बड़ा लाभ दिलाएगी.
  • Lucky Color: आसमानी | Lucky Number: 8
  • Astro Remedy: शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करें.

मीन राशिफल (Pisces Horoscope)

  • Biggest Alert: कार्यक्षेत्र में अपने गुप्त शत्रुओं और विरोधियों से अत्यधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है, वे आपकी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं.
  • Career Horoscope: नौकरीपेशा लोगों को पद, प्रतिष्ठा और सैलरी इंक्रीमेंट (Appraisal) का लाभ मिल सकता है. कार्यक्षेत्र में आपके नए प्रयोग और आइडियाज सुपरहिट रहेंगे.
  • Money Horoscope: आपकी मेहनत और लगन का पूरा फल आज आपको आर्थिक रूप से मिलेगा. अचानक रुका हुआ धन मिलने से मन प्रसन्न रहेगा.
  • Family Horoscope: परिवार का माहौल शांतिपूर्ण रहेगा. भाई-बहनों के साथ किसी पुराने पारिवारिक मुद्दे को लेकर सहमति बन सकती है.
  • Love Horoscope: प्रेम संबंधों में नया उत्साह और ताजगी महसूस होगी. जीवनसाथी आपकी हर परिस्थिति में ढाल बनकर खड़ा रहेगा.
  • Health Horoscope: सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन काम की व्यस्तता के बीच समय पर भोजन करना न भूलें. खुद को हाइड्रेटेड रखें.
  • Moon Transit Impact: चंद्रमा आपको संदेश दे रहा है कि दिक्कतों का तेजी से मुकाबला करने की आपकी क्षमता ही आज आपको एक खास पहचान दिलाएगी.
  • Lucky Color: केसरिया या सुनहरा | Lucky Number: 3
  • Astro Remedy: केले के वृक्ष की पूजा करें और हल्दी का दान करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 30 May 2026 01:01 PM (IST)
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