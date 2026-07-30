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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal 31 July 2026: कल शुक्रवार को सौभाग्य योग से बदलेगी इन 4 राशियों की किस्मत, मेष और मकर राशि वालों को मिलेगा बड़ा प्रमोशन!

Kal Ka Rashifal 31 July 2026: कल शुक्रवार को सौभाग्य योग से बदलेगी इन 4 राशियों की किस्मत, मेष और मकर राशि वालों को मिलेगा बड़ा प्रमोशन!

Kal Ka Rashifal 31 July 2026: कल का राशिफल, शुक्रवार को सौभाग्य योग से चमकेगा तुला व मिथुन का भाग्य. डा. अनीष व्यास से जानें मेष से मीन का राशिफल, चंद्र-राहु ग्रहण दोष अलर्ट और चौघड़िया.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 30 Jul 2026 01:42 PM (IST)
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Kal Ka Rashifal 31 July 2026: शुक्रवार, 31 जुलाई 2026 का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी जातकों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आने वाला है. कल आषाढ़ के बाद सावण कृष्ण पक्ष की द्वितीया और तृतीया तिथि का योग बन रहा है.

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, कल सुबह 06:38 बजे चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जहाँ पहले से मौजूद राहु के साथ मिलकर चंद्र-राहु का ग्रहण दोष बनाएंगे. हालांकि, आकाश मंडल में सौभाग्य योग, वाशि योग, सुनफा योग और आनन्दादि योग का भी शुभ संयोग रहेगा. वहीं मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का विशेष लाभ मिलेगा. आइए प्रसिद्ध भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास (पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान, जयपुर-जोधपुर) से जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक का कल का सटीक भविष्यफल और दैनिक पंचांग.

31 जुलाई 2026 का पंचांग और शुभ मुहूर्त:

  • तिथि: श्रावण कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि (रात्रि 10:32 बजे तक), तत्पश्चात तृतीया तिथि.
  • नक्षत्र व चंद्र राशि: धनिष्ठा नक्षत्र (शाम 07:27 बजे तक), तत्पश्चात शतभिषा नक्षत्र. चंद्रमा सुबह 06:38 बजे के बाद कुंभ राशि में संचार करेंगे.
  • विशेष योग व दोष: सौभाग्य योग, वाशि योग, सुनफा योग, आनन्दादि योग, भद्र योग और सुबह 06:38 बजे से चंद्र-राहु का ग्रहण दोष.
  • शुभ समय (चौघड़िया मुहूर्त):
  • लाभ-अमृत का चौघड़िया: सुबह 08:15 बजे से 10:15 बजे तक.
  • शुभ का चौघड़िया: दोपहर 01:15 बजे से 02:15 बजे तक.
  • राहुकाल (अशुभ समय): सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक (इस दौरान कोई नया या शुभ काम शुरू न करें).
  • शुभ दिशा: पश्चिम दिशा (यात्रा के लिए शुभ).

6. मुख्य राशिफल (Main Rashifal in News Format)

मेष राशि (Aries)

चंद्रमा 11वें भाव में होने से घर के बड़े-बुजुर्गों का ध्यान रखें.

व्यापार व लोन: नया काम या व्यावसायिक बदलाव की प्लानिंग के लिए सुबह 08:15-10:15 या दोपहर 01:15-02:15 का समय उत्तम है. बड़ी कॉर्पोरेट मीटिंग को लीड करने का मौका मिलेगा. अटका हुआ लोन बिना अड़चन पास होकर खाते में आ जाएगा.

नौकरी व परिवार: जूनियर कर्मचारियों की सलाह पर गंभीरता से विचार करें. ऑफिस नियमों का पालन करें. पारिवारिक नोकझोंक दूर करने के लिए डिनर या मनोरंजन का प्लान बनाएं.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - ऑरेंज, लक्की नं. - 7, अनलक्की नं. - 2.

वृषभ राशि (Taurus)

चंद्रमा 10वें भाव में होने से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में उन्नति होगी.

व्यापार व सौभाग्य योग: बिजनेस से जुड़ी चिंताओं का सही समाधान मिलेगा. सौभाग्य योग के प्रभाव से आपके प्रयास फलीभूत होंगे. कमर्शियल पार्टनर्स के साथ संबंध और मजबूत होंगे.

नौकरी व शिक्षा: ऑफिस वर्क के लिए टू-डू लिस्ट बनाकर काम करें. काम समय पर पूरा होने से अधिकारियों की सराहना मिलेगी. छात्रों को अपनी योग्यता और निखारने पर जोर देना होगा.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - पिंक, लक्की नं. - 4, अनलक्की नं. - 6.

मिथुन राशि (Gemini)

चंद्रमा 9वें भाव में होने से सोशल लाइफ और जनसंपर्क मजबूत रहेगा.

व्यापार व सौभाग्य योग: धन का सही निवेश करें, फिलहाल नई वित्तीय योजनाओं में बड़ा पैसा लगाने से बचें. सौभाग्य योग से नौकरीपेशा लोगों के प्रमोशन के योग बन रहे हैं.

करियर व परिवार: ऑफिस में बॉस आपकी टेक्निकल स्किल्स की तारीफ करेंगे, जिससे विरोधी जलेंगे. परिवार के साथ धार्मिक और मांगलिक कार्यों में हंसी-खुशी समय बीतेगा.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - पर्पल, लक्की नं. - 2, अनलक्की नं. - 9.

कर्क राशि (Cancer) - ग्रहण दोष सावधान रहें

चंद्रमा 8वें भाव में होने और चंद्र-राहु ग्रहण दोष के कारण वाहन चलाते समय व डील्स में सावधानी बरतें.

व्यापार व सावधानियां: नई बिजनेस प्लानिंग फिलहाल टाल दें. बिजनेस पार्टनर या क्लाइंट्स के साथ बातचीत में कड़वे शब्दों का इस्तेमाल न करें, वरना बड़ा नुकसान हो सकता है.

नौकरी व लव लाइफ: ऑफिस में लेटलतीफी से काम पेंडिंग हो सकता है. किसी की भावनात्मक बातों में आकर फैसला न लें. दफ्तर का गुस्सा पार्टनर पर न निकालें, उनसे सलाह लें.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - सफेद, लक्की नं. - 7, अनलक्की नं. - 3.

सिंह राशि (Leo)

चंद्रमा 7वें भाव में होने से नए बिजनेस की शुरुआत और विस्तार के लिए दिन अनुकूल है.

व्यापार व कर राहत: नए काम की शुरुआत के लिए शुभ चौघड़िया समय (08:15-10:15 / 01:15-02:15) का उपयोग करें. सरकारी नियमों के पालन से पुराने टैक्स/लीगल नोटिस से मुक्ति मिलेगी. अटके काम फिर शुरू होंगे.

नौकरी व परिवार: काम पर ध्यान दें, स्थितियां धीरे-धीरे आपके पक्ष में आएंगी. किसी बाहरी व्यक्ति के कारण शादीशुदा जिंदगी में तनाव न आने दें.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - नेवी ब्लू, लक्की नं. - 1, अनलक्की नं. - 5.

कन्या राशि (Virgo)

चंद्रमा 6ठे भाव में होने से किसी पुरानी और गंभीर बीमारी से राहत मिलेगी.

व्यापार व लोन: बिजनेस लोन चुकाने में सफलता मिलेगी जिससे मानसिक तनाव खत्म होगा. ग्राहकों के साथ मधुर संबंध बनाए रखें. लक्ष्य प्राप्ति में किसी करीबी का भरपूर सहयोग मिलेगा.

नौकरी व समाज: सहकर्मियों और अधिकारियों से मान-सम्मान मिलेगा. पदोन्नति के नए मौके मिल सकते हैं. सामाजिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - क्रीम, लक्की नं. - 3, अनलक्की नं. - 7.

तुला राशि (Libra)

चंद्रमा 5वें भाव में होने से छात्रों और कारोबारियों के लिए दिन बेहद फलदायी रहेगा.

व्यापार व सौभाग्य योग: सौभाग्य योग के प्रभाव से अचानक कोई बड़ा व्यावसायिक सौदा हो सकता है. ऑनलाइन व ऑफलाइन बिजनेस का कॉम्बिनेशन ब्रांड वैल्यू बढ़ाएगा. नया निवेश फायदेमंद रहेगा.

नौकरी व घर: अधिकारियों से मदद मिलेगी. टारगेट पूरा करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी होगी. घर के इंटीरियर या बदलाव से परिवार में खुशी का माहौल रहेगा.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - हरा, लक्की नं. - 6, अनलक्की नं. - 9.

वृश्चिक राशि (Scorpio) - ग्रहण दोष सावधान रहें

चंद्रमा 4थे भाव में होने से माता की सेहत का ध्यान रखें और आर्थिक मामलों में सतर्क रहें.

व्यापार व ग्रहण दोष: चंद्र-राहु ग्रहण दोष से वित्तीय स्थिति में उतार-चढ़ाव आ सकता है. रिनोवेशन पर अत्यधिक खर्च से बचें. हर कदम बहुत सोच-समझकर उठाएं.

नौकरी व परिवार: दफ्तर में अहंकार से बचें, वरना काम में असफलता या रुकावट आ सकती है. प्रशासनिक अधिकारी तनाव से बचें. अत्यधिक व्यस्तता के कारण परिवार को समय देना मुश्किल होगा.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - गोल्डन, लक्की नं. - 4, अनलक्की नं. - 1.

धनु राशि (Sagittarius)

चंद्रमा 3रे भाव में होने से पराक्रम बढ़ेगा और रिश्तेदारों व मित्रों से सहयोग मिलेगा.

व्यापार व कर राहत: मार्केट में पार्टियों और ग्राहकों के साथ तालमेल बनाकर चलें. लीगल एडवाइजर की मदद से जटिल टैक्स नोटिस व सरकारी मामलों का आसानी से हल निकल जाएगा.

नौकरी व रिश्ते: ऑफिस में मन को एकाग्र रखें. सहकर्मियों के साथ गलतफहमी को सीनियर्स की मदद से सुलझाएं. जो लोग शादी के लिए प्रयासरत हैं, उनका रिश्ता तय हो सकता है.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - सिल्वर, लक्की नं. - 9, अनलक्की नं. - 5.

मकर राशि (Capricorn)

चंद्रमा 2रे भाव में होने से धन संचय और फाइनेंस के मामलों में बड़ी सफलता मिलेगी.

व्यापार व लाभ: सही समय पर सरकारी औपचारिकताएं पूरी करें, वरना जुर्माना लग सकता है. आपकी रणनीतियां सफल होंगी, जिससे बिजनेस में मुनाफा का ग्राफ तेजी से बढ़ेगा.

नौकरी व करियर: ऑफिस में जिम्मेदारियां बढ़ने के साथ-साथ प्रमोशन और मान-सम्मान के योग हैं. सीनियर्स के दिए काम को प्राथमिकता पर रखें.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - भूरा, लक्की नं. - 8, अनलक्की नं. - 3.

कुंभ राशि (Aquarius)

चंद्रमा आपकी ही राशि में संचार करेंगे, जिससे मन शांत और प्रसन्नचित्त रहेगा.

व्यापार व निवेश: विदेश के बड़े इन्वेस्टर्स आपके इनोवेटिव आइडियाज देखकर बड़ा निवेश करने का प्रस्ताव दे सकते हैं. पैतृक कारोबार को संभालने के लिए ठोस योजना बनाएं.

नौकरी व नेटवर्क: वर्कप्लेस पर किसी गलत काम का लालच मिले तो दूरी बनाएं. नेटवर्क विस्तार पर ध्यान दें, यह आपके भविष्य की सफलता की कुंजी है.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - पीला, लक्की नं. - 1, अनलक्की नं. - 6.

मीन राशि (Pisces) - ग्रहण दोष सावधान रहें

चंद्रमा 12वें भाव में होने और चंद्र-राहु ग्रहण दोष के कारण अनजान लोगों से दूरी बनाएं.

व्यापार व हानि: नए कारोबारी योजनाओं पर जल्दबाजी में निर्णय न लें. बिना सोचे-समझे पैसों का लेन-देन न करें, पेमेंट फंसने की आशंका है.

नौकरी व षड्यंत्र: ऑफिस में विरोधी आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं, सतर्क रहें. जीवनसाथी के साथ तालमेल बनाने का प्रयास करें और आलस्य से बचें.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - नारंगी, लक्की नं. - 2, अनलक्की नं. - 4.

FAQs

1. 31 जुलाई 2026 को किन राशियों का भाग्य चमकेगा?
उत्तर: कल तुला, मकर, मेष और मिथुन राशि के जातकों को सौभाग्य योग के प्रभाव से बड़ा धन लाभ, अटका हुआ लोन, प्रमोशन और नई व्यापारिक डील्स हासिल होंगी.

2. 31 जुलाई को कुंभ राशि में बने ग्रहण दोष से किन राशियों को सतर्क रहना होगा
उत्तर: कल कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के लोगों को चंद्र-राहु ग्रहण दोष के कारण बेहद सावधान रहना होगा. पैसों के लेन-देन, गुप्त शत्रुओं और दफ्तर के षड्यंत्रों से बचें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 30 Jul 2026 01:24 PM (IST)
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Kal Ka Rashifal Tomorrow Horoscope Horoscope 2026 Kal Ka Rashifal 31 July 2026
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