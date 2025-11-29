हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal: मेष से लेकर मीन राशियों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन? पढ़ें 30 नवंबर 2025 का राशिफल

Kal Ka Rashifal: मेष से लेकर मीन राशियों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन? पढ़ें 30 नवंबर 2025 का राशिफल

Kal Ka Rashifal: 30 नवंबर 2025 का राशिफल सभी राशियों के लिए खास रहेगा. मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि के जातक को कार्यक्षेत्र में मिलेगी सफलता. जानिए सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा 30 नवंबर 2025 का दिन?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 29 Nov 2025 01:00 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Kal Ka Rashifal: 30 नवंबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदों से भरा रहने वाला है. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए पढ़ते हैं कल का राशिफल-

मेष राशि (Aries)

दिन उतार-चढ़ाव वाला रहेगा. संतान की सेहत चिंता दे सकती है, लेकिन काम आपकी समझदारी से पूरे होंगे. ऑफिस में प्रभावशाली लोगों से मुलाकात फायदा दिलाएगी और बॉस आपको नई जिम्मेदारी दे सकते हैं. छात्र उच्च शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ेंगे और सरकारी परीक्षा का मौका मिलेगा. किए गए वादे आज पूरे करने होंगे.

  • भाग्यशाली अंक: 3
  • भाग्यशाली रंग: लाल
  • उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें.

वृषभ राशि (Taurus)

दिन आरामदायक रहेगा और भविष्य को लेकर निवेश की योजना बन सकती है. दांपत्य जीवन सुखद रहेगा और जीवनसाथी पूरी तरह सहयोग करेंगे. घूमने-फिरने का प्लान बन सकता है. कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारी बढ़ेगी. धन संबंधी मामलों में किसी पर भरोसा करके ढील मत दो, वरना नुकसान होगा.

  • भाग्यशाली अंक: 6
  • भाग्यशाली रंग: नीला
  • उपाय: देवी मां को लाल चुनरी अर्पित करें.

मिथुन राशि (Gemini)

नौकरी में पद और प्रतिष्ठा दोनों बढ़ेंगे. नए पद या नई भूमिका मिलने की संभावना है. नए काम आपकी पहचान मजबूत करेंगे. जरूरी कामों में धन खर्च करना उचित रहेगा. व्यापार में बड़ा ऑर्डर मिल सकता है. माता-पिता की सेवा के लिए आज समय निकालो. जरूरी कार्यों पर ध्यान न हटने दो.

  • भाग्यशाली अंक: 5
  • भाग्यशाली रंग: पीला
  • उपाय: मंदिर में दीपक जलाएं.

कर्क राशि (Cancer)

दिन चिंता और पुराने कामों के तनाव से भरा रह सकता है. बिजनेस की कोई योजना हाथ से निकल सकती है, लेकिन पुराने मित्र से मिलकर मन हल्का होगा. सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा. ऊर्जा सही दिशा में लगानी होगी. विवाह के इच्छुक लोगों को अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं. भलाई करोगे, पर लोग उसे गलत समझ सकते हैं तैयार रहो.

  • भाग्यशाली अंक: 2
  • भाग्यशाली रंग: सफेद
  • उपाय: शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं.

सिंह राशि (Leo)

आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और रुका हुआ काम पूरा होने की संभावना है. धन लाभ के नए रास्ते खुलेंगे. किसी सरकारी मामले में सावधानी जरूरी है. संतान उम्मीद पर खरी उतरेगी. तुम भलाई सोचोगे मगर लोग उसे स्वार्थ कह सकते हैं ज्यादा फर्क मत पड़ने दो. विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता रखनी होगी.

  • भाग्यशाली अंक: 1
  • भाग्यशाली रंग: सुनहरा
  • उपाय: सूर्य को जल चढ़ाएं.

कन्या राशि (Virgo)

दिन सामान्य रहेगा. नई प्रॉपर्टी या घर खरीदने की योजना बन सकती है. घर में पूजा-पाठ से माहौल शांत रहेगा और रिश्तों में मजबूती आएगी. पुराना लेनदेन निपटाना जरूरी है. छात्रों को पढ़ाई की समस्याओं पर फोकस बढ़ाना होगा. लंबी दूरी की यात्रा के योग बन रहे हैं.

  • भाग्यशाली अंक: 8
  • भाग्यशाली रंग: हरा
  • उपाय: मां दुर्गा का मंत्र जप करें.

तुला राशि (Libra)

दिन फलदायक रहेगा. रुका धन मिलने के योग मजबूत हैं. नई प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो समय अनुकूल है. किसी से उधार लेते समय सावधानी जरूरी है. घर में मेहमान का आगमन संभव है. बिजनेस में अच्छा लाभ मिलेगा. जिम्मेदारियों में ढील मत दो नुकसान होगा.

  • भाग्यशाली अंक: 9
  • भाग्यशाली रंग: गुलाबी
  • उपाय: देवी मां को चावल चढ़ाएं.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

खर्चे बढ़ेंगे, इसलिए आय-व्यय का संतुलन बनाए रखना जरूरी है. संतान की मेहनत देखकर मन खुश होगा. नौकरी में अधिकारियों से जरूरी बातचीत होगी. कुछ मजबूरी वाले खर्च परेशान कर सकते हैं. दोस्त बाहर घूमाने का प्लान बना सकते हैं. तरक्की के रास्ते में रुकावटें हटेंगी. बाहरी लोगों की सलाह से बचो.

  • भाग्यशाली अंक: 4
  • भाग्यशाली रंग: मरून
  • उपाय: काले तिल बहते पानी में प्रवाहित करें.

धनु राशि (Sagittarius)

नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए दिन अच्छा है. पुराने मित्र से मिलकर खुशी मिलेगी. आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी, लेकिन मन में बेचैनी बनी रह सकती है. कई काम एक साथ होने से तनाव बढ़ेगा. परिवार की जरूरतों पर ध्यान देना जरूरी है. माता-पिता के आशीर्वाद से रुका काम पूरा होगा. यात्रा में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है.

  • भाग्यशाली अंक: 7
  • भाग्यशाली रंग: बैंगनी
  • उपाय: तुलसी का दीप जलाएं.

मकर राशि (Capricorn)

दिन तरक्की दिलाने वाला है. राजनीतिक क्षेत्र में बड़े पद का योग बन रहा है. सहयोगियों के साथ काम पर चर्चा लाभदायक होगी. बड़े निवेश से फायदा मिलेगा. किसी पुराने मित्र से कहासुनी संभव है शब्द चुनकर बोलो. जीवनसाथी की प्रगति देखकर मन प्रसन्न होगा.

  • भाग्यशाली अंक: 10
  • भाग्यशाली रंग: ग्रे
  • उपाय: काली उड़द दान करें.

कुंभ राशि (Aquarius)

दिन उत्तम रहेगा. सामाजिक क्षेत्र में पहचान और पद बढ़ सकता है. परिवार की समस्याओं से राहत मिलेगी. घर के महत्वपूर्ण कामों पर फोकस रहेगा. धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होना पड़ सकता है. बच्चों संग समय अच्छा बीतेगा. पुराना लेनदेन तनाव दे सकता है, संभलकर चलो.

  • भाग्यशाली अंक: 11
  • भाग्यशाली रंग: आसमानी
  • उपाय: शनिदेव को तेल चढ़ाएं.

मीन राशि (Pisces)

दिन सकारात्मक रहेगा. मां से संपत्ति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी. बच्चों के साथ समय अच्छा गुजरेगा. नौकरी में सहयोगियों की मदद लेनी पड़ सकती है. संतान आपको कोई उपहार दे सकती है. किसी काम में जल्दबाजी न करें. छात्रों को पढ़ाई में पूरा ध्यान और मेहनत बढ़ानी होगी.

  • भाग्यशाली अंक: 12
  • भाग्यशाली रंग: फिरोज़ी
  • उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 29 Nov 2025 01:00 PM (IST)
Frequently Asked Questions

30 नवंबर 2025 का दिन किन राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा?

30 नवंबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदों से भरा रहने वाला है। करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में सफलता और सावधानी के संकेत मिल सकते हैं।

मेष राशि वालों के लिए 30 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा?

मेष राशि वालों के लिए यह दिन उतार-चढ़ाव वाला रहेगा। संतान की सेहत चिंता का कारण बन सकती है, लेकिन ऑफिस में प्रभावशाली लोगों से मुलाकात फायदेमंद रहेगी।

वृषभ राशि वालों के लिए 30 नवंबर 2025 के लिए क्या सलाह दी गई है?

वृषभ राशि वालों के लिए यह दिन आरामदायक रहेगा और भविष्य के लिए निवेश की योजना बन सकती है। धन संबंधी मामलों में किसी पर भी आँख बंद करके भरोसा न करें, वरना नुकसान हो सकता है।

मिथुन राशि वालों के लिए 30 नवंबर 2025 को नौकरी में क्या बदलाव आ सकते हैं?

मिथुन राशि वालों की नौकरी में पद और प्रतिष्ठा दोनों बढ़ने की संभावना है। नए पद या नई भूमिका मिल सकती है, जिससे आपकी पहचान मजबूत होगी।

कर्क राशि वालों को 30 नवंबर 2025 को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

कर्क राशि वालों के लिए दिन चिंता और पुराने कामों के तनाव से भरा रह सकता है। व्यापार की कोई योजना हाथ से निकल सकती है, इसलिए ऊर्जा को सही दिशा में लगाना महत्वपूर्ण है।

और पढ़ें
