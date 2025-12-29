30 दिसंबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदों से भरा रहने वाला है. मेष, वृषभ, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशियों को विशेष लाभ और सफलता मिल सकती है.
Kal Ka Rashifal: 30 दिसंबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदों से भरा रहने वाला है. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए पढ़ते हैं कल का राशिफल-
मेष राशि (Aries)
दिन कुल मिलाकर अनुकूल रहेगा. व्यापार-व्यवसाय में लाभ के योग बन रहे हैं और कोई रुका हुआ बड़ा कार्य पूरा हो सकता है. परिवार में मांगलिक कार्यक्रम या धार्मिक यात्रा की योजना बन सकती है. हालांकि विरोधी सक्रिय रह सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें. अपनों का सहयोग आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेगा.
भाग्यशाली अंक: 3
भाग्यशाली रंग: लाल
उपाय: हनुमान जी को गुड़-चने का भोग लगाएं.
वृषभ राशि (Taurus)
आज का दिन नए आरंभ के लिए शुभ है. व्यापार या किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं. किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात लाभ के नए अवसर खोल सकती है. मित्रों और परिवार का सहयोग मिलेगा. यात्रा का योग भी बन रहा है.
भाग्यशाली अंक: 6
भाग्यशाली रंग: सफेद
उपाय: शिवलिंग पर दूध अर्पित करें.
मिथुन राशि (Gemini)
लंबी यात्रा के संकेत हैं, लेकिन वाहन चलाते समय लापरवाही बिल्कुल न करें. आज नया व्यापार शुरू करना नुकसानदेह हो सकता है. स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है, खासकर थकान और तनाव से बचें.
भाग्यशाली अंक: 5
भाग्यशाली रंग: पीला
उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.
कर्क राशि (Cancer)
आज सोच-समझकर निर्णय लेने का दिन है. व्यापार में कोई बड़ा फैसला या नई साझेदारी फिलहाल टालना बेहतर रहेगा. जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है. वाहन चलाते समय सावधानी रखें.
भाग्यशाली अंक: 2
भाग्यशाली रंग: क्रीम
उपाय: चावल का दान करें.
सिंह राशि (Leo)
स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव संभव है, लापरवाही न करें. कार्यक्षेत्र में सहयोगियों पर आंख बंद करके भरोसा करना नुकसानदेह हो सकता है. आज नया लेन-देन या जोखिम भरा निवेश न करें.
भाग्यशाली अंक: 1
भाग्यशाली रंग: नारंगी
उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें.
कन्या राशि (Virgo)
दिन सामान्य लेकिन मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण रह सकता है. यात्रा के योग हैं, पर आर्थिक मामलों में सतर्क रहें. निवेश से बचें. परिवार में किसी बात को लेकर मन अशांत हो सकता है. वाणी पर नियंत्रण रखें.
भाग्यशाली अंक: 4
भाग्यशाली रंग: हरा
उपाय: तुलसी के पौधे को जल दें.
तुला राशि (Libra)
स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानी रह सकती है. किसी कार्य के लिए विरोधियों के सामने समझौता करना पड़ सकता है. व्यापार में लाभ होगा और नया कार्य शुरू करने का अवसर भी मिल सकता है. परिवार का सहयोग बना रहेगा.
भाग्यशाली अंक: 7
भाग्यशाली रंग: गुलाबी
उपाय: मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं.
वृश्चिक राशि (Scorpio)
दिन आपके पक्ष में रहेगा. लंबे समय से रुका हुआ कार्य किसी खास व्यक्ति की मदद से पूरा हो सकता है. व्यापार में आर्थिक लाभ होगा और नई योजनाएं बनेंगी. दांपत्य जीवन में चल रही गलतफहमियां दूर होंगी.
भाग्यशाली अंक: 9
भाग्यशाली रंग: मरून
उपाय: शिव जी को बेलपत्र अर्पित करें.
धनु राशि (Sagittarius)
आज सावधानी जरूरी है. स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है और व्यापार में नुकसान के संकेत हैं. नया कार्य शुरू करना फिलहाल ठीक नहीं है. पारिवारिक संपत्ति को लेकर विवाद बढ़ सकता है. वाहन चलाते समय अतिरिक्त सतर्कता रखें.
भाग्यशाली अंक: 3
भाग्यशाली रंग: पीला
उपाय: गुरु मंत्र का जप करें.
मकर राशि (Capricorn)
आज का दिन सकारात्मक रहेगा. नया वाहन खरीदने या नौकरी में पदोन्नति के योग हैं. कार्यक्षेत्र में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है. परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा.
भाग्यशाली अंक: 8
भाग्यशाली रंग: काला
उपाय: शनि देव को सरसों का तेल चढ़ाएं.
कुंभ राशि (Aquarius)
दिन बेहद शुभ रहेगा. रुके हुए कार्य दोबारा शुरू हो सकते हैं. व्यापार में बड़ी सफलता और नई साझेदारी के संकेत हैं. हालांकि मौसम के कारण स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है. मान-सम्मान में वृद्धि होगी.
भाग्यशाली अंक: 4
भाग्यशाली रंग: आसमानी
उपाय: नीले फूल मंदिर में अर्पित करें.
मीन राशि (Pisces)
आज कार्यक्षेत्र में सावधानी जरूरी है. जिस काम के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसमें रुकावट आ सकती है. व्यापार में गिरावट महसूस होगी. परिवार में संपत्ति को लेकर मतभेद संभव हैं, लेकिन स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.
भाग्यशाली अंक: 2
भाग्यशाली रंग: सफेद
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.
