Kal Ka Rashifal: 29 जनवरी 2026 का दिन कुछ राशियों के लिए अवसर लेकर आएगा, तो कुछ को सतर्क रहने की जरूरत होगी. करियर, व्यापार, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किसे लाभ मिलेगा और किसे संभलकर चलना होगा, आइए जानते हैं कल का राशिफल.

आज आपके चारों ओर का वातावरण खुशनुमा रहेगा और एक के बाद एक शुभ समाचार मिल सकते हैं. बिजनेस में नई योजनाओं को लागू करने से पहले पार्टनर से चर्चा जरूर करें, वरना गलतफहमी हो सकती है. जीवनसाथी के साथ किसी मनोरंजन कार्यक्रम में शामिल होंगे. आसपास के कुछ लोग आपको गलत दिशा में ले जाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए दूरी बनाए रखना जरूरी है. ससुराल पक्ष से किसी व्यक्ति का आगमन संभव है.

भाग्यशाली अंक: 1

भाग्यशाली रंग: लाल

उपाय: हनुमान जी को गुड़ व चना अर्पित करें.

वृषभ राशि

आज का दिन मान-सम्मान में वृद्धि कराने वाला है. आप दूसरों की मदद के लिए आगे आएंगे, लेकिन कुछ लोग इसे स्वार्थ समझ सकते हैं. किसी काम में लापरवाही भारी पड़ सकती है. प्रेम जीवन में चल रहा तनाव समाप्त होगा. कुछ नए और अपरिचित लोगों से मुलाकात होगी, जो आगे चलकर फायदेमंद साबित होगी.

भाग्यशाली अंक: 6

भाग्यशाली रंग: सफेद

उपाय: मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं.

मिथुन राशि

आज का दिन भागदौड़ भरा रहेगा. अधिक लाभ के लालच में कोई जोखिम भरा फैसला न लें. पुराने मित्र से मुलाकात मन को प्रसन्न करेगी. सेहत को लेकर थोड़ी सतर्कता जरूरी है. कार्यक्षेत्र में मनपसंद काम मिलने से संतोष रहेगा. घरेलू कामों को समय पर निपटाने का प्रयास करें.

भाग्यशाली अंक: 5

भाग्यशाली रंग: हरा

उपाय: तुलसी के पौधे को जल अर्पित करें.

कर्क राशि

रोजगार को लेकर परेशान चल रहे लोगों के लिए आज का दिन राहत भरा हो सकता है. आय-व्यय में संतुलन बनाए रखना जरूरी है. आर्थिक योजनाएं बेहतर रहेंगी. भाई-बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा. कार्यक्षेत्र में दूसरों पर अधिक निर्भर न रहें. संतान के व्यवहार से थोड़ी चिंता हो सकती है.

भाग्यशाली अंक: 2

भाग्यशाली रंग: सफेद

उपाय: शिवलिंग पर दूध अर्पित करें.

सिंह राशि

आज विरोधियों से सतर्क रहने की जरूरत है. ऑफिस में कुछ सहकर्मी आपके खिलाफ माहौल बना सकते हैं. सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़कर मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी. मां की कोई इच्छा पूरी हो सकती है. विद्यार्थियों को मानसिक बोझ से राहत मिलेगी. कोई डील अटक सकती है. घर में धार्मिक आयोजन संभव है.

भाग्यशाली अंक: 1

भाग्यशाली रंग: सुनहरा

उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें.

कन्या राशि

दिन मिलाजुला रहेगा. कारोबार में योजनाएं लाभ देंगी और साइड इनकम के योग बन सकते हैं. वाहन चलाते समय सावधानी रखें, अचानक खर्च बढ़ सकता है. पिता की सेवा के लिए समय निकालें. किसी की बातों में आकर विवाद से बचें.

भाग्यशाली अंक: 5

भाग्यशाली रंग: हल्का हरा

उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं.

सगे-संबंधियों से लाभ मिलेगा. काम का दबाव अधिक रहने से तनाव हो सकता है. परिवार में किसी सदस्य की सेहत में सुधार आएगा. संतान आपसे नाराज हो सकती है. जीवनसाथी के लिए सरप्राइज गिफ्ट लाने का विचार बनेगा. घर के लिए लग्जरी सामान खरीदने की योजना बनेगी.

भाग्यशाली अंक: 6

भाग्यशाली रंग: गुलाबी

उपाय: मां लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करें.

वृश्चिक राशि

आज अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं. बॉस से रिश्तों में थोड़ी कड़वाहट आ सकती है, लेकिन प्रमोशन को लेकर बातचीत आगे बढ़ेगी. मनपसंद भोजन का आनंद लेंगे. जरूरतमंद की मदद करेंगे. राजनीति से जुड़े लोगों की छवि मजबूत होगी.

भाग्यशाली अंक: 9

भाग्यशाली रंग: मैरून

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें.

धनु राशि

आज जल्दबाजी में कोई फैसला न लें. निर्णय लेने की क्षमता बेहतर रहेगी. भाई-बहनों से संबंध मधुर रहेंगे. परिवार के साथ मनोरंजन का मौका मिलेगा. जीवनसाथी के साथ धार्मिक यात्रा संभव है. किसी के कहने पर निवेश करने से बचें. कानूनी मामलों में विशेषज्ञ से सलाह लें.

भाग्यशाली अंक: 3

भाग्यशाली रंग: पीला

उपाय: केले के पेड़ की पूजा करें.

मकर राशि

दिन खुशनुमा रहेगा. परिवार में मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है. छोटे-छोटे लाभ के अवसरों पर ध्यान दें. विरोधियों को अपनी चतुराई से मात देंगे. विपरीत परिस्थिति में धैर्य रखें. बिजनेस में बदलाव सोच-समझकर करें. किसी मित्र से धोखा मिल सकता है.

भाग्यशाली अंक: 8

भाग्यशाली रंग: नीला

उपाय: शनि देव को सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

कुंभ राशि

आज का दिन अनुकूल रहेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में लाभ मिल सकता है. कारोबार में नई योजनाओं की शुरुआत होगी. जीवनसाथी की सेहत को लेकर लापरवाही न करें. कुछ खास लोगों का सहयोग मिलेगा. वरिष्ठ सदस्यों के साथ अच्छा समय बितेगा.

भाग्यशाली अंक: 4

भाग्यशाली रंग: बैंगनी

उपाय: जरूरतमंद को काले तिल का दान करें.

मीन राशि

रचनात्मक क्षमता बढ़ेगी और आपकी कला लोगों को प्रभावित करेगी. फैसले सोच-समझकर लें. संतान की पढ़ाई पर ध्यान देंगे. रुके हुए काम निपटाने में सफलता मिलेगी. उधार चुकाने का प्रयास करेंगे. पारिवारिक समस्या को लेकर पिता से बातचीत फायदेमंद रहेगी.

भाग्यशाली अंक: 7

भाग्यशाली रंग: पीला

उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें.

