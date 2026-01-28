हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Shukra Uday 2026: माघ पूर्णिमा के दिन शुक्र होंगे उदय, जागेगा इन राशियों भाग्य

Shukra Uday 2026 in Magh Purnima: माघ पूर्णिमा पर 1 फरवरी को शुक्र उदित होंगे और दिवाली (Diwali 2026) तक इसी अवस्था में रहेंगे. शुक्र के उदय होने से मेष, वृषभ, मिथुन जैसी कई राशियों को भाग्योदय होगा.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 28 Jan 2026 07:25 AM (IST)
Shukra Uday 2026 in Magh Purnima: माघ पूर्णिमा पर 1 फरवरी को शुक्र उदित होंगे और दिवाली (Diwali 2026) तक इसी अवस्था में रहेंगे. शुक्र के उदय होने से मेष, वृषभ, मिथुन जैसी कई राशियों को भाग्योदय होगा.

माघ पूर्णिमा के दिन शुक्र का उदित होना बेहद शुभ माना जा रहा है. सुख-सौभाग्य और प्रेम के कारक शुक्र अस्त थे और अब 1 फरवरी 2026 को उदित हो जाएंगे. करीब 9 महीने तक उदित अवस्था में रहेंगे और दिवाली के बाद फिर से अस्त हो जाएंगे.
ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार, माघ पूर्णिमा पर उदित होकर शुक्र दिवाली तक कई राशियों को लाभ पहुंचाएंगे. इस दौरान इन राशियों के रुके हुए कार्य फिर से होने लगेंगे और आर्थिक मोर्चे पर भी लाभ हो सकता है.
Published at : 28 Jan 2026 07:25 AM (IST)
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
