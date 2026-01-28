एक्सप्लोरर
Shukra Uday 2026: माघ पूर्णिमा के दिन शुक्र होंगे उदय, जागेगा इन राशियों भाग्य
Shukra Uday 2026 in Magh Purnima: माघ पूर्णिमा पर 1 फरवरी को शुक्र उदित होंगे और दिवाली (Diwali 2026) तक इसी अवस्था में रहेंगे. शुक्र के उदय होने से मेष, वृषभ, मिथुन जैसी कई राशियों को भाग्योदय होगा.
शुक्र उदय 2026
1/6
2/6
Published at : 28 Jan 2026 07:25 AM (IST)
ग्रह गोचर
6 Photos
शनि की राशि कुंभ में शुक्र और बुध की युति, फरवरी 2026 में बनेगा लक्ष्मी नारायण योग
ग्रह गोचर
6 Photos
मकर संक्रांति के बाद करीब आएंगे मंगल-शुक्र, युति से इन राशियों को होगा गजब का फायदा
ग्रह गोचर
6 Photos
शनि का मीन राशि में गोचर: 2026 में इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा धन और तरक्की!
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
Sonamarg Avalanche Video: पहाड़ों पर न जाएं, आ रही बर्फीली तबाही! सफेद तूफान का ये वीडियो रोंगड़े खड़े कर देगा
दिल्ली NCR
झमाझम बारिश से ठिठुरी दिल्ली! 1 फरवरी को फिर बदलेगा मौसम, जानें क्या IMD का नया अपडेट
क्रिकेट
ENG Vs SL: रूट-ब्रूक की नाबाद शतकीय पारी, श्रीलंका के खिलाफ इंग्लैंड ने 2-1 से जीती वनडे सीरीज
बॉलीवुड
वो स्टारकिड जिसकी किस्मत बॉर्डर 2 ने चमका दी, पहली फिल्म हुई थी फ्लॉप, 5 साल पर्दे से रहे गायब
Advertisement
डॉ. विनम्र सेन सिंह
Opinion