माघ पूर्णिमा के दिन शुक्र का उदित होना बेहद शुभ माना जा रहा है. सुख-सौभाग्य और प्रेम के कारक शुक्र अस्त थे और अब 1 फरवरी 2026 को उदित हो जाएंगे. करीब 9 महीने तक उदित अवस्था में रहेंगे और दिवाली के बाद फिर से अस्त हो जाएंगे.