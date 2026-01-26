Kal Ka Rashifal: 27 जनवरी 2026 का दिन कुछ राशियों के लिए अवसर लेकर आएगा, तो कुछ को सतर्क रहने की जरूरत होगी. करियर, व्यापार, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किसे लाभ मिलेगा और किसे संभलकर चलना होगा, आइए जानते हैं कल का राशिफल.

आज का दिन आपके लिए ठीक–ठाक रहने वाला है. आज आप किसी जरूरी कार्य को पूरा करने के लिए ऑफिस में स्टाफ के साथ विचार–विमर्श कर सकते हैं. आज आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी. आज महिलाएं ऑनलाइन माध्यम से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगी, जिसमें उन्हें अच्छा लाभ होगा. इस राशि के लेखकों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, आपके लेखन कार्य की सराहना होगी. साथ ही आज के दिन आप किसी कहानी की शुरुआत भी करेंगे. स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन ठीक रहेगा.

भाग्यशाली अंक: 9

भाग्यशाली रंग: लाल

उपाय: हनुमान जी को गुड़ व चना अर्पित करें.

वृषभ राशि

आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है. आज आप कारोबार में किसी बड़ी डील को फाइनल कर सकते हैं, जिसमें आपको बड़ा धन लाभ होगा. आज हर मामले में आपको सकारात्मक रहना होगा. आज किसी समस्या पर दोस्तों से बातचीत हो सकती है, इससे आपको अच्छा समाधान भी मिल सकता है. आज आपकी आर्थिक स्थिति पहले से ज्यादा मजबूत रहेगी और आपको आय के नए स्रोत मिल सकते हैं. आज आप समाज के कार्यों में व्यस्त रहेंगे, जिससे भविष्य में लाभ मिलेगा.

भाग्यशाली अंक: 6

भाग्यशाली रंग: सफेद

उपाय: मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं.

मिथुन राशि

आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है. आज आप किसी बड़ी कंपनी में निवेश करने से पहले किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें. आज आप सरकारी कामों में नीति और नियमों पर ध्यान देंगे, जिससे कार्य आसानी से पूरे होंगे. आज किसी भी काम में जल्दबाजी करने से बचें. आपकी वाणी की सरलता आपको मान–सम्मान दिलाएगी और आप समय पर जिम्मेदारियां पूरी करेंगे.

भाग्यशाली अंक: 5

भाग्यशाली रंग: हरा

उपाय: तुलसी के पौधे को जल दें.

कर्क राशि

आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है. आज आप किसी भी काम को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करेंगे, जिससे सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. आज जीवनसाथी के साथ किसी समारोह में शामिल होने का अवसर मिलेगा. आज दोस्त के साथ घूमने का प्लान बनेगा और किसी अटके काम के पूरा होने से संतुष्टि मिलेगी. नौकरी से जुड़ी उलझन दूर होगी.

भाग्यशाली अंक: 2

भाग्यशाली रंग: सफेद

उपाय: शिवलिंग पर दूध अर्पित करें.

सिंह राशि

आज का दिन आपके अनुकूल बना रहेगा. आज किसी बड़े काम से पहले माता–पिता और गुरु का आशीर्वाद लें. संतान के सहयोग से कारोबार आगे बढ़ेगा. निजी जीवन की समस्याओं से राहत मिलेगी और पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा. महिलाएं अपने जीवन को सही दिशा देंगी. आपकी सोच दूरगामी होगी.

भाग्यशाली अंक: 1

भाग्यशाली रंग: सुनहरा

उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें.

कन्या राशि

आज आपका दिन अच्छा रहेगा. नौकरी में प्रमोशन की संभावना बन रही है. किसी बड़े प्रोजेक्ट में निवेश से पहले सलाह लें. परिवार की जिम्मेदारियां आप अच्छे से निभाएंगे. रचनात्मक कार्यों में मन लगेगा और बच्चे आपसे मन की बात साझा करेंगे.

भाग्यशाली अंक: 5

भाग्यशाली रंग: हल्का हरा

उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं.

आज का दिन आपके लिए उत्तम रहेगा. कारोबार में लाभ के योग हैं. दूसरों से सलाह लेना फायदेमंद रहेगा. रिश्तेदारों से संबंध बेहतर होंगे. छात्र किसी विषय को समझने के लिए अतिरिक्त कक्षाएं ले सकते हैं. कुल मिलाकर दिन अच्छा रहेगा.

भाग्यशाली अंक: 6

भाग्यशाली रंग: गुलाबी

उपाय: मां लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करें.

वृश्चिक राशि

आज का दिन आपके अनुकूल रहेगा. अधिकतर कार्य सफल होंगे. कारोबार में निवेश से पहले बड़ों की राय लें. महिलाएं घर और ऑफिस में संतुलन बनाए रखेंगी. नई जिम्मेदारियां मिलेंगी और कला–अभिनय से जुड़े लोगों को बड़े अवसर प्राप्त होंगे.

भाग्यशाली अंक: 9

भाग्यशाली रंग: मैरून

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें.

धनु राशि

आज आपका दिन अच्छा रहेगा. शुरू किए गए काम समय पर पूरे होंगे. करियर में नए अवसर मिलेंगे. बच्चों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा. काम के कारण भागदौड़ रहेगी, पानी अधिक पिएं.

भाग्यशाली अंक: 3

भाग्यशाली रंग: पीला

उपाय: केले के पेड़ की पूजा करें.

मकर राशि

आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा. घर के बड़ों की मदद से जरूरी काम पूरे होंगे. रिश्तेदार से खुशखबरी मिलेगी. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. सामाजिक कार्यों से संतोष मिलेगा. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा.

भाग्यशाली अंक: 8

भाग्यशाली रंग: नीला

उपाय: शनि देव को सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

कुंभ राशि

आज आपका दिन खुशहाल रहेगा. ऑफिस में काम की तारीफ होगी. आर्थिक लाभ के योग हैं. सरकारी कार्य पूरे होंगे. पुराने दोस्त से मुलाकात होगी. पारिवारिक उलझन से राहत मिलेगी.

भाग्यशाली अंक: 4

भाग्यशाली रंग: बैंगनी

उपाय: जरूरतमंद को काले तिल का दान करें.

मीन राशि

आज आपका दिन शानदार रहेगा. व्यापारिक लाभ के अवसर मिलेंगे. वाणी पर संयम रखें और जिद से बचें. सामाजिक कार्यों में भागीदारी बढ़ेगी. दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा और संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा.

भाग्यशाली अंक: 7

भाग्यशाली रंग: पीला

उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें.

