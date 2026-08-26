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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal 27 August: तुला, धनु और कर्क राशि वालों को करियर में मिलेगी बड़ी खुशखबरी, जानें 12 राशियों का कल का भविष्यफल!

Kal Ka Rashifal 27 August: तुला, धनु और कर्क राशि वालों को करियर में मिलेगी बड़ी खुशखबरी, जानें 12 राशियों का कल का भविष्यफल!

Kal Ka Rashifal, 27 August 2026: गुरुवार का राशिफल, चतुर्दशी तिथि और धनिष्ठा नक्षत्र का महासंयोग! भगवान विष्णु की कृपा से इन राशियों को मिलेगा रुका हुआ पैसा. पढ़ें कल का राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 26 Aug 2026 01:00 PM (IST)
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Kal Ka Rashifal, 27 August 2026 (कल का राशिफल): गुरुवार, 27 अगस्त 2026 का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए ग्रह-नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बेहद शुभ और नए अवसरों से भरा रहने वाला है. कल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि सुबह 09:10:51 बजे तक रहेगी, जिसके बाद पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी. वहीं धनिष्ठा नक्षत्र देर रात 26:16:19 (तड़के 02:16 बजे) तक प्रभावी रहेगा. योग की बात करें तो सुबह 07:55:29 बजे तक शुभ शोभन योग रहेगा, तत्पश्चात अतिगण्ड योग का आरंभ होगा.

गुरुवार का यह पावन दिन देवगुरु बृहस्पति और भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा-अर्चना के लिए अत्यंत कल्याणकारी माना जाता है. शोभन योग और धनिष्ठा नक्षत्र के शुभ प्रभाव से कई राशियों के जातकों को बड़ी कंपनियों से नए जॉब ऑफर, सैलरी में बढ़ोतरी, व्यापार में भारी मुनाफा और प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में बड़ी सफलता मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं.

आइए जानते हैं विख्यात भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से 27 अगस्त का संपूर्ण पंचांग और दैनिक राशिफल.

पंचांग (27 अगस्त 2026, गुरुवार)

  • तिथि: श्रावण शुक्ल पक्ष चतुर्दशी (सुबह 09:10:51 बजे तक), तत्पश्चात पूर्णिमा
  • नक्षत्र: धनिष्ठा नक्षत्र (देर रात 26:16:19 बजे तक)
  • करण: वणिज (सुबह 09:10:51 बजे तक), तत्पश्चात विष्टि (रात 21:34:15 बजे तक)
  • पक्ष: शुक्ल पक्ष
  • योग: शोभन योग (सुबह 07:55:29 बजे तक), तत्पश्चात अतिगण्ड योग
  • वार: गुरुवार (भगवान विष्णु एवं देवगुरु बृहस्पति की आराधना का विशेष दिन)

मेष राशि (Aries)

व्यापार व करियर: व्यापार में बेहतर सुधार आएगा. नई नौकरी के लिए इंटरव्यू देने या बायोडाटा भेजने के लिए समय बेहद अनुकूल है.

पारिवारिक व व्यक्तिगत: पारिवारिक अनबन समाप्त होगी और खुशियां बढ़ेंगी. नए मित्र बनेंगे और नर्सिंग के छात्रों को करियर में सफलता मिलेगी.

शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 1 | अनलकी अंक: 8

वृष राशि (Taurus)

बिजनेस विस्तार: बिजनेस को आगे बढ़ाने का बेहतरीन मौका मिलेगा. पहले की गई किसी की मदद आज आपके काम आएगी.

परिवार व अध्यात्म: परिवार के वरिष्ठ सदस्य आपके कार्यों की सराहना करेंगे. आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और महिलाओं के लिए दिन बेहद खास रहेगा.

शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 2 | अनलकी अंक: 7

मिथुन राशि (Gemini)

नया प्रोजेक्ट व प्रॉपर्टी: नया घर खरीदने के लिए बिल्डर से शानदार डील मिल सकती है. बॉस आपको नया प्रोजेक्ट सौंप सकते हैं, जिससे तरक्की तय है.

व्यापार व स्वास्थ्य: कपड़े के व्यापार में बढ़िया मुनाफा होगा. स्वास्थ्य में सुधार होने से खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे.

शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 3 | अनलकी अंक: 6

कर्क राशि (Cancer)

नई नौकरी के योग: सिविल इंजीनियर्स नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं. काफी समय से चल रही जॉब की तलाश आज पूरी हो सकती है.

रचनात्मकता व दांपत्य: कलीग्स के सहयोग से रुके हुए काम पूरे होंगे. दांपत्य जीवन मजबूत बनेगा और लेखन कार्य में रुचि जागेगी.

शुभ रंग: क्रीम / सफेद | शुभ अंक: 4 | अनलकी अंक: 2

सिंह राशि (Leo)

दफ्तर व मुनाफा: उच्चाधिकारियों की मदद से रुका हुआ काम पूरा होगा. व्यापार में रोज की अपेक्षा बेहतर मुनाफा देखने को मिलेगा.

सीख व छात्र: किसी अजनबी से मुलाकात जीवन की नई सीख देगी. कॉलेज के छात्र कुछ नया सीखेंगे और आपकी मेहनत दूसरों को प्रेरित करेगी.

शुभ रंग: सुनहरा / नारंगी | शुभ अंक: 1 | अनलकी अंक: 5

कन्या राशि (Virgo)

रोजगार व मांगलिक कार्य: सूझबूझ से किए गए कार्यों में सफलता मिलेगी. रोजगार के नए अवसर मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

पारिवारिक आनंद: घर में किसी शुभ कार्यक्रम का आयोजन होगा. जीवनसाथी के लिए आभूषण खरीद सकते हैं, जिससे दांपत्य में आनंद बढ़ेगा.

शुभ रंग: हरा / पर्पल | शुभ अंक: 3 | अनलकी अंक: 8

तुला राशि (Libra)

बड़ी कंपनी से जॉब ऑफर: किसी प्रतिष्ठित बड़ी कंपनी से जॉब का शानदार ऑफर आ सकता है. प्रॉपर्टी के कारोबार में तगड़ा मुनाफा होगा.

घर-परिवार व रिश्ते: घर में मेहमानों के आगमन से माहौल खुशनुमा रहेगा. कारोबार में जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा.

शुभ रंग: ब्राइट ब्लू | शुभ अंक: 2 | अनलकी अंक: 7

वृश्चिक राशि (Scorpio)

बिजनेस प्रॉफिट व ट्रिप: बिजनेस में अच्छा आर्थिक लाभ होगा. दोस्तों के साथ किसी ट्रिप पर जाने की योजना बन सकती है.

सुखद दांपत्य: काम पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद जरूर लें. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी.

शुभ रंग: गहरा लाल | शुभ अंक: 9 | अनलकी अंक: 1

धनु राशि (Sagittarius)

सैलरी में इंक्रीमेंट: कार्यक्षेत्र में सैलरी बढ़ने से मन प्रसन्न रहेगा. सहकर्मियों की मदद से स्थितियां पूरी तरह आपके पक्ष में रहेंगी.

छात्र व परिवार: घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे छात्र परिजनों से मिल सकते हैं. पारिवारिक तनाव को अपने काम पर हावी न होने दें.

शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 3 | अनलकी अंक: 9

मकर राशि (Capricorn)

नई व्यावसायिक योजना: व्यापार विस्तार की नई योजनाएं कामयाबी दिलाएंगी. परिवार में सुख-शांति का वातावरण बना रहेगा.

मनोरंजन व मित्र: बचपन के किसी मित्र से मुलाकात पुरानी यादें ताजा करेगी. थिएटर में मूवी देखने या नई कहानी लिखने का विचार आ सकता है.

शुभ रंग: नेवी ब्लू | शुभ अंक: 8 | अनलकी अंक: 5

कुंभ राशि (Aquarius)

राजनीति व संपर्क: राजनीतिक क्षेत्र के लोगों से मुलाकात से लोकप्रियता और जनसंपर्क का दायरा बढ़ेगा. नया काम शुरू करने के लिए समय उत्तम है.

खरीदारी व मीटिंग: जरूरी व्यावसायिक मीटिंग में अपनी बात मजबूती से रखेंगे. आलस्य त्यागकर आगे बढ़ें और परिजनों के लिए खरीदारी कर सकते हैं.

शुभ रंग: आसमानी / नीला | शुभ अंक: 6 | अनलकी अंक: 8

मीन राशि (Pisces)

शुभ समाचार व सफलता: परिवार से खुशखबरी मिलेगी और रुके हुए काम पूरे होंगे. ऑफिस के मित्रों के साथ घूमने का प्लान बन सकता है.

प्रोजेक्ट समय पर पूरा: काम पर विशेष ध्यान दें ताकि प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो सके. किसी बुजुर्ग महिला का आशीर्वाद लेना सौभाग्य लाएगा.

शुभ रंग: केसरिया / गोल्डन | शुभ अंक: 3 | अनलकी अंक: 7

FAQs

1. 27 अगस्त 2026 गुरुवार को किन राशियों को नौकरी और करियर में सबसे बड़ी सफलता मिलेगी?
तुला, कर्क, धनु और मिथुन राशि के जातकों को बड़ी कंपनियों से नए जॉब ऑफर, सैलरी इंक्रीमेंट और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स मिलने के प्रबल योग हैं.

2. कल किन राशि वालों को व्यापार और प्रॉपर्टी में बड़ा आर्थिक लाभ होगा?
मिथुन, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के जातकों को प्रॉपर्टी सौदों, वस्त्र व्यापार और नए रोजगार के अवसरों से जबरदस्त मुनाफा होगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 26 Aug 2026 01:00 PM (IST)
Tags :
Kal Ka Rashifal Tomorrow Horoscope Horoscope 2026 Kal Ka Rashifal 27 August 2026
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