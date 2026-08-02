धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Makar Rashifal 2 August 2026: बिजनेस में बड़े प्रोजेक्ट मिलेंगे, संपत्ति के मामलों में सफलता के योग

Aaj Ka Makar Rashifal 2 August 2026: बिजनेस में बड़े प्रोजेक्ट मिलेंगे, संपत्ति के मामलों में सफलता के योग

Capricorn Horoscope Today: क्या 2 अगस्त 2026 को मकर राशि वालों को बिजनेस में बड़े प्रोजेक्ट और प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा? जानें व्यापार, नौकरी, धन, परिवार, शिक्षा और स्वास्थ्य का विस्तृत राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 02 Aug 2026 03:45 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Makar Rashifal 2 August 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रात्रि 11:16 बजे तक रहेगी, इसके बाद पंचमी तिथि प्रारंभ होगी. पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रात्रि 9:37 बजे तक रहेगा, फिर उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. 

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, अतिगंड योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा दोपहर 3:27 बजे के बाद मीन राशि में प्रवेश करेंगे. इससे पहले चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष और उसके बाद चंद्रमा-शनि का विष दोष प्रभावी रहेगा. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 12:15 बजे तक
शुभ चौघड़िया: दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 4:30 बजे से 6:00 बजे तक
शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस राशिफल

मकर राशि के जातकों के लिए 2 अगस्त 2026 का दिन प्रगति और उपलब्धियों से भरा रह सकता है. चंद्रमा द्वितीय भाव में होने से मधुर वाणी और समझदारी के बल पर पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. अतिगंड और सर्वार्थसिद्धि योग के प्रभाव से व्यापारियों के लिए रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे. यदि आपने बिजनेस के लिए लोन आवेदन किया है, तो उसके स्वीकृत होने की संभावना बन रही है.

आज आपको बड़े क्लाइंट और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिलने के योग हैं. यदि लंबे समय से किसी जमीन या संपत्ति की बिक्री का प्रयास कर रहे थे, तो उसमें भी सफलता मिल सकती है. व्यापार के विस्तार और भविष्य की योजनाओं पर ध्यान देना लाभदायक रहेगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को समय का सदुपयोग करना होगा. केवल भविष्य की चिंता करने के बजाय अपने लक्ष्य की दिशा में ठोस प्रयास करें. कार्यस्थल पर अनावश्यक चिंताओं को अपने प्रदर्शन पर हावी न होने दें, क्योंकि विरोधी इसका लाभ उठाने की कोशिश कर सकते हैं.

ऑफिस में सभी से सोच-समझकर बातचीत करें. विशेष रूप से विपरीत लिंग के सहकर्मियों के साथ संवाद में संयम और शिष्टता बनाए रखें, ताकि किसी गलतफहमी की स्थिति न बने.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक दृष्टि से दिन अनुकूल रहेगा. प्रॉपर्टी से जुड़े कार्य पूरे होने की संभावना है और व्यापार में नए अवसर आय के स्रोत बढ़ा सकते हैं. निवेश से पहले योजनाबद्ध तरीके से निर्णय लेना लाभदायक रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

वैवाहिक जीवन में चल रहे पुराने मतभेद और मनमुटाव दूर हो सकते हैं. परिवार में प्रेम और आपसी समझ बढ़ेगी. पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में भी बातचीत के माध्यम से समाधान निकलने की संभावना है.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचने के लिए सकारात्मक सोच बनाए रखें. नियमित दिनचर्या और पर्याप्त आराम आपके लिए लाभकारी रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों को भविष्य में बेहतर परिणाम पाने के लिए पढ़ाई में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी चाहिए. नियमित अभ्यास और अनुशासन ही सफलता की कुंजी साबित होगा.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू
भाग्यशाली अंक: 6
अशुभ अंक: 1

उपाय

आज शनिदेव की पूजा करें और पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. साथ ही बुजुर्गों का सम्मान करें और मधुर वाणी का प्रयोग करें. इससे व्यापार में सफलता, पारिवारिक सुख और आर्थिक उन्नति के योग मजबूत होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 02 Aug 2026 03:45 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Makar Rashifal Capricorn Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj Ka Makar Rashifal 2 August 2026: बिजनेस में बड़े प्रोजेक्ट मिलेंगे, संपत्ति के मामलों में सफलता के योग
बिजनेस में बड़े प्रोजेक्ट मिलेंगे, संपत्ति के मामलों में सफलता के योग
राशिफल
Aaj Ka Dhanu Rashifal 2 August 2026: बिजनेस में मिलेगा बड़ा लाभ, करियर में होगी सराहना
बिजनेस में मिलेगा बड़ा लाभ, करियर में होगी सराहना
राशिफल
Aaj Ka Vrishchik Rashifal 2 August 2026: बिजनेस में नए एग्रीमेंट से बचें, खर्चों पर रखें नियंत्रण
बिजनेस में नए एग्रीमेंट से बचें, खर्चों पर रखें नियंत्रण
राशिफल
Aaj Ka Tula Rashifal 2 August 2026: नए एग्रीमेंट से मिलेगा लाभ, करियर में बढ़ेगा सम्मान
नए एग्रीमेंट से मिलेगा लाभ, करियर में बढ़ेगा सम्मान
Advertisement

वीडियोज

Kiara Advani ने Toxic Controversy पर तोड़ी चुप्पी, Yash की फिल्म का किया बचाव
Ramayana Trailer में Lord Vishnu कौन? Ranbir Kapoor, Mahesh Babu या Saurabh Raj Jain
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
Mannat:😱Vikrant की सुरक्षा की बड़ी जंग, अपनों के ही खिलाफ Mannat ने उठाया बड़ा कदम #sbs
Bollywood News: क्या राम गोपाल वर्मा और उर्मिला मातोंडकर ने गुप्त चुप तरीके से कर ली थी शादी? दिग्गज पत्रकार का दावा, चिरंजीवी ने कैसे खोला था राज? (01.08.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाक की मुश्किलें: मुजफ्फराबाद की ओर बढ़े 50 काफिले, आर्मी चला रही लाइट मशीन गन
पाक की मुश्किलें: मुजफ्फराबाद की ओर बढ़े 50 काफिले, आर्मी चला रही लाइट मशीन गन
इंडिया
NDA में गए टीएमसी सांसद अब…, सौगत रॉय का बागी नेताओं को लेकर बड़ा दावा
NDA में गए टीएमसी सांसद अब…, सौगत रॉय का बागी नेताओं को लेकर बड़ा दावा
महाराष्ट्र
कांग्रेस नेता के X पोस्ट पर FIR, महाराष्ट्र साइबर ब्रांच ने शुरू की जांच
कांग्रेस नेता के X पोस्ट पर FIR, महाराष्ट्र साइबर ब्रांच ने शुरू की जांच
ओटीटी
'लॉक अप 2' से अलायंस' तक सारे रियलिटी शो के छक्के छुड़ाने आ रहा 'भोजपुरी बवाल', जानें कब और कहां देखें
'लॉक अप 2' से अलायंस' तक सारे रियलिटी शो के छक्के छुड़ाने आ रहा 'भोजपुरी बवाल', जानें कब और कहां देखें
इंडिया
शुभेंदु, जंतर-मंतर प्रोटेस्ट…, JeM ऑपरेटिव की साजिश के खुलासे से हड़कंप
शुभेंदु, जंतर-मंतर प्रोटेस्ट…, JeM ऑपरेटिव की साजिश के खुलासे से हड़कंप
जम्मू और कश्मीर
कुलगाम हमला: CM ने किया मुआवजे का ऐलान, महबूबा मुफ्ती क्या बोलीं?
कुलगाम हमला: CM ने किया मुआवजे का ऐलान, महबूबा मुफ्ती क्या बोलीं?
स्पोर्ट्स
CWG: फाइनल में डरे हुए थे नीरज चोपड़ा, बताया क्यों नहीं जीत पाए गोल्ड मेडल
फाइनल में डरे हुए थे नीरज चोपड़ा, बताया क्यों नहीं जीत पाए गोल्ड मेडल
इंडिया
मनमर्जी नहीं होती आजादी…, अजीत डोभाल ने Zen-G को समझाया ‘सही मतलब’!
मनमर्जी नहीं होती आजादी…, अजीत डोभाल ने Zen-G को समझाया ‘सही मतलब’!
ENT LIVE
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
ENT LIVE
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
ABP NEWS
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
ABP NEWS
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
ABP NEWS
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Embed widget