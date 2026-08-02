Aaj Ka Makar Rashifal 2 August 2026: बिजनेस में बड़े प्रोजेक्ट मिलेंगे, संपत्ति के मामलों में सफलता के योग
Capricorn Horoscope Today: क्या 2 अगस्त 2026 को मकर राशि वालों को बिजनेस में बड़े प्रोजेक्ट और प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा? जानें व्यापार, नौकरी, धन, परिवार, शिक्षा और स्वास्थ्य का विस्तृत राशिफल.
Aaj Ka Makar Rashifal 2 August 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रात्रि 11:16 बजे तक रहेगी, इसके बाद पंचमी तिथि प्रारंभ होगी. पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रात्रि 9:37 बजे तक रहेगा, फिर उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.
वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, अतिगंड योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा दोपहर 3:27 बजे के बाद मीन राशि में प्रवेश करेंगे. इससे पहले चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष और उसके बाद चंद्रमा-शनि का विष दोष प्रभावी रहेगा. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.
आज का शुभ समय
लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 12:15 बजे तक
शुभ चौघड़िया: दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 4:30 बजे से 6:00 बजे तक
शुभ दिशा: पश्चिम दिशा
बिजनेस राशिफल
मकर राशि के जातकों के लिए 2 अगस्त 2026 का दिन प्रगति और उपलब्धियों से भरा रह सकता है. चंद्रमा द्वितीय भाव में होने से मधुर वाणी और समझदारी के बल पर पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. अतिगंड और सर्वार्थसिद्धि योग के प्रभाव से व्यापारियों के लिए रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे. यदि आपने बिजनेस के लिए लोन आवेदन किया है, तो उसके स्वीकृत होने की संभावना बन रही है.
आज आपको बड़े क्लाइंट और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिलने के योग हैं. यदि लंबे समय से किसी जमीन या संपत्ति की बिक्री का प्रयास कर रहे थे, तो उसमें भी सफलता मिल सकती है. व्यापार के विस्तार और भविष्य की योजनाओं पर ध्यान देना लाभदायक रहेगा.
जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों को समय का सदुपयोग करना होगा. केवल भविष्य की चिंता करने के बजाय अपने लक्ष्य की दिशा में ठोस प्रयास करें. कार्यस्थल पर अनावश्यक चिंताओं को अपने प्रदर्शन पर हावी न होने दें, क्योंकि विरोधी इसका लाभ उठाने की कोशिश कर सकते हैं.
ऑफिस में सभी से सोच-समझकर बातचीत करें. विशेष रूप से विपरीत लिंग के सहकर्मियों के साथ संवाद में संयम और शिष्टता बनाए रखें, ताकि किसी गलतफहमी की स्थिति न बने.
फाइनेंस राशिफल
आर्थिक दृष्टि से दिन अनुकूल रहेगा. प्रॉपर्टी से जुड़े कार्य पूरे होने की संभावना है और व्यापार में नए अवसर आय के स्रोत बढ़ा सकते हैं. निवेश से पहले योजनाबद्ध तरीके से निर्णय लेना लाभदायक रहेगा.
लव और फैमिली राशिफल
वैवाहिक जीवन में चल रहे पुराने मतभेद और मनमुटाव दूर हो सकते हैं. परिवार में प्रेम और आपसी समझ बढ़ेगी. पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में भी बातचीत के माध्यम से समाधान निकलने की संभावना है.
हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचने के लिए सकारात्मक सोच बनाए रखें. नियमित दिनचर्या और पर्याप्त आराम आपके लिए लाभकारी रहेगा.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
विद्यार्थियों को भविष्य में बेहतर परिणाम पाने के लिए पढ़ाई में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी चाहिए. नियमित अभ्यास और अनुशासन ही सफलता की कुंजी साबित होगा.
भाग्यशाली रंग और अंक
भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू
भाग्यशाली अंक: 6
अशुभ अंक: 1
उपाय
आज शनिदेव की पूजा करें और पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. साथ ही बुजुर्गों का सम्मान करें और मधुर वाणी का प्रयोग करें. इससे व्यापार में सफलता, पारिवारिक सुख और आर्थिक उन्नति के योग मजबूत होंगे.
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