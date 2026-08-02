Aaj Ka Dhanu Rashifal 2 August 2026: बिजनेस में मिलेगा बड़ा लाभ, करियर में होगी सराहना
Sagittarius Horoscope Today: क्या 2 अगस्त 2026 को धनु राशि वालों को व्यापार और नौकरी में बड़ी सफलता मिलेगी? जानें बिजनेस, करियर, धन, प्रेम, शिक्षा और स्वास्थ्य का विस्तृत राशिफल.
Aaj Ka Dhanu Rashifal 2 August 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रात्रि 11:16 बजे तक रहेगी, इसके बाद पंचमी तिथि प्रारंभ होगी. पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रात्रि 9:37 बजे तक रहेगा, फिर उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.
वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, अतिगंड योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा दोपहर 3:27 बजे के बाद मीन राशि में प्रवेश करेंगे. इससे पहले चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष और उसके बाद चंद्रमा-शनि का विष दोष प्रभावी रहेगा. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.
आज का शुभ समय
लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 12:15 बजे तक
शुभ चौघड़िया: दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 4:30 बजे से 6:00 बजे तक
शुभ दिशा: पश्चिम दिशा
बिजनेस राशिफल
धनु राशि के जातकों के लिए 2 अगस्त 2026 का दिन प्रगति और नए अवसर लेकर आया है. चंद्रमा तृतीय भाव में होने से आत्मविश्वास, संचार कौशल और निर्णय क्षमता मजबूत रहेगी. अतिगंड और सर्वार्थसिद्धि योग के प्रभाव से बाजार की स्थिति आपके पक्ष में रहेगी, इसलिए सही समय पर लिया गया फैसला लाभदायक साबित हो सकता है.
व्यापार में केवल भावनाओं से नहीं, बल्कि व्यावहारिक सोच के साथ निर्णय लें. ग्राहकों के साथ आपका प्रभावशाली संवाद बिक्री बढ़ाने में मदद करेगा. कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश की योजना भी बन सकती है, लेकिन अंतिम निर्णय सोच-समझकर लें.
जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन शानदार रहेगा. आपकी नई सोच, आधुनिक कार्यशैली और रचनात्मक दृष्टिकोण से बॉस और वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित होंगे. किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में शामिल होने का अवसर भी मिल सकता है.
जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें ऑनलाइन जॉब पोर्टल के माध्यम से अच्छे अवसर मिल सकते हैं. कार्यस्थल पर सकारात्मक सोच बनाए रखने से जटिल समस्याओं का समाधान आसानी से होगा.
फाइनेंस राशिफल
आर्थिक मामलों में लाभ के योग बन रहे हैं. सही समय पर निवेश या व्यावसायिक निर्णय भविष्य में अच्छा लाभ दे सकते हैं. हालांकि किसी भी निवेश से पहले पूरी जानकारी अवश्य लें.
लव और फैमिली राशिफल
यदि आप अभी तक अविवाहित हैं, तो रिश्तों में जल्दबाजी करने से बचें. सही समय का इंतजार करना आपके लिए बेहतर रहेगा. परिवार के साथ आध्यात्मिक या धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने का अवसर मिल सकता है.
हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मानसिक शांति बनाए रखने के लिए आध्यात्मिक गतिविधियों, ध्यान या योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए दिन प्रेरणादायक रहेगा. मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा और नए अवसर सामने आ सकते हैं. अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए नियमित अभ्यास जारी रखें.
भाग्यशाली रंग और अंक
भाग्यशाली रंग: ब्लू
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 4
उपाय
आज पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर शनिदेव का स्मरण करें. साथ ही जरूरतमंदों की सहायता करें. इससे कार्यों में सफलता मिलेगी, करियर में उन्नति होगी और आर्थिक प्रगति के मार्ग खुलेंगे.
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