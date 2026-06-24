Kal Ka Rashifal, 25 June 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, कल ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पवित्र निर्जला एकादशी तिथि रहेगी. कल रात्रि 08:10 तक एकादशी तिथि रहेगी और इसके बाद द्वादशी तिथि की शुरुआत हो जाएगी. नक्षत्रों की बात करें तो कल दोपहर 04:29 तक स्वाति नक्षत्र रहेगा और इसके बाद विशाखा नक्षत्र लग जाएगा. चंद्रमा कल पूरे दिन तुला राशि में ही संचार करेंगे, जिससे तुला राशि के जातकों में आत्म-चिंतन बढ़ेगा.

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, कल गुरुवार को आकाश मंडल में वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और शंख योग के साथ बुधादित्य योग और शिव योग का महासंयोग बन रहा है. इसके अलावा, यदि आपकी राशि मिथुन, कन्या, धनु या मीन है, तो आपको भद्र राजयोग का पूरा सपोर्ट मिलने जा रहा है, जिससे कार्यस्थल पर आपका मान-सम्मान बढ़ेगा और लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होंगे.

आइए, प्रसिद्ध ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार जानते हैं कि कल गुरुवार को मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के जीवन में करियर, बिजनेस, लव लाइफ और सेहत के मामले में क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं.

कल का पंचांग व शुभ मुहूर्त:

तिथि: रात्रि 08:10 तक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष निर्जला एकादशी, इसके बाद द्वादशी तिथि.

रात्रि 08:10 तक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष निर्जला एकादशी, इसके बाद द्वादशी तिथि. नक्षत्र: दोपहर 04:29 तक स्वाति, इसके बाद पूरे दिन विशाखा नक्षत्र रहेगा.

दोपहर 04:29 तक स्वाति, इसके बाद पूरे दिन विशाखा नक्षत्र रहेगा. चन्द्रमा की स्थिति: चंद्रमा कल पूरे दिन तुला राशि में गोचर करेंगे.

चंद्रमा कल पूरे दिन तुला राशि में गोचर करेंगे. शुभ चौघड़िया (काम शुरू करने का समय): सुबह 07:00 से सुबह 08:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया) और शाम 05:00 से शाम 06:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया).

सुबह 07:00 से सुबह 08:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया) और शाम 05:00 से शाम 06:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया). राहुकाल (अशुभ समय): दोपहर 01:30 से दोपहर 03:00 बजे तक (इस समय कोई भी शुभ, मांगलिक या नया काम करने से बचें).

दोपहर 01:30 से दोपहर 03:00 बजे तक (इस समय कोई भी शुभ, मांगलिक या नया काम करने से बचें). शुभ यात्रा दिशा: कल दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए अत्यंत मंगलकारी और सफल रहेगा.

चंद्रमा के सप्तम भाव में होने से कल बिजनेस पार्टनर के साथ मिलकर आप बिजनेस एक्सपेंशन (Business Expansion Planning) की बड़ी रणनीतिक प्लानिंग कर सकते हैं. कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग होने से आपके दैनिक खर्चे आराम से निकलेंगे और अच्छी सेविंग भी हो जाएगी, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा.

बिजनेस: कल आपकी दुकान या आउटलेट पर ग्राहकों की भारी भीड़ लगी रहेगी और बिक्री तेजी से होगी. पुराने कस्टमर्स न केवल खुद खरीदारी करेंगे, बल्कि दूसरों को भी अपने साथ लेकर आएंगे, जिससे दिन धमाकेदार रहेगा.

करियर: नौकरीपेशा लोगों के लिए कल का दिन बहुत सुखद रहेगा; काम का बोझ पूरी तरह संतुलित रहने से आप सभी टास्क समय पर पूरे कर लेंगे. अपने काम के प्रति सचेत रहने से आप पूरे दिन एक्टिव और एनर्जेटिक महसूस करेंगे.

यूथ व छात्र: पढ़ाई में आपका फोकस बेहतरीन रहेगा. जो कठिन टॉपिक्स पहले समझ नहीं आ रहे थे, वे कल आसानी से क्लियर हो जाएंगे; मॉक टेस्ट (Mock Test) में स्कोर अच्छा आने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. रिश्तों में समझ बढ़ेगी.

शुभ रंग: सिल्वर | शुभ अंक: 1 | अशुभ अंक: 6

वृषभ राशि (Taurus)

चंद्रमा के छठे भाव में होने से कल आपको अपने गुप्त शत्रुओं की चालों को अपनी बुद्धिमानी से नाकाम करना होगा. कल का दिन नौकरी की तलाश कर रहे जॉब सीकर्स (Job Seekers) के लिए बेहद भाग्यशाली है; एक लंबे इंतजार के बाद किसी बड़ी लिस्टेड कंपनी से आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकती है.

बिजनेस: कल मार्केट में आपकी सर्विस और प्रोडक्ट क्वालिटी की जबरदस्त तारीफ होगी; ग्राहकों के रिव्यूज बहुत पॉजिटिव आएंगे जो आपकी ऑनलाइन रेपुटेशन (Online Reputation Boost) को बूस्ट करेंगे. सोशल मीडिया के जरिए नए कस्टमर्स जुड़ेंगे और बिजनेस नई ऊंचाई पर जाएगा.

करियर: वर्कप्लेस पर आपकी योग्यता को पहचाना जाएगा और बड़े रिक्रूटर्स आपकी प्रोफाइल से इम्प्रेस होंगे. कल आपकी बनाई गई स्ट्रेटेजी और मार्केटिंग कैंपेन को सीनियर्स द्वारा बहुत सराहा जाएगा, जिससे आपकी प्रोफेशनल इमेज मजबूत होगी और प्रमोशन के चांसेज बढ़ेंगे.

यूथ: टीनेजर्स और कॉलेज छात्रों को कल क्लास में एक्टिव पार्टिसिपेशन करने से मेंटर्स का विशेष ध्यान और गाइडेंस मिलेगा. परिवार के साथ बिताया गया समय बहुत खूबसूरत और हार्मनी से भरा होगा.

शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 7 | अशुभ अंक: 3

मिथुन राशि (Gemini)

चंद्रमा के पांचवें भाव में होने से कल आपको एक अच्छे और अनुशासित स्टूडेंट की तरह दिन गुजारना चाहिए. डिजिटल मार्केटर्स और कंटेंट क्रिएटर्स (Digital Marketers & Creators) की कल कोई पोस्ट अचानक वायरल हो सकती है, जिससे आपके फॉलोअर्स तेजी से बढ़ेंगे और ब्रांड की विजिबिलिटी में जबरदस्त इजाफा होगा.

बिजनेस: बड़े क्लाइंट्स का पुराना रुका हुआ पेमेंट कल समय पर पूरा क्लियर हो जाएगा; यह फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको बड़ी मानसिक शांति देगी और आप अपने काम पर बेहतर ढंग से फोकस कर पाएंगे.

करियर: कॉरपोरेट एंप्लॉयीज का ऑफिस में दिन बहुत शानदार बीतने वाला है; कार्यस्थल पर आपको सीनियर्स और बॉस का पूरा संरक्षण व सपोर्ट मिलेगा. टीमवर्क की बदौलत सब कुछ बहुत स्मूथली चलेगा, जिससे वर्क सैटिस्फैक्शन बढ़ेगा.

यूथ: जो युवा गवर्नमेंट जॉब या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें कल पढ़ाई में बहुत अच्छा कंसंट्रेशन मिलेगा. इवनिंग टाइम में कोई क्रिएटिव काम या म्यूजिक सुनने से दिनभर का तनाव पूरी तरह दूर हो जाएगा.

शुभ रंग: वाइट | शुभ अंक: 1 | अशुभ अंक: 6

कर्क राशि (Cancer)

चंद्रमा के चतुर्थ भाव में होने से कल पारिवारिक सुख-सुविधाओं और घरेलू सुख में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है. कल अकेले बैठकर ओवर-थिंकिंग करने से बेहतर है कि बिजनेसमैन अपने फैमिली मेंबर्स या किसी बेहद विश्वासपात्र व्यक्ति से बात करें, जिससे आपको थोड़ा सपोर्ट मिल सके.

बिजनेस: कल क्रिएटिव और एडवरटाइजिंग एजेंसी में काम करने वालों को क्लाइंट्स की लगातार बदलती और कन्फ्यूजिंग डिमांड्स से गंभीर फ्रस्ट्रेशन हो सकता है; प्रोजेक्ट फाइनल होने में तकनीकी दिक्कतें आ सकती हैं. आपकी टीम की मेहनत और टाइम थोड़ा वेस्ट हो सकता है, धैर्य रखें.

करियर: एचआर प्रोफेशनल्स (HR Professionals) को कल ऑफिस में एंप्लॉयीज की शिकायतों और विवादों के कारण गंभीर सिरदर्द का सामना करना पड़ सकता है. नौकरीपेशा लोगों पर लगातार परफेक्ट दिखने का कॉरपोरेट प्रेशर बहुत भारी पड़ सकता है, जिससे मेंटल और फिजिकल हेल्थ प्रभावित होगी.

सावधान: पार्टनर के साथ बातचीत में कल पुराने इमोशनल बैगेज की छाया दिख सकती है, जो रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकती है. सेल्फ-डाउट बढ़ने से छात्र कल अपने पैशन और करियर को लेकर थोड़े डरे हुए और असमंजस में नजर आ सकते हैं.

शुभ रंग: क्रीम | शुभ अंक: 4 | अशुभ अंक: 9

सिंह राशि (Leo)

चंद्रमा के तीसरे भाव में होने से कल आपको अपने से छोटों और जूनियर्स का विशेष ख्याल रखना चाहिए. नौकरीपेशा लोगों की योग्यता को कल मैनेजमेंट द्वारा पहचाना जाएगा और आपकी पुरानी मेहनत रंग लाएगी; यह अवसर आपके करियर को एक नई दिशा (Career Growth Opportunity) दे सकता है, इंटरव्यू की तैयारी मजबूत रखें.

बिजनेस: व्यापारियों के लिए कल का दिन बेहद पॉजिटिव रहेगा; मार्केट में मिल रही लगातार सफलता आपकी विश्वसनीयता को बढ़ाएगी और कई नए बड़े क्लाइंट्स आपके साथ जुड़ेंगे. रॉ मैटेरियल की कॉस्ट पूरी तरह स्थिर रहने से आपके प्रॉफिट मार्जिन पर कोई आंच नहीं आएगी.

करियर: कार्यस्थल पर कल मिलने वाली कोई नई बड़ी जिम्मेदारी अब आपको चुनौती नहीं बल्कि एक बेहतरीन अवसर लगेगी; टीम का पूरा सहयोग आपकी सफलता को पक्का करेगा. कल शाम तक दिनभर का सारा स्ट्रेस दूर होगा और आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे.

यूथ: कॉलेज स्टूडेंट्स का कल अपने दोस्तों के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छा रहेगा; आप सोशलाइजिंग और अपनी पढ़ाई दोनों के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बना पाएंगे. पारिवारिक रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और घर में प्यार का वातावरण बनेगा.

शुभ रंग: पर्पल | शुभ अंक: 2 | अशुभ अंक: 5

कन्या राशि (Virgo)

चंद्रमा के दूसरे भाव में होने से कल आपको पैसों के लेन-देन और निवेश के मामलों में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए. कल आपके मुख्य बिजनेस में अचानक कस्टमर्स की संख्या बहुत कम रह सकती है; दुकान या आउटलेट पर ग्राहकों की आवाजाही लगभग न के बराबर होने से बिक्री नाम मात्र की होगी.

बिजनेस: कल अचानक आपका कैश फ्लो पूरी तरह टाइट हो सकता है, जिसके चलते आपको अपने इमरजेंसी फंड (Emergency Fund Crunch) का इस्तेमाल करना पड़ सकता है; यह फाइनेंशियल तनाव आपके दैनिक काम पर भी थोड़ा विपरीत असर डालेगा.

करियर: कॉरपोरेट जॉब (Corporate Job) करने वाले जातकों को कल ऑफिस में हर छोटी-बड़ी चीज के लिए जवाबदेह ठहराया जा सकता है, लेकिन आपको डिसीजन लेने की पावर बिल्कुल नहीं मिलेगी. फ्रीलांसर्स को कल क्लाइंट्स काफी परेशान कर सकते हैं; काम पूरा होने के बाद भी पेमेंट रिस्क में आ सकती है.

सावधान: कल पढ़ाई में बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो सकता है; सोशल मीडिया की लगातार आ रही नोटिफिकेशन्स आपका ध्यान भटकाएंगी, जिससे मन अशांत रहेगा. फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर परिवार में थोड़ी चिंता बनी रहेगी.

शुभ रंग: पिंक | शुभ अंक: 8 | अशुभ अंक: 1

चंद्रमा कल आपकी ही राशि में गोचर करेंगे, जिससे आपके आत्म-सम्मान, लीडरशिप क्वालिटी और आत्म-चिंतन में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी. कल ऑफिस में आपकी जॉब सिक्योरिटी (Job Security & Stability) बहुत मजबूत होगी; यह स्टेबिलिटी आपके करियर को लॉन्ग-टर्म में स्थिर बनाएगी, जिससे मन से असुरक्षा की भावना दूर होगी.

बिजनेस: कल मार्केट से आपको कुछ बिल्कुल न्यू क्लाइंट्स मिलेंगे, जिससे एक ही बड़े क्लाइंट पर आपकी डिपेंडेंसी कम होगी और बिजनेस रिस्क भी काफी घट जाएगा. दोपहर में मार्केट की किसी बड़ी पार्टी से बहुत अच्छी और सकारात्मक बातचीत होगी, जिससे आपका मूड और एनर्जी वापस लौट आएगी.

करियर: नौकरीपेशा लोगों के लिए कल ऑफिस में दिए गए वीकली टारगेट्स बहुत रियलिस्टिक और आसानी से अचिवेबल रहेंगे; थोड़ी सी मेहनत से आप उन्हें पूरा कर लेंगे. सेल्स टीम पर कल वर्क का फालतू प्रेशर नहीं रहेगा, मैनेजमेंट आपकी प्राइवेसी का सम्मान करेगा.

सावधान: छात्र और कलाकार कल संगीत, कला या साहित्य से जुड़े कार्यों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के बावजूद थोड़ी शुरुआती असफलता का सामना कर सकते हैं, हौसला न हारें. परिवार का पूरा साथ कल आपको इमोशनली बहुत मजबूत बनाएगा.

शुभ रंग: ब्राउन | शुभ अंक: 4 | अशुभ अंक: 8

वृश्चिक राशि (Scorpio)

चंद्रमा के बारहवें भाव में होने से कल विदेशी संपर्कों या अनजान लोगों के साथ ऑनलाइन डील्स करने से बड़ा व्यापारिक नुकसान हो सकता है. कल का दिन आपके लिए थोड़ा असंतुलन और निराशा से भरा रह सकता है; स्वयं को थोड़ा फंसा हुआ महसूस करेंगे क्योंकि आपके अधिकार सीमित रहेंगे, जो आत्मविश्वास को कमजोर करेगा.

बिजनेस: मार्केट की अचानक होने वाली उथल-पुथल को लेकर कल अकेले सब सहने से बेहतर है कि आप अपनी व्यावसायिक समस्याओं को किसी सीनियर के साथ शेयर करें. दिनभर आउटलेट पर बैठे रहने के बाद भी कोई बड़ी सेल न होने से मन थोड़ा परेशान रह सकता है.

करियर: नौकरीपेशा लोगों को कल ऑफिस में करियर प्लेटो (Career Plateau Phase) का गंभीर एहसास हो सकता है; सालों से एक ही सेम पोजीशन पर फंसे होने की भावना कल थोड़ी निराशा बढ़ा सकती है. स्क्रीन पर कंटिन्यू वर्क करने से आंखों में लालिमा या खुजली की समस्या हो सकती है, ब्रेक लें.

सावधान: कल बहुत पढ़ने की कोशिश करने के बाद भी छात्रों को कुछ समझ नहीं आएगा, जिससे सिलेबस पीछे छूटने का डर सताएगा; यह स्थिति एग्जाम के करीब आते हुए थोड़ा डरा सकती है. परिवार में बच्चों के भविष्य को लेकर गहरी चिंताएं रातों की नींद उड़ा सकती हैं.

शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 9 | अशुभ अंक: 7

धनु राशि (Sagittarius)

चंद्रमा के ग्यारहवें भाव में होने से कल आपको अपने पेशेवर और पारिवारिक कर्तव्यों को पहचान कर उन्हें पूरा करना चाहिए. कल बिजनेस में बिल्कुल नई आधुनिक टेक्नोलॉजी (Modern Tech Integration) अपनाने से आपके काम में आ रही पुरानी तकनीकी दिक्कतें काफी हद तक दूर हो जाएंगी और प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ेगी.

बिजनेस: ई-कॉमर्स (E-commerce) और ऑनलाइन रिटेल का काम करने वाले लोग कल अपने प्रोडक्ट फोटोग्राफी की क्वालिटी में सुधार करें; विजुअल्स आकर्षक होने से आपका कन्वर्जन रेट और सेल्स में जबरदस्त बूस्ट देखने को मिलेगा. लक्ष्यों को दोबारा रिवाइज करने से बिजनेस की दिशा साफ होगी.

करियर: नौकरीपेशा लोगों को कल ऑफिस में काम करने की पूरी स्वतंत्रता (फ्रीडम) मिलेगी; टॉप मैनेजमेंट और बॉस आपकी क्षमताओं पर पूरा भरोसा दिखाते हुए आपको अपने तरीके से प्रोजेक्ट्स हैंडल करने की छूट देंगे. प्रेशर घटने से काम बहुत शांति से पूरा होगा.

यूथ: कल आपके पास सटीक स्टडी नोट्स होने से एग्जाम्स का रिवीजन करना बहुत आसान हो जाएगा, जिससे कीमती समय की बचत होगी. लव लाइफ और पारिवारिक रिश्तों में कल सरेंडर की भावना आने से पुरानी सारी दरारें हमेशा के लिए पूरी तरह दूर हो जाएंगी.

शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 3 | अशुभ अंक: 5

मकर राशि (Capricorn)

चंद्रमा के दसवें भाव में होने से कल आप कार्यस्थल पर पूरी तरह वर्कोहॉलिक (काम के प्रति समर्पित) नजर आएंगे. कल सेल्स और मार्केटिंग प्रोफेशनल्स का दिन पूरी तरह धमाकेदार रहने वाला है; क्लाइंट्स के साथ होने वाली हाई-लेवल मीटिंग्स बहुत सफल रहेंगी और बिजनेस डील्स (Corporate Deal Closure) एक के बाद एक क्लोज होती चली जाएंगी.

बिजनेस: व्यापार में कल सब कुछ बहुत सुचारू रूप से चलेगा; आपकी सभी मशीनें परफेक्ट तरीके से काम करेंगी और प्रोडक्शन टारगेट्स आसानी से पूरे हो जाएंगे. बिजनेसमैन और क्लाइंट्स के मध्य विचारों का आदान-प्रदान बहुत सकारात्मक रहने से एक बेहतरीन और मुनाफे वाली रणनीति बनेगी.

करियर: आपका कोई मुख्य प्रोजेक्ट कल समय से पहले पूरा हो जाएगा और क्लाइंट्स भी आपके काम की क्वालिटी से बहुत खुश होंगे, जिससे को-वर्कर्स के बीच आपकी प्रोफेशनल इमेज बहुत मजबूत होगी. आपकी शानदार पिच और प्रेजेंटेशन स्किल्स से मीटिंग में सब इम्प्रेस नजर आएंगे.

धार्मिक उपाय: जीवन में सकारात्मकता और सुख-समृद्धि के लिए कल महिलाएं पीले वस्त्र पहनें, विष्णु जी के सामने घी का दीपक जलाएं, केले के पेड़ की पूजा करें और ”ऊँ बृं बृहस्पतये नमः” मंत्र का जाप करें. पेरेंट्स और टीचर्स आपकी मेहनत से बेहद खुश होकर प्रोत्साहन देंगे.

शुभ रंग: ऑरेंज | शुभ अंक: 4 | अशुभ अंक: 1

कुंभ राशि (Aquarius)

चंद्रमा के नवम भाव में होने से कल आपका झुकाव अध्यात्म और धार्मिक कार्यों की तरफ अधिक रहेगा. कल आईटी सेक्टर (IT Sector & Tech Jobs) में काम करने वाले लोगों के लिए दिन बहुत शानदार रहेगा; कार्यस्थल पर किसी नई आधुनिक टेक्नोलॉजी या कोडिंग लैंग्वेज को समझना और सीखना आपके लिए बेहद स्मूथ और आसान रहेगा.

बिजनेस: कल आप अपने क्लाइंट्स को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे; प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन सेट होगी और आपकी पूरी टीम प्रेशर-फ्री होकर काम करेगी, जिससे क्लाइंट बहुत खुश होंगे. कई बड़ी कमर्शियल डील्स क्लोज होने की संभावना है, जिससे इन्वेस्टमेंट पर तगड़ा रिटर्न मिलेगा.

करियर: जो युवा फ्रेशर्स हैं और मार्केट में नई नौकरी तलाश रहे हैं, कल उन्हें किसी एक्सपर्ट के जरिए रिज्यूमे राइटिंग (Professional Resume Writing) में बहुत बड़ी मदद मिल सकती है; आपका रिज्यूमे इम्प्रेसिव बनने से शॉर्टलिस्ट होने के चांसेज काफी बढ़ जाएंगे.

यूथ: परिवार में कल जेनरेशन गैप होने के बावजूद आपसी बातचीत बहुत अच्छी और सकारात्मक रहेगी; माता-पिता आपकी सोच और नए आइडियाज को समझने की कोशिश करेंगे जिससे आपसी सम्मान बढ़ेगा. शाम को कोई नया स्किल सीखने से क्रिएटिविटी बढ़ेगी.

शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 2 | अशुभ अंक: 7

मीन राशि (Pisces)

चंद्रमा के अष्टम भाव में होने से कल खुद के वाहन से यात्रा करते समय विशेष सावधानी बरतें, गति पर नियंत्रण रखें. कल लाइफ पार्टनर की भावनाओं और उनके मूक इमोशंस को गहराई से समझने से आपका आपसी प्यार और ज्यादा बढ़ेगा; रिश्ते में पुरानी गर्मजोशी लौट आएगी और यह समर्पण आपके बॉन्ड को और सुंदर बनाएगा.

बिजनेस: कल व्यापारियों के ऊपर अचानक कुछ फाइनेंशियल प्रेशर बहुत तनावपूर्ण हो सकता है, जिससे आप सोचेंगे कि बदलते समय में बिजनेस चलाना इतना महंगा कैसे हो गया; अचानक कैश फ्लो डिस्टर्ब होने से थोड़ी चिंता हो सकती है, बजट बनाकर चलें.

करियर: फ्रीलांसर्स (Freelancers) को कल मार्केट में क्लाइंट घोस्टिंग (Client Ghosting Warning) से गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है; काम पूरा करके सबमिट करने के बाद भी क्लाइंट का रिप्लाई न आने से आपकी पेमेंट रिस्क में आ सकती है, सतर्क रहें. मिड-लेवल मैनेजर्स की विजिबिलिटी ऑफिस में थोड़ी कम रह सकती है.

सावधान: कल आपको महसूस हो सकता है कि आपकी करियर ग्रोथ पूरी तरह रुकी हुई है, जिससे आत्मविश्वास थोड़ा कमजोर होगा; ऐसे में निराश होने के बजाय अपनी स्किल्स अपग्रेड करें. छात्रों की लापरवाही कल उनके परीक्षा परिणामों को खतरे में डाल सकती है; रिवीजन न करने की आदत भारी नुकसान देगी.

शुभ रंग: नेवी ब्लू | शुभ अंक: 8 | अशुभ अंक: 3

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